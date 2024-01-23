Отправиться в живописную аутентичную деревню, словно застывшую во времени
В 60 км от Пекина расположена удивительная деревня Чуаньдися. Все живущие здесь семьи происходят из одного и того же древнего рода. Гуляя по извилистым мощёным улочкам и лестницам, вы понаблюдаете за их повседневной жизнью. Полюбуетесь окружающими горами и узнаете о китайских традициях.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по деревне Чуаньдися, вы:
- Узнаете её историю и познакомитесь с местными жителями
- Полюбуетесь старинными домами с черепичными крышами
- Заглянете во внутренние дворики «сыхэюань» и раскроете их функцию
- Расшифруете маоистские граффити и лозунги на древних стенах
- Насладитесь величественными панорамами гор и лесов
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Время в пути в одну сторону — 1,5-2 часа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
23 янв 2024
Если коротко: восторг!
Невероятно красивая и уютная горная деревушка, впечатляющая своими домами с традиционными фасадами и крышами. Отсутствие буйства зелени зимой сполна компенсируется немноголюдностью, тишиной и умиротворением. Определенно, здесь нужно побывать ещё и для того, чтобы попробовать угощения, которые готовит гостеприимная бабушка Хан.
Огромное спасибо организаторам экскурсии за возможность посетить это удивительное место!
Невероятно красивая и уютная горная деревушка, впечатляющая своими домами с традиционными фасадами и крышами. Отсутствие буйства зелени зимой сполна компенсируется немноголюдностью, тишиной и умиротворением. Определенно, здесь нужно побывать ещё и для того, чтобы попробовать угощения, которые готовит гостеприимная бабушка Хан.
Огромное спасибо организаторам экскурсии за возможность посетить это удивительное место!
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