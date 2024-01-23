Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
Индивидуальная экскурсия в Пекине

Отправиться в живописную аутентичную деревню, словно застывшую во времени

5
1 отзыв
В 60 км от Пекина расположена удивительная деревня Чуаньдися. Все живущие здесь семьи происходят из одного и того же древнего рода. Гуляя по извилистым мощёным улочкам и лестницам, вы понаблюдаете за их повседневной жизнью. Полюбуетесь окружающими горами и узнаете о китайских традициях.
Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
Ближайшие даты:
7
фев
8
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по деревне Чуаньдися, вы:

  • Узнаете её историю и познакомитесь с местными жителями
  • Полюбуетесь старинными домами с черепичными крышами
  • Заглянете во внутренние дворики «сыхэюань» и раскроете их функцию
  • Расшифруете маоистские граффити и лозунги на древних стенах
  • Насладитесь величественными панорамами гор и лесов

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Время в пути в одну сторону — 1,5-2 часа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
23 янв 2024
Если коротко: восторг!
Невероятно красивая и уютная горная деревушка, впечатляющая своими домами с традиционными фасадами и крышами. Отсутствие буйства зелени зимой сполна компенсируется немноголюдностью, тишиной и умиротворением. Определенно, здесь нужно побывать ещё и для того, чтобы попробовать угощения, которые готовит гостеприимная бабушка Хан.
Огромное спасибо организаторам экскурсии за возможность посетить это удивительное место!
Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!Если коротко: восторг!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пекина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньГоры

Похожие туры из Пекина

Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
7 фев
8 фев
$160 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортно доехать до отеля, по пути посетить знаковые места и насладиться чайной церемонией
В аэропорту или гостиницу
Сегодня
Завтра
17 фев
18 фев
240$216 за всё до 6 чел.
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пекин. Аутентично
Роскошный дворец императоров, чайная церемония, история столицы и её главные символы
Сегодня
Завтра
7 фев
8 фев
$218 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ