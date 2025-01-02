Классический и современный Пекин

Вас ждёт путешествие сквозь века: от древних храмов до современных небоскрёбов Пекина. Узнайте о культуре и менталитете Китая в компании опытного гида
Экскурсия «Классический и современный Пекин» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру столицы Китая. Туристы посетят площадь Тяньаньмэнь, узнают её историю и современное значение. В парке Цзиншань откроется вид
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на Императорский дворец. В Старом городе Хутунг можно будет почувствовать дух прошлых веков. Ламаистский храм Юнхэгун удивит своей архитектурой и символикой.

Завершится экскурсия в современном районе Пекина, где небоскрёбы символизируют динамичное развитие города

5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальная история Пекина
  • 🌆 Контраст старого и нового
  • 🕌 Визит в ламаистский храм
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🏙️ Современные небоскрёбы
Классический и современный Пекин
Классический и современный Пекин
Классический и современный Пекин
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Императорский дворец
  • Старый город Хутунг
  • Ламаистский храм Юнхэгун

Описание экскурсии

Сквозь века На площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и зачем она была создана, а также какие события происходят на ней в настоящее время. С вершины живописного парка Цзиншань откроется вид на Императорский дворец и панорама всего Пекина. Затем мы отправимся в Старый город Хутунг, где, прогуливаясь по его узким улицам, вы почувствуете дух Пекина прошлых столетий и узнаете о повседневной жизни его жителей тех времён. Ламаистский храм, современный город и чайная церемония Ламаистский храм Юнхэгун очарует вас своей красотой и атмосферой внутреннего покоя. Я расскажу историю возникновения этого тибетского уголка в сердце суетливого Пекина и объясню значение ключевых буддийских символов в его интерьере. Далее мы посетим традиционный чайный дом, чтобы насладиться дегустацией, а по желанию можем остановиться на обед в местном ресторане. Завершим нашу экскурсию осмотром современной части Пекина с его небоскрёбами и жизнью XXI века. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

По согласованию с гидом.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Парк Цзиншань
  • Императорский дворец
  • Панорамы Пекина
  • Старый город Хутунг
  • Ламаистский храм Юнхэгун
  • Чайный дом
  • Небоскрёбы
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты: в парк Цзиншань - 2 юаня/чел., храм Юнхэгун - 25 юаней/чел.
  • Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала
  • То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 янв 2025

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