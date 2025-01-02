Сквозь века На площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и зачем она была создана, а также какие события происходят на ней в настоящее время. С вершины живописного парка Цзиншань откроется вид на Императорский дворец и панорама всего Пекина. Затем мы отправимся в Старый город Хутунг, где, прогуливаясь по его узким улицам, вы почувствуете дух Пекина прошлых столетий и узнаете о повседневной жизни его жителей тех времён. Ламаистский храм, современный город и чайная церемония Ламаистский храм Юнхэгун очарует вас своей красотой и атмосферой внутреннего покоя. Я расскажу историю возникновения этого тибетского уголка в сердце суетливого Пекина и объясню значение ключевых буддийских символов в его интерьере. Далее мы посетим традиционный чайный дом, чтобы насладиться дегустацией, а по желанию можем остановиться на обед в местном ресторане. Завершим нашу экскурсию осмотром современной части Пекина с его небоскрёбами и жизнью XXI века. Важная информация:

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.