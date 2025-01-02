Экскурсия «Классический и современный Пекин» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру столицы Китая. Туристы посетят площадь Тяньаньмэнь, узнают её историю и современное значение. В парке Цзиншань откроется вид
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальная история Пекина
- 🌆 Контраст старого и нового
- 🕌 Визит в ламаистский храм
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🏙️ Современные небоскрёбы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Императорский дворец
- Старый город Хутунг
- Ламаистский храм Юнхэгун
Описание экскурсии
Сквозь века На площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и зачем она была создана, а также какие события происходят на ней в настоящее время. С вершины живописного парка Цзиншань откроется вид на Императорский дворец и панорама всего Пекина. Затем мы отправимся в Старый город Хутунг, где, прогуливаясь по его узким улицам, вы почувствуете дух Пекина прошлых столетий и узнаете о повседневной жизни его жителей тех времён. Ламаистский храм, современный город и чайная церемония Ламаистский храм Юнхэгун очарует вас своей красотой и атмосферой внутреннего покоя. Я расскажу историю возникновения этого тибетского уголка в сердце суетливого Пекина и объясню значение ключевых буддийских символов в его интерьере. Далее мы посетим традиционный чайный дом, чтобы насладиться дегустацией, а по желанию можем остановиться на обед в местном ресторане. Завершим нашу экскурсию осмотром современной части Пекина с его небоскрёбами и жизнью XXI века. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Парк Цзиншань
- Императорский дворец
- Панорамы Пекина
- Старый город Хутунг
- Ламаистский храм Юнхэгун
- Чайный дом
- Небоскрёбы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты: в парк Цзиншань - 2 юаня/чел., храм Юнхэгун - 25 юаней/чел.
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала
- То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alan
2 янв 2025
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