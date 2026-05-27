Классический Пекин: Запретный город, храм Неба, чайная церемония и Музей шёлка

Узнать главное о древней столице Китая
Запретный город и храм Неба помогают увидеть Пекин не только как современный мегаполис, но и как город с многовековой историей.

Вы познакомитесь с жизнью китайских императоров, древними религиозными традициями, историей шелководства и культурой чаепития.
Описание экскурсии

Запретный город

Бывший императорский дворец — один из главных символов Китая. Во время прогулки по Запретному городу вы увидите дворцовые павильоны, внутренние дворы, золотые крыши и старинные залы. Мы поговорим о жизни китайских императоров, дворцовых традициях и устройстве одного из крупнейших дворцовых комплексов мира.

Храм Неба

Религиозно-архитектурный комплекс, где императоры молились о хорошем урожае. Вы увидите знаменитые круглые павильоны, аллеи и церемониальные постройки, а также узнаете, как в китайской культуре представляли связь человека, природы и неба.

Чайная церемония

Во время традиционной чайной церемонии вы познакомитесь с китайской культурой чаепития, увидите процесс заваривания и попробуете несколько сортов. Узнаете о правила чайного этикета и роли напитка в повседневной жизни Китая.

Музей шёлка

Вы увидите образцы тканей, вышивку, инструменты для производства шёлка и узнаете, как это ремесло развивалось на протяжении веков.

Примерный тайминг

9:00 — отправление
9:30–11:30 — посещение Запретного города
12:30–14:00 — посещение храма Неба
14:30–15:30 — чайная церемония
15:30 — посещение Музея шёлка

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Перемещаемся на автомобиле BYD, Volkswagen или Toyota Sienna
  • За доплату возможна организация экскурсии для больших групп на микроавтобусе — детали в переписке

Дополнительные расходы

  • Билет в Запретный город — 60 юаней ($8) за чел.
  • Билет в Храм Неба — 34 юаня ($5) за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Пекине уже много лет, очень хорошо знаю этот город, все его уголки, достопримечательности, традиции и особенности местной жизни. Предлагаю экскурсии по Запретному городу, Великой стене, храму Неба,
Летнему дворцу и старым пекинским хутунам. Люблю общаться с людьми из других стран. Мне нравится показывать красоты Китая, рассказывать об истории и культуре нашей страны. Также занимаюсь подбором маршрутов, организацией транспортного обслуживания, бронированием отелей и билетов, помогаю с шопингом и решением любых бытовых вопросов.

