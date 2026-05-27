Запретный город и храм Неба помогают увидеть Пекин не только как современный мегаполис, но и как город с многовековой историей. Вы познакомитесь с жизнью китайских императоров, древними религиозными традициями, историей шелководства и культурой чаепития.

Описание экскурсии

Запретный город

Бывший императорский дворец — один из главных символов Китая. Во время прогулки по Запретному городу вы увидите дворцовые павильоны, внутренние дворы, золотые крыши и старинные залы. Мы поговорим о жизни китайских императоров, дворцовых традициях и устройстве одного из крупнейших дворцовых комплексов мира.

Храм Неба

Религиозно-архитектурный комплекс, где императоры молились о хорошем урожае. Вы увидите знаменитые круглые павильоны, аллеи и церемониальные постройки, а также узнаете, как в китайской культуре представляли связь человека, природы и неба.

Чайная церемония

Во время традиционной чайной церемонии вы познакомитесь с китайской культурой чаепития, увидите процесс заваривания и попробуете несколько сортов. Узнаете о правила чайного этикета и роли напитка в повседневной жизни Китая.

Музей шёлка

Вы увидите образцы тканей, вышивку, инструменты для производства шёлка и узнаете, как это ремесло развивалось на протяжении веков.

Примерный тайминг

9:00 — отправление

9:30–11:30 — посещение Запретного города

12:30–14:00 — посещение храма Неба

14:30–15:30 — чайная церемония

15:30 — посещение Музея шёлка

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Перемещаемся на автомобиле BYD, Volkswagen или Toyota Sienna

За доплату возможна организация экскурсии для больших групп на микроавтобусе — детали в переписке

Дополнительные расходы