Классический Пекин: Запретный город, храм Неба, чайная церемония и Музей шёлка
Узнать главное о древней столице Китая
Запретный город и храм Неба помогают увидеть Пекин не только как современный мегаполис, но и как город с многовековой историей.
Вы познакомитесь с жизнью китайских императоров, древними религиозными традициями, историей шелководства и культурой чаепития.
Описание экскурсии
Запретный город
Бывший императорский дворец — один из главных символов Китая. Во время прогулки по Запретному городу вы увидите дворцовые павильоны, внутренние дворы, золотые крыши и старинные залы. Мы поговорим о жизни китайских императоров, дворцовых традициях и устройстве одного из крупнейших дворцовых комплексов мира.
Храм Неба
Религиозно-архитектурный комплекс, где императоры молились о хорошем урожае. Вы увидите знаменитые круглые павильоны, аллеи и церемониальные постройки, а также узнаете, как в китайской культуре представляли связь человека, природы и неба.
Чайная церемония
Во время традиционной чайной церемонии вы познакомитесь с китайской культурой чаепития, увидите процесс заваривания и попробуете несколько сортов. Узнаете о правила чайного этикета и роли напитка в повседневной жизни Китая.
Музей шёлка
Вы увидите образцы тканей, вышивку, инструменты для производства шёлка и узнаете, как это ремесло развивалось на протяжении веков.
Примерный тайминг
9:00 — отправление 9:30–11:30 — посещение Запретного города 12:30–14:00 — посещение храма Неба 14:30–15:30 — чайная церемония 15:30 — посещение Музея шёлка
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Перемещаемся на автомобиле BYD, Volkswagen или Toyota Sienna
За доплату возможна организация экскурсии для больших групп на микроавтобусе — детали в переписке
Дополнительные расходы
Билет в Запретный город — 60 юаней ($8) за чел.
Билет в Храм Неба — 34 юаня ($5) за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Пекине
Я живу в Пекине уже много лет, очень хорошо знаю этот город, все его уголки, достопримечательности, традиции и особенности местной жизни. Предлагаю экскурсии по Запретному городу, Великой стене, храму Неба, читать дальшеуменьшить
Летнему дворцу и старым пекинским хутунам.
Люблю общаться с людьми из других стран. Мне нравится показывать красоты Китая, рассказывать об истории и культуре нашей страны.
Также занимаюсь подбором маршрутов, организацией транспортного обслуживания, бронированием отелей и билетов, помогаю с шопингом и решением любых бытовых вопросов.
