Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные окрестности Пекина
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стеклянный мост в горах Тяньюн
Насладитесь незабываемым днем в Пекине: стеклянный мост в горах Тяньюн, цирковое шоу и чайная церемония. Идеально для активных и любознательных туристов
Начало: В отеле или в аэропорту
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Познавательная шопинг-поездка в Пекине
Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия
Сегодня в 17:30
Завтра в 22:30
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая китайская стена и Долина гробниц
Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
Начало: У отель центра
Завтра в 13:30
29 мая в 08:00
$299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Must-see Пекина: Великая Китайская стена + чайная церемония
Откройте для себя Великую Китайскую стену и насладитесь традиционной чайной церемонией. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Китая
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
$120 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитные карточки Пекина + Великая Китайская стена
Откройте для себя Пекин с его уникальными достопримечательностями: от Великой Китайской стены до чайной церемонии и дегустации утки по-пекински
Начало: В отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$388 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Императорский Пекин - на велосипеде
Запретный город, чайная культура и храм, где правители молились о хорошем урожае
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$257
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина
Погрузитесь в мир Китая: пройдите по стеклянному мосту, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя тайны шёлка. Это путешествие оставит вас в восторге
Начало: По договорённости в пределах 4-го кольца Пекина
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Классический Пекин: Запретный город, храм Неба, чайная церемония и Музей шёлка
Узнать главное о древней столице Китая
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
$260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 13 апр 2026
Всё прошло хорошо.Без всяких опозданий.Автобус удобный и водитель хороший.К гиду тоже замечаний нет.Все объяснчла.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 17 мар 2026
Все отлично. Спасибо гиду Володе.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Володе за сопровождение и экскурсию! Было интересно! Помогал фотографироваться на всем маршруте, делать покупки, был доброжелателен.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо гиду Владимиру за прекрасно организованно экскурсию по Пекину. Получили много впечатлений от знакомства с древнейшей китайской цивилизацией. Сопровождение гида было очень комфортным, он учитывал все наши пожелания и интересы. Также по его предложению сходили в цирк и это было великолепны завершением культурной программы дня. Рекомендую его как достойного и компетентного гида
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Классная экскурсия на стеклянный мост, наш гид был Пётр. Все прошло комфортно, спокойно, ненавязчиво. Нас не торопили, перестроили маршрут и отдельное спасибо что отвезли в русский ресторан☺️Гид внимательный, автомобиль комфортный, маршрут безопасный и несложный!
Вам был полезен этот отзыв?
Главное что нужно понимать: это НЕ экскурсия! Никто ничего не рассказывает, нет никакой подачи материала. Вас просто на очень хорошей машине отвезут в горы, там по всему пути сопроводят, пофотографируют,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Замечательно, что есть такая услуга! Мы придумали свой маршрут, гид-водитель хорошо говорит на русском, интересно рассказывает о жизни, хорошая машина. Успели везде, даже больше. Лёня, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая прогулка по паркам и улочкам Пекина, всё легко и с хорошим настроением!
Вам был полезен этот отзыв?
очень понравился индивидуальный подход и отношение к нашей семье, учитывались просьбы в рамках экскурсии, все было очень комфортно, все вовремя и как договаривались,чудесный гид,прекрасное отношение
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 549 отзывов в Пекине в категории "Музей шёлка"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музей шёлка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13:
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Музей шёлка" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 80 до 388 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 549 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2026 год по теме «Музей шёлка», 549 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль