Великая стена, Храм Неба, акробатическое шоу и чайная церемония
Познакомиться с душой Пекина, его культурой и историей
Чтобы разобраться в китайской космологии, мы отправимся в жертвенный комплекс Храм Неба.
Чтобы понять, как в Поднебесной разрабатывали военные стратегии — поедем к участку Мутяньюй Великой стены.
А ещё вы узнаете о тонкостях нематериального наследия страны на чайной церемонии в музее нефрита и на цирковом представлении.
Описание экскурсии
Участок Великой Китайской стены
Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся фрагментов эпохи Мин. Его длина — больше 5,5 км, а архитектура включает двойные бойницы и сторожевые башен через каждый 100 метров.
Храм Неба
Вы побываете в священном месте, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Узнаете о древней китайской космологии и поймёте, почему планировка этого жертвенного комплекса так необычна.
Фабрика нефрита и чайная церемония
Вы раскроете некоторые секреты резьбы по камню и попробуете элитные сорта чая. А ещё познакомитесь с философией китайского нематериального наследия.
Вечернее представление
Китайская акробатика — это зрелищный сплав гибкости, силы и баланса, а ещё — яркое окно в мир народного искусства Поднебесной.
Ориентировочный тайминг: 8:30-9:30 — экскурсия по Храму Неба 9:40-10:30 — чайная церемония 11:40-12:00 — музей нефрита 12:10-16:00 — Великая Китайская стена 17:40 — акробатическое шоу
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и входные билеты: — на участок Мутиньюй, включая канатную дорогу в обе стороны — 200 юаней с чел. (~$30) — в Храм Неба — 34 юаней с чел. (~$5) — на цирковое шоу — 280 юаней с чел. (~$41)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или у восточных ворот Храма Неба
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 487 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
