Чтобы разобраться в китайской космологии, мы отправимся в жертвенный комплекс Храм Неба. Чтобы понять, как в Поднебесной разрабатывали военные стратегии — поедем к участку Мутяньюй Великой стены. А ещё вы узнаете о тонкостях нематериального наследия страны на чайной церемонии в музее нефрита и на цирковом представлении.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Участок Великой Китайской стены

Мутяньюй — один из наиболее хорошо сохранившихся фрагментов эпохи Мин. Его длина — больше 5,5 км, а архитектура включает двойные бойницы и сторожевые башен через каждый 100 метров.

Храм Неба

Вы побываете в священном месте, где императоры династий Мин и Цин молились небу о хорошем урожае. Узнаете о древней китайской космологии и поймёте, почему планировка этого жертвенного комплекса так необычна.

Фабрика нефрита и чайная церемония

Вы раскроете некоторые секреты резьбы по камню и попробуете элитные сорта чая. А ещё познакомитесь с философией китайского нематериального наследия.

Вечернее представление

Китайская акробатика — это зрелищный сплав гибкости, силы и баланса, а ещё — яркое окно в мир народного искусства Поднебесной.

Ориентировочный тайминг:

8:30-9:30 — экскурсия по Храму Неба

9:40-10:30 — чайная церемония

11:40-12:00 — музей нефрита

12:10-16:00 — Великая Китайская стена

17:40 — акробатическое шоу

Организационные детали