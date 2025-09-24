-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$161
$178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
Погрузитесь в историю Пекина, посетив его знаковые места: Запретный город, храм Неба и площадь Тяньаньмэнь. Откройте для себя традиции Китая
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка
Погрузитесь в мир Китая: пройдите по стеклянному мосту, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя тайны шёлка. Это путешествие оставит вас в восторге
Начало: По договорённости в пределах 4-го кольца Пекина
Завтра в 14:00
26 сен в 08:00
$273 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая стена и чаепитие
Путешествие на участок Мутяньюй Великой стены с традиционной чайной церемонией. Узнайте легенды, попробуйте уникальные чаи и китайские пельмени
Начало: Пекинской отель в пределах четвертого кольца
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
$243
$255 за всё до 6 чел.
