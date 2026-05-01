Этот маршрут ведёт вас от мощи империи — к внутренней гармонии. Утром вы поднимаетесь в парк «Цзиншань», откуда открывается лучшая панорама Запретного города. Затем погружаетесь в тонкости чайной культуры. Дальше вас ждёт прогулка по аутентичному участку Великой стены. А вечером — путешествие в стилизованный водный городок Губэй.

Парк «Цзиншань» (~1 ч)

К северу от Запретного города расположена одна из лучших смотровых точек Пекина. Вы поднимаетесь на холм и видите золотые крыши ровно такими, какими их видели придворные эпохи Мин и Цин.

Пекинская чайная церемония (~1 ч)

Вы попробуете несколько сортов — зелёный, белый, улун, пуэр и другие. Узнаете о важность баланса, тишины и уважения к традиции, которые необходимы для чайной церемонии.

Водный городок Губэй и Великая стена Сыматай (~3 ч)

Губэй воссоздан по старым чертежам у подножия Сыматая. Это городок с каналами, каменными мостиками и гостиницами в традиционном стиле. Отсюда вы подниметесь на Великую стену Сыматай — один из самых живописных и наименее перестроенных участков.

Возвращение в центр Пекина (~2 ч)

