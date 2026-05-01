Этот маршрут ведёт вас от мощи империи — к внутренней гармонии. Утром вы поднимаетесь в парк «Цзиншань», откуда открывается лучшая панорама Запретного города. Затем погружаетесь в тонкости чайной культуры. Дальше вас ждёт прогулка по аутентичному участку Великой стены. А вечером — путешествие в стилизованный водный городок Губэй.
Описание экскурсии
Парк «Цзиншань» (~1 ч)
К северу от Запретного города расположена одна из лучших смотровых точек Пекина. Вы поднимаетесь на холм и видите золотые крыши ровно такими, какими их видели придворные эпохи Мин и Цин.
Пекинская чайная церемония (~1 ч)
Вы попробуете несколько сортов — зелёный, белый, улун, пуэр и другие. Узнаете о важность баланса, тишины и уважения к традиции, которые необходимы для чайной церемонии.
Водный городок Губэй и Великая стена Сыматай (~3 ч)
Губэй воссоздан по старым чертежам у подножия Сыматая. Это городок с каналами, каменными мостиками и гостиницами в традиционном стиле. Отсюда вы подниметесь на Великую стену Сыматай — один из самых живописных и наименее перестроенных участков.
Возвращение в центр Пекина (~2 ч)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе — в зависимости от количества участников
- Дополнительно оплачивается посещение парка Цзиншань и входные билеты в Губэй и на канатную дорогу к Великой стене — 360 юаней за чел. в общей сложности ($53)
- Обед не входит в стоимость, но мы порекомендуем лучшие варианты на месте
- Чаевые — на ваше усмотрение
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$151
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2632 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
