За один день вы увидите природную сторону Пекина и прикоснётесь к китайским традициям. Отправитесь в горный район Тяньюньшань, пройдёте по стеклянному мосту, попробуете разные сорта чая на церемонии, а вечером посетите ресторан «Роял» с атмосферой императорского банкета и шоу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–11:00 — дорога в Тяньюньшань

Гид встретит вас в отеле, и вы отправитесь на автомобиле в горный район Тяньюньшань. Он находится примерно в 110 км от центра Пекина. По пути вы сможете отдохнуть от городского ритма и постепенно переключиться на природные пейзажи

11:00–13:00 — стеклянный мост и смотровая площадка

Главная часть маршрута — прогулка по живописному району Тяньюньшань. Его называют северным «Чжанцзяцзе» за крутые вершины, скальные образования и выразительные горные виды. Вы пройдёте по стеклянному мосту, который соединяет две горы, увидите стеклянную тропу и смотровую площадку. С высоты открываются виды на ущелья, леса, скалы, ручьи и водопады.

13:00–13:30 — обед

Питание оплачивается отдельно, блюда можно выбрать по меню.

13:30–15:30 — возвращение в город

После горной части маршрута отправимся обратно в Пекин.

15:30–16:00 — чайная церемония

Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете несколько видов чая: зелёный, красный, улун, пуэр и другие сорта. Гид расскажет, чем они отличаются и какое место чай занимает в повседневной жизни Китая.

16:00–19:00 — дорога в ресторан «Роял» и ужин

Затем гид отвезёт вас в ресторан, где вечерняя часть программы продолжится ужином и шоу. В интерьере используются элементы придворной культуры: оформление залов, посуда, декоративные детали и атмосфера старинной императорской кухни. Здесь можно попробовать блюда по меню и посмотреть шоу.

19:00 — завершение программы и трансфер в отель

Организационные детали