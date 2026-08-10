Стеклянный мост Тяньюньшань, чайная церемония и шоу в ресторане «Роял»
Побывать в горах, познакомиться с чайной культурой и завершить день императорским ужином - из Пекина
За один день вы увидите природную сторону Пекина и прикоснётесь к китайским традициям.
Отправитесь в горный район Тяньюньшань, пройдёте по стеклянному мосту, попробуете разные сорта чая на церемонии, а вечером посетите ресторан «Роял» с атмосферой императорского банкета и шоу.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — дорога в Тяньюньшань
Гид встретит вас в отеле, и вы отправитесь на автомобиле в горный район Тяньюньшань. Он находится примерно в 110 км от центра Пекина. По пути вы сможете отдохнуть от городского ритма и постепенно переключиться на природные пейзажи
11:00–13:00 — стеклянный мост и смотровая площадка
Главная часть маршрута — прогулка по живописному району Тяньюньшань. Его называют северным «Чжанцзяцзе» за крутые вершины, скальные образования и выразительные горные виды. Вы пройдёте по стеклянному мосту, который соединяет две горы, увидите стеклянную тропу и смотровую площадку. С высоты открываются виды на ущелья, леса, скалы, ручьи и водопады.
13:00–13:30 — обед
Питание оплачивается отдельно, блюда можно выбрать по меню.
13:30–15:30 — возвращение в город
После горной части маршрута отправимся обратно в Пекин.
15:30–16:00 — чайная церемония
Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете несколько видов чая: зелёный, красный, улун, пуэр и другие сорта. Гид расскажет, чем они отличаются и какое место чай занимает в повседневной жизни Китая.
16:00–19:00 — дорога в ресторан «Роял» и ужин
Затем гид отвезёт вас в ресторан, где вечерняя часть программы продолжится ужином и шоу. В интерьере используются элементы придворной культуры: оформление залов, посуда, декоративные детали и атмосфера старинной императорской кухни. Здесь можно попробовать блюда по меню и посмотреть шоу.
19:00 — завершение программы и трансфер в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле, участие в чайной церемонии
Дополнительные расходы: входные билеты на мост и фуникулёр туда и обратно — 228 юаней ($33,7) за чел., шоу в ресторане — от 380 юаней ($56) за чел., обед — по желанию
Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту, доплата — $50–80
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 364 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме.
Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски.
Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
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