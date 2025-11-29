Когда Великая Китайская стена, протянувшаяся на тысячи километров, была возведена, её грандиозный размах можно было оценить, только пройдя по ней пешком или верхом на лошади.
Теперь, кроме традиционного похода по одному
Теперь, кроме традиционного похода по одному
Описание билета
Что вас ждёт?
- Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (по желанию).
- Пешеходная экскурсия по участку Великой Китайской стены Бадалин.
- Посещение музея нефрита.
- Осмотр олимпийских объектов.
- Чайная церемония.
- Ресторан «Пекинская утка» (по желанию).
Вечерняя программа на выбор: шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска». Гид поделится с вами историей строительства Великой Китайской стены, её значимостью для китайской культуры и обороны страны, а также расскажет о связанных с ней легендах и мифах. Вы узнаете о трудностях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных при строительстве, и о том, как стена менялась с течением времени. Также вас ждут любопытные факты о каждом пункте маршрута. Важная информация:.
Вечерняя программа на выбор: шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска». Гид поделится с вами историей строительства Великой Китайской стены, её значимостью для китайской культуры и обороны страны, а также расскажет о связанных с ней легендах и мифах. Вы узнаете о трудностях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных при строительстве, и о том, как стена менялась с течением времени. Также вас ждут любопытные факты о каждом пункте маршрута. Важная информация:.
• Вечерняя программа на выбор: шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска». Гид поделится с вами историей строительства Великой Китайской стены, её значимостью для китайской культуры и обороны страны, а также расскажет о связанных с ней легендах и мифах. Вы узнаете о трудностях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных при строительстве, и о том, как стена менялась с течением времени. Также вас ждут любопытные факты о каждом пункте маршрута. Важная информация:
- Экскурсия на вертолёте противопоказана людям, недавно перенёсшим операции, а также тем, кто находится в острых периодах простудных заболеваний или имеет проблемы с сердцем.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена (участок Бадалин)
- Музей нефрита
- Олимпийские объекты
- Ресторан Пекинская утка
- Шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билет на стену - 45 юаней/чел.
- Обед в ресторане
- 15-минутный полёт для 3 человек - 3780 юаней/$540 (1260 юаней/$180 с человека)
- 15-минутный полёт для 2 человек - 3180 юаней/$440 (1590 юаней/$220 с человека)
- 30-минутный полёт для 3 человек - 6960 юаней/$960 (2320 юаней/$320 с человека)
- 30-минутный полёт для 2 человек - 6160 юаней/$560 (2050 юаней/$280 с человека)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: По согласованию с гидом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия на вертолёте противопоказана людям, недавно перенёсшим операции, а также тем, кто находится в острых периодах простудных заболеваний или имеет проблемы с сердцем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
29 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Погрузитесь в историю Великой Китайской стены и насладитесь захватывающим полётом на вертолёте. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
$328 за всё до 6 чел.