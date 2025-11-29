Что вас ждёт?

Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (по желанию).

Пешеходная экскурсия по участку Великой Китайской стены Бадалин.

Посещение музея нефрита.

Осмотр олимпийских объектов.

Чайная церемония.

Ресторан «Пекинская утка» (по желанию).

Вечерняя программа на выбор: шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска». Гид поделится с вами историей строительства Великой Китайской стены, её значимостью для китайской культуры и обороны страны, а также расскажет о связанных с ней легендах и мифах. Вы узнаете о трудностях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных при строительстве, и о том, как стена менялась с течением времени. Также вас ждут любопытные факты о каждом пункте маршрута. Важная информация:.

