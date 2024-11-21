🏯 Великая Китайская стена - одно из чудес света 🌄 Уникальные виды на горные склоны Поднебесной 📜 Историческое значение и древние укрепления 👣 Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке 🇨🇳 Символ Китая и популярная туристическая достопримечательность

Великая Китайская стена - массивное укрепление из камня, ширина которого в основании достигает шести-семи метров, а высота стен - от шести до восьми метров. Сторожевые и защитные башни делают её

ещё более впечатляющей. Это грандиозное оборонительное сооружение находится в северной части Китая и является символом страны. Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке, позволит вам прочувствовать мощь и величие этого архитектурного чуда

Описание экскурсии

Величие Великой Китайской стены

Китайцы утверждают, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не может считать себя побывавшим в Китае. И это действительно так! Вам предстоит насладиться потрясающими видами горных склонов Поднебесной с высоты этого величественного памятника архитектуры.

Уникальный опыт

Вы сможете своими глазами увидеть Великую Китайскую стену и подняться на этот крупнейший архитектурный объект, который даже из космоса можно разглядеть невооруженным глазом. Прогулка по стене, построенной в 6 веке, и восстановленной в начале династии Мин в 1569 году, подарит вам незабываемые впечатления.

Историческая значимость

Великая Китайская стена — это не просто сооружение, а самое грандиозное из когда-либо возводимых оборонительных строений и одно из рукотворных чудес света. Она расположена в северной части современной Китайской Народной Республики и давно стала символом страны.

Туристическая привлекательность

Эта стена является одной из первых достопримечательностей, к которой стремятся попасть туристы, посещающие Китай. Не упустите возможность стать частью этой истории и ощутить величие одного из самых известных памятников архитектуры!