Посетите Великую Китайскую стену в Пекине и ощутите её величие. Прогулка по древним укреплениям подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Великая Китайская стена - массивное укрепление из камня, ширина которого в основании достигает шести-семи метров, а высота стен - от шести до восьми метров. Сторожевые и защитные башни делают её читать дальше
ещё более впечатляющей.
Это грандиозное оборонительное сооружение находится в северной части Китая и является символом страны.
Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке, позволит вам прочувствовать мощь и величие этого архитектурного чуда
5 причин купить эту экскурсию
🏯 Великая Китайская стена - одно из чудес света
🌄 Уникальные виды на горные склоны Поднебесной
📜 Историческое значение и древние укрепления
👣 Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке
🇨🇳 Символ Китая и популярная туристическая достопримечательность
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Великая Китайская стена
Сторожевые башни
Описание экскурсии
Величие Великой Китайской стены
Китайцы утверждают, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не может считать себя побывавшим в Китае. И это действительно так! Вам предстоит насладиться потрясающими видами горных склонов Поднебесной с высоты этого величественного памятника архитектуры.
Уникальный опыт
Вы сможете своими глазами увидеть Великую Китайскую стену и подняться на этот крупнейший архитектурный объект, который даже из космоса можно разглядеть невооруженным глазом. Прогулка по стене, построенной в 6 веке, и восстановленной в начале династии Мин в 1569 году, подарит вам незабываемые впечатления.
Историческая значимость
Великая Китайская стена — это не просто сооружение, а самое грандиозное из когда-либо возводимых оборонительных строений и одно из рукотворных чудес света. Она расположена в северной части современной Китайской Народной Республики и давно стала символом страны.
Туристическая привлекательность
Эта стена является одной из первых достопримечательностей, к которой стремятся попасть туристы, посещающие Китай. Не упустите возможность стать частью этой истории и ощутить величие одного из самых известных памятников архитектуры!
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Экскурсия предполагает крутые подъёмы по лестнице
Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.