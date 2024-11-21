Великая китайская стена: к истокам Китая

Посетите Великую Китайскую стену в Пекине и ощутите её величие. Прогулка по древним укреплениям подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Великая Китайская стена - массивное укрепление из камня, ширина которого в основании достигает шести-семи метров, а высота стен - от шести до восьми метров. Сторожевые и защитные башни делают её
читать дальше

ещё более впечатляющей.

Это грандиозное оборонительное сооружение находится в северной части Китая и является символом страны.

Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке, позволит вам прочувствовать мощь и величие этого архитектурного чуда

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Великая Китайская стена - одно из чудес света
  • 🌄 Уникальные виды на горные склоны Поднебесной
  • 📜 Историческое значение и древние укрепления
  • 👣 Прогулка по участку стены, построенному в 6 веке
  • 🇨🇳 Символ Китая и популярная туристическая достопримечательность
    • Великая китайская стена: к истокам Китая
    Великая китайская стена: к истокам Китая
    Великая китайская стена: к истокам Китая
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Сторожевые башни

    • Описание экскурсии

    Величие Великой Китайской стены

    Китайцы утверждают, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не может считать себя побывавшим в Китае. И это действительно так! Вам предстоит насладиться потрясающими видами горных склонов Поднебесной с высоты этого величественного памятника архитектуры.

    Уникальный опыт

    Вы сможете своими глазами увидеть Великую Китайскую стену и подняться на этот крупнейший архитектурный объект, который даже из космоса можно разглядеть невооруженным глазом. Прогулка по стене, построенной в 6 веке, и восстановленной в начале династии Мин в 1569 году, подарит вам незабываемые впечатления.

    Историческая значимость

    Великая Китайская стена — это не просто сооружение, а самое грандиозное из когда-либо возводимых оборонительных строений и одно из рукотворных чудес света. Она расположена в северной части современной Китайской Народной Республики и давно стала символом страны.

    Туристическая привлекательность

    Эта стена является одной из первых достопримечательностей, к которой стремятся попасть туристы, посещающие Китай. Не упустите возможность стать частью этой истории и ощутить величие одного из самых известных памятников архитектуры!

    Забираем туристов около 08:00 из отеля.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Услуги русскоговорящего гида
    • Трансфер
    Что не входит в цену
    • Входные билеты (оплачиваются дополнительно)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Забираем туристов около 08:00 из отеля.
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Экскурсия предполагает крутые подъёмы по лестнице
    • Надевайте удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Пекина

    Похожие экскурсии из Пекина

    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    На машине
    69 отзывов
    8 часов
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
    Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
    Начало: Город
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 19:00
    $290 за всё до 6 чел.
    Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
    На машине
    3 отзыва
    8 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Конфуция
    Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
    Начало: В холле вашего отеля
    Завтра в 08:00
    22 ноя в 08:00
    $290 за всё до 4 чел.
    Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
    На машине
    18 отзывов
    6 часов
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
    Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
    Начало: В вашем отеле
    Завтра в 08:00
    22 ноя в 08:00
    $290 за всё до 6 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Пекине
    ХорошоТам