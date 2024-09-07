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правильно и четко. Все наши пожелания были учтены и выполнены. В аэропорту на выходе нас встретили гид Ирина, а на улице уже ждал водитель Юра. Это очень приятные, добрые, вежливые люди. Ирина очень хорошо говорит по-русски и даже думает как русский человек. Ее большой опыт работы гидом очень помогает в решении всех задач. Юра спокойный, ответственный водитель, свою работу он делает корректно и аккуратно. Автомобиль был подан как и был заявлен MERCEDES V-Class (в отличном состояние) Наши впечатления от Пекина не были бы такими приятными, если бы не помощь этих людей. Спасибо большое за помощь и гостеприимство. Было здорово! Однозначно рекомендую эту компанию!