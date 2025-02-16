Великая Китайская стена - символ Китая, который обязателен к посещению.
На экскурсии вы сможете подняться на участок Мутяньюй, узнать о его истории и полюбоваться захватывающими видами. Прогулка по парку Цзиншань откроет
На экскурсии вы сможете подняться на участок Мутяньюй, узнать о его истории и полюбоваться захватывающими видами. Прогулка по парку Цзиншань откроет
5 причин купить эту экскурсию
- 🧱 Посещение Великой Китайской стены
- 🌿 Прогулка по парку Цзиншань
- 🍵 Дегустация китайского чая
- 🍽️ Утка по-пекински
- 🎭 Традиционные шоу Китая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Парк Цзиншань
Описание экскурсииГлавная достопримечательность Китая У вас будет возможность подняться на невероятную Великую Китайскую стену, которую видно даже из Космоса! Мы поднимемся на фуникулере на живописный участок стены Мутяньюй, который был построен в VI веке, а отремонтирован и укреплен в начале династии Мин (в 1569 г.). Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и полюбуетесь завораживающими видами, от которых захватывает дух. Парк Цзиншань Следующим нашим пунктом посещения станет уникальный императорский сад, построенный еще при династиях Ляо и Цзинь. Вы прогуляетесь по живописному парку, полюбуетесь изящными павильонами, увидите бамбуковую рощу и сможете насладиться впечатляющими панорамами Пекина, как на ладони увидеть город, его архитектуру и окрестности. Дегустация китайского чая Перевести дух сможем на дегустации традиционного китайского чая. Чай имеет особое значение для китайцев, которые считают, что этот напиток способен наполнять жизненной энергией. Вам будут предложены несколько видов традиционного чая, вы узнаете о его истории, чайных традициях Пекина и особенностях разных чайных сортов. Кроме того, вы сможете отведать знаменитую утку по-пекински! Вечером же рекомендуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая:
- Китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»;
- Династия Золотой маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством;
• Кунг-фу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь. Организационные детали:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики;
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами;
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (указывайте пожелание при бронировании).
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Парк Цзиншань
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер (200 юаней с человека)
- Входные билеты в парк Цзиншань (10 юаней с человека)
- Утка по-пекински (стоимость по меню).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
16 фев 2025
Хотим отблагодарить нашего гида за расширение картины мира!
Юля, спасибо огромное за экскурсию по Пекину. Это было незабываемо, интересно и очень познавательно, особенно Ваши рассказы о культуре Китая, особенностях и ценностях.
Изначально,
Юля, спасибо огромное за экскурсию по Пекину. Это было незабываемо, интересно и очень познавательно, особенно Ваши рассказы о культуре Китая, особенностях и ценностях.
Изначально,
И
Игорь
27 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Прекрасный и отзывчивый гид. Посмотрели Китайскую Стену, погуляли. Подробно рассказали про чай и у них интересный магазин с чайными сервизами. Экскурсовод Наталья очаровала своей доброжелательностью, помогала во
Д
Денис
10 дек 2024
Замечательная экскурсия и великолепный русскоговорящий гид по имени Юля! Спасибо вам большое. Всё было замечательно! Приятно удивило, что трансфер был на огромном современном внедорожнике vw talagon!
В
Виталий
30 ноя 2024
Экскурсия прошла отлично. Забрали из гостиницы, отвезли к великой китайской стене. По пути рассказывали про историю Пекина и стены.
Дальше поехали на чайную церимонию потом в парк.
Гид вежливый, по русски говорит хорошо.
Дальше поехали на чайную церимонию потом в парк.
Гид вежливый, по русски говорит хорошо.
Похожие экскурсии из Пекина
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена и Парк Цзиншань
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Завтра в 09:00
2 мар в 08:00
400$360 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Конфуция
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 09:00
2 мар в 08:00
$240 за всё до 4 чел.