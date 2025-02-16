читать дальше мы переживали получится ли у нас попасть на Китайскую стену, тк не знали до последнего, выпустят ли нас без визы при транзите.

И у нас это получилось!!!

Спасибо огромное!



Нам очень повезло, что Вы были с нами!

Хотим отблагодарить нашего гида за расширение картины мира!Юля, спасибо огромное за экскурсию по Пекину. Это было незабываемо, интересно и очень познавательно, особенно Ваши рассказы о культуре Китая, особенностях и ценностях.Изначально,