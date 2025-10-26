Вы своими глазами увидите Великую Китайскую стену — мы пройдём по участку стены Мутяньюй, построенному в 6 веке. Вы узнаете об истории строительства и насладитесь горными панорамами, от которых захватывает дух.
Олимпийский парк
Вы полюбуетесь культовыми зданиями «Птичье гнездо» и «Водный куб», сделаете запоминающиеся снимки и поймёте, зачем и как эти объекты были построены. И что именно они символизируют.
Секреты китайского чая
Отправимся на дегустацию китайского чая — вы попробуете несколько традиционных сортов, услышите об истории напитка, о чайных традициях Пекина. А ещё вы сможете отведать одно из самых известных блюд — утку по-пекински!
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, время в пути — около 1,5–2 часов в одну сторону
Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер — 200 юаней с чел. и утка по-пекински — по меню
Остаток экскурсии вы можете оплатить в юанях или долларах по курсу на день проведения
Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если стыковка в Китае составляет менее 24 часов, а прилёт и дальнейший вылет — из одного терминала, скорее всего, вам не дадут транзитную визу и не выпустят в город. Детали можете уточнить в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариса — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 32 туристов
Всем привет, меня зовут Aриса. Я родилась в Пекине и училась в России. Я хорошо говорю по-русски и работаю гидом уже больше 20 лет. Я очень люблю Пекин — древний и одновременно современный город. Добро пожаловать в гости — я с радостью познакомлю вас с ним!
А
Александр
26 окт 2025
Заказали у Арисы экскурсию на Китайскую стену и олимпийский парк в Пекине за 290 $,как было указано в Tripster. Ариса ответила,что сможет провести экскурсию,но дороже на 15 % в связи читать дальше
загруженностью гидов. После оплаты аванса на Tripster Ариса начала менять ранее обговорённые условия. Вначале сообщила,что будет гид и водитель в одном лице. Затем поменяла нормальную большую машину на малолитражку. Это было поздно вечером накануне экскурсии,поэтому я согласился,но по первоначальной цене 290$. В итоге за эти деньги мы получили не индивидуальную экскурсию,а типа такси с русскоговорящим водителем. Да,водитель неплохой мужик,но не гид((Вообщем,если бы мы взяли такси туда и обратно,то был бы такой же эффект,но в два раза дешевле.
Ариса
Ответ организатора:
Извините за неудачную организацию нашей экскурсии, которая негативно повлияла на ваше впечатление. Пожалуйста, простите нас. В последнее время в Пекин приезжает читать дальше
слишком много российских туристов, и неожиданно оказывается, что водителей и гида неватает. Вы хотели бы сесть на автобус, но сейчас такую цену найти сложно.
Я с трудом нашла машину и гид, но машина сломалась, так что я не смогла отправиться. Я сразу же сообщила вам, и теперь мы хотим заменить водителя на гида, потому что в прежнем варианте цена уже была за водитель-гид. Хотя цены в последнее время поднялись, я все равно беру обычную стоимость.
Гид уже постарался максимально подробно рассказать туристам о истории, но у каждого свои стандарты в этом отношении. Мы принимаем ваши замечания и в будущем приложим все усилия, чтобы найти более опытных гида для вас. Также мы будем активно обучать гидов, чтобы они могли лучше рассказывать туристам. Спасибо вам.
О
Ольга
6 окт 2025
Алиса - очень хороший гид, рекомендую. Она быстро ориентируется по ситуации (подстроились под наш график прилета и возможности по времени экскурсии), рассказала много интересных фактов о Китае по ходу экскурсии. Также заехали в музей-магазин чая - нам тоже очень понравилось.