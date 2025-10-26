Мои заказы

Великая Китайская стена и Олимпийский парк

Пройти по участку Мутяньюй, побывать в современном парке и продегустировать чай
Великая Китайская стена — символ мощи и истории.

Здесь бывали президенты и премьеры, тысячи путешественников со всего мира приезжают, чтобы пройтись по древним камням.

Прогуляетесь здесь и вы! А потом оцените современный Олимпийский парк, построенный в соответствии с китайским фэн-шуй и попробуете настоящий традиционный китайский чай.
3
2 отзыва
Великая Китайская стена и Олимпийский парк© Ариса
Великая Китайская стена и Олимпийский парк© Ариса
Великая Китайская стена и Олимпийский парк© Ариса
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Китайское чудо света

Вы своими глазами увидите Великую Китайскую стену — мы пройдём по участку стены Мутяньюй, построенному в 6 веке. Вы узнаете об истории строительства и насладитесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Олимпийский парк

Вы полюбуетесь культовыми зданиями «Птичье гнездо» и «Водный куб», сделаете запоминающиеся снимки и поймёте, зачем и как эти объекты были построены. И что именно они символизируют.

Секреты китайского чая

Отправимся на дегустацию китайского чая — вы попробуете несколько традиционных сортов, услышите об истории напитка, о чайных традициях Пекина. А ещё вы сможете отведать одно из самых известных блюд — утку по-пекински!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, время в пути — около 1,5–2 часов в одну сторону
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер — 200 юаней с чел. и утка по-пекински — по меню
  • Остаток экскурсии вы можете оплатить в юанях или долларах по курсу на день проведения
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если стыковка в Китае составляет менее 24 часов, а прилёт и дальнейший вылет — из одного терминала, скорее всего, вам не дадут транзитную визу и не выпустят в город. Детали можете уточнить в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариса
Ариса — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 32 туристов
Всем привет, меня зовут Aриса. Я родилась в Пекине и училась в России. Я хорошо говорю по-русски и работаю гидом уже больше 20 лет. Я очень люблю Пекин — древний и одновременно современный город. Добро пожаловать в гости — я с радостью познакомлю вас с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
А
Александр
26 окт 2025
Заказали у Арисы экскурсию на Китайскую стену и олимпийский парк в Пекине за 290 $,как было указано в Tripster. Ариса ответила,что сможет провести экскурсию,но дороже на 15 % в связи
читать дальше

загруженностью гидов. После оплаты аванса на Tripster Ариса начала менять ранее обговорённые условия. Вначале сообщила,что будет гид и водитель в одном лице. Затем поменяла нормальную большую машину на малолитражку. Это было поздно вечером накануне экскурсии,поэтому я согласился,но по первоначальной цене 290$. В итоге за эти деньги мы получили не индивидуальную экскурсию,а типа такси с русскоговорящим водителем. Да,водитель неплохой мужик,но не гид((Вообщем,если бы мы взяли такси туда и обратно,то был бы такой же эффект,но в два раза дешевле.

Ариса
Ариса
Ответ организатора:
Извините за неудачную организацию нашей экскурсии, которая негативно повлияла на ваше впечатление. Пожалуйста, простите нас.
В последнее время в Пекин приезжает
читать дальше

слишком много российских туристов, и неожиданно оказывается, что водителей и гида неватает. Вы хотели бы сесть на автобус, но сейчас такую цену найти сложно.

Я с трудом нашла машину и гид, но машина сломалась, так что я не смогла отправиться. Я сразу же сообщила вам, и теперь мы хотим заменить водителя на гида, потому что в прежнем варианте цена уже была за водитель-гид. Хотя цены в последнее время поднялись, я все равно беру обычную стоимость.

Гид уже постарался максимально подробно рассказать туристам о истории, но у каждого свои стандарты в этом отношении. Мы принимаем ваши замечания и в будущем приложим все усилия, чтобы найти более опытных гида для вас. Также мы будем активно обучать гидов, чтобы они могли лучше рассказывать туристам.
Спасибо вам.

О
Ольга
6 окт 2025
Алиса - очень хороший гид, рекомендую. Она быстро ориентируется по ситуации (подстроились под наш график прилета и возможности по времени экскурсии), рассказала много интересных фактов о Китае по ходу экскурсии. Также заехали в музей-магазин чая - нам тоже очень понравилось.
Алиса - очень хороший гид, рекомендую. Она быстро ориентируется по ситуации (подстроились под наш график прилетаАлиса - очень хороший гид, рекомендую. Она быстро ориентируется по ситуации (подстроились под наш график прилета

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Посетите знаменитую Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню и насладитесь традиционной чайной церемонией. Погрузитесь в культуру Китая за один день
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
На машине
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Завтра в 18:00
12 ноя в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине