Описание экскурсии

Китайское чудо света

Вы своими глазами увидите Великую Китайскую стену — мы пройдём по участку стены Мутяньюй, построенному в 6 веке. Вы узнаете об истории строительства и насладитесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Олимпийский парк

Вы полюбуетесь культовыми зданиями «Птичье гнездо» и «Водный куб», сделаете запоминающиеся снимки и поймёте, зачем и как эти объекты были построены. И что именно они символизируют.

Секреты китайского чая

Отправимся на дегустацию китайского чая — вы попробуете несколько традиционных сортов, услышите об истории напитка, о чайных традициях Пекина. А ещё вы сможете отведать одно из самых известных блюд — утку по-пекински!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле, время в пути — около 1,5–2 часов в одну сторону

Дополнительно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулер — 200 юаней с чел. и утка по-пекински — по меню

Остаток экскурсии вы можете оплатить в юанях или долларах по курсу на день проведения

Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если стыковка в Китае составляет менее 24 часов, а прилёт и дальнейший вылет — из одного терминала, скорее всего, вам не дадут транзитную визу и не выпустят в город. Детали можете уточнить в переписке.