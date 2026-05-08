Участок Сыматай — это осколок Великой стены без более поздних «улучшений». Гуляя по средневековым башням, вы услышите о прошлом и представите себе его — в сумерках это особенно интересно. Неподалёку в долине осмотрите южнокитайский водный городок. А ещё поучаствуете в чайной церемонии, ведь без неё не понять Китай.

Описание экскурсии

Великая Китайская стена, участок Сыматай.

Перед вами предстанет постройка 14 века, которая вьётся по острым гребням хребта Яньшань. Сыматай знаменит неповторимыми архитектурными элементами — и вы поймёте, почему The Times включила его в число 25 главных достопримечательностей мира.

Губэйшуй — водный городок.

У подножия стены расположился туристический комплекс, который построили по образцу классических водных городов южного Китая — с каналами, мостиками и традиционной архитектурой. Здесь воссоздана атмосфера старого Китая.

Чайная церемония

Вы попробуете несколько видов: зелёный, улун, пуэр, красный — и узнаете, чем они отличаются по вкусу, аромату и способу заваривания.

Ориентировочный тайминг поездки

9:00 — встретимся в вашем отеле в центре Пекина

9:30–10:00 — чайная церемония

10:00–12:00 — поездка к Великой стене

12:00–15:00 — осмотр Сыматай и Губэя

15:00–17:00 — возвращение в Пекин

17:00–18:00 — обед, например, утка по-пекински (по желанию, не входит в стоимость)

18:00–18:30 — возвращение в отель

Организационные детали