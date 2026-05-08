Участок Сыматай — это осколок Великой стены без более поздних «улучшений».
Гуляя по средневековым башням, вы услышите о прошлом и представите себе его — в сумерках это особенно интересно. Неподалёку в долине осмотрите южнокитайский водный городок. А ещё поучаствуете в чайной церемонии, ведь без неё не понять Китай.
Описание экскурсии
Великая Китайская стена, участок Сыматай.
Перед вами предстанет постройка 14 века, которая вьётся по острым гребням хребта Яньшань. Сыматай знаменит неповторимыми архитектурными элементами — и вы поймёте, почему The Times включила его в число 25 главных достопримечательностей мира.
Губэйшуй — водный городок.
У подножия стены расположился туристический комплекс, который построили по образцу классических водных городов южного Китая — с каналами, мостиками и традиционной архитектурой. Здесь воссоздана атмосфера старого Китая.
Чайная церемония
Вы попробуете несколько видов: зелёный, улун, пуэр, красный — и узнаете, чем они отличаются по вкусу, аромату и способу заваривания.
Ориентировочный тайминг поездки
- 9:00 — встретимся в вашем отеле в центре Пекина
- 9:30–10:00 — чайная церемония
- 10:00–12:00 — поездка к Великой стене
- 12:00–15:00 — осмотр Сыматай и Губэя
- 15:00–17:00 — возвращение в Пекин
- 17:00–18:00 — обед, например, утка по-пекински (по желанию, не входит в стоимость)
- 18:00–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на на комфортабельном автомобиле KIA, Toyota, Volkswagen Passat или Buick
- Чайная церемония входит в стоимость. Дополнительно оплачивается вход в Губэй, на стену и на фуникулёр в обе стороны — в общей сложности 350 юаней за чел. (~$51). Обед — по желанию, по меню
- Программу можно провести для большего количества участников — подробности в переписке
- По запросу мы встретим вас в аэропорту и отвезём обратно за доплату $50–80. Также по желанию увеличим длительность экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 278 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Замечательная экскурсия. Гид Юрий нам очень понравился. Он китаец, но хорошо говорит по русски. В Губей стоит ехать так, чтобы обязательно застать вечернюю подсветку китайской стены и самого города. А также вечером там всегда проходят различные шоу. Обязательно не пропустите.
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо вам!🌹🌹🌹Желаю вам счастья, здоровья и будем рады видеть вас снова в Пекине. 🌹🎉🤝
