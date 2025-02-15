Экскурсия по Пекину подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Китая. Посетите величественный Императорский дворец Гугун, узнайте о жизни императоров и их придворных. Прогуляйтесь по залам дворца, ощутите
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальный Гугун
- 🍵 Дегустация чая
- ⛩️ Храм Неба
- 🎭 Традиционные шоу
- 🗣️ Русскоязычные гиды
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Императорский дворец Гугун
- Храм Неба
Описание экскурсииИстория китайской монархии: Императорский дворец Гугун Начнем нашу экскурсию в самом сердце Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Посетим Запретный город – самый обширный дворцовый комплекс в мире, построенный в начале XIV века, вы узнаете интересные факты о его строительстве и поймете, что символизирует цветовая гамма дворца и его декоративные элементы. Пройдем по залам грандиозного деревянного дворца, познакомимся с традиционной дворцовой архитектурой Китая, я расскажу вам, как здесь жили императоры, их придворные и слуги. Дегустация китайского чая Сделаем передышку, отправившись на дегустацию китайского чая, который имеет особое значение для китайцев. Чай здесь считается чудесным растением, способным наполнять энергией жизни. Вы сможете попробовать несколько видов китайского чая, узнать об истории, особенностях сортов и чайных традициях Пекина. Обзор Храма Неба После осмотрим снаружи и изнутри крупнейший храмовый комплекс Пекина, занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – Храм Неба. Здесь вы узнаете о том, почему Китай называют Поднебесной, кого китайцы считали сыном неба и как молились об урожае, узнаете о религиозных обычаях Китая, цветовой символике храма и особенностях его внутреннего строения. Вечером рекомендуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая:
- китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»;
- Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством;
• Кунг-фу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь. Важная информация:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики.
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами.
- Обратите внимание! Туристы, которые хотят посетить экскурсию, летящие транзитными рейсами с продолжительной стыковкой, должны учитывать, что их могут не выпустить из аэропорта. Если стыковка составляет менее 12 часов (аэропорт PEK) или 15 часов (аэропорт Дасин), велика вероятность остаться в аэропорту.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский дворец Гугун
- Храм Неба
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входной билет в Императорский дворец (60 юаней с человека)
- Входной билет в Храм Неба (35 юаней с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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