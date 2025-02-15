читать дальше атмосферу древнего Китая. После этого отправляйтесь на дегустацию китайского чая, чтобы узнать о его значении и традициях. Завершите день в Храме Неба, где откроете для себя религиозные обычаи и символику Поднебесной

Экскурсия по Пекину подарит вам уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Китая. Посетите величественный Императорский дворец Гугун, узнайте о жизни императоров и их придворных. Прогуляйтесь по залам дворца, ощутите