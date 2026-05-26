Мы исследуем все уголки разноликого Пекина: посетим Запретный город Гугун и храм Неба, погуляем среди хутунов Шичахая и небоскрёбов Гомао, насладимся театральным
Описание тура
Организационные детали
Возьмите тёплые и удобные вещи, так как предполагается треккинг в горах, аптечку с необходимыми лекарствами.
Программа тура по дням
Первая встреча с Пекином
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером неспешно пройдёмся по улице Ванфуцзин и закажем на ужин пекинскую утку.
Запретный город, парк Цзиншань
Утром и днём исследуем Запретный город Гугун, а потом пообедаем внутри или в квартале хутунов. Вечер проведём в парке Цзиншань и поднимемся на холм Ваньчунь, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты.
Парк Бэйхай, хутуны, храм Неба
Начнём день с прогулки по парку Бэйхай: поднимемся к Белой Дагобе на острове Цюнхуадао, пройдём по стене Девяти Драконов, насладимся пейзажами. Пообедаем в ресторане «Фаншань», где готовят по рецептам императорской кухни. Продолжим экскурсию среди хутунов в районе Шичахай, посетим дом-музей князя Гуна и полюбуемся садово-парковой архитектурой. Вечером зайдём в храм Неба и увидим главные сооружения — алтарь Неба и храм Урожая — в красивой подсветке.
Летний дворец, театр, здание «Яйцо»
Весь день посвятим Летнему дворцу Ихэюань. Пройдём по Длинному коридору с расписными потолками, поднимемся на гору Долголетия к храмовым постройкам, полюбуемся Мраморной ладьёй и озером Куньминху. Вечером сходим в Китайский национальный театр и увидим футуристическое здание «Яйцо» в мерцании огней.
Великая стена - участок Цзюйюнгуань, вечер в Губэе
Утром изучим Цзюйюнгуань — мощный и хорошо отреставрированный участок Великой стены на перевале. Пообедаем в деревне поблизости и поедем на курорт Губэй — это воссозданный древний город с каналами, мостиками и термальными источниками у подножия Стены.
Великая стена - участок Симатай
Пройдёмся к канатной дороге и поднимемся на Симатай. Это самый аутентичный и дикий участок Великой стены, доступный путешественникам, с крутыми подъёмами, узкими гребнями и нереставрированными частями. А ещё отсюда открываются прекрасные виды. К обеду вернёмся в Губэй, далее — самостоятельный отдых.
Ущелье Шилинся, вечер в Чэндэ
Движемся дальше, в Чэндэ. Главная цель на сегодня — ущелье Шилинся, где мы погуляем по стеклянному мосту и рассмотрим причудливые скальные образования.
Императорский дворец Бишушаньчжуан, Восемь внешних храмов
Часть дня посвятим исследованию императорской резиденции Бишушаньчжуан и Восьми внешних храмов в Чэндэ. После обеда вернёмся в Пекин и поселимся у подножия Великой стены или в живописной деревне.
Великая стена - участок Хуанхуачэн
Весь день проведём на участке Хуанхуачэн, который спускается прямо к водохранилищу. Можно пройти как по отреставрированной части, так и по диким крутым склонам. При спуске воды тут также обнажается интересный затопленный участок. Вечером вернёмся в Пекин.
Современный Пекин
Продолжим знакомиться со столицей и отправимся в современную часть. Посетим район искусств 798, осмотрим олимпийские объекты, полюбуемся комплексом Galaxy Soho архитектора Захи Хадид.
Центр буддизма, небоскрёбы Гомао
Сходим в Ламаистский храм Юнхэгун — крупнейший буддийский монастырь Пекина. Вечер проведём в районе Гомао и сделаем эффектные фото на фоне подсвеченных небоскрёбов.
Треккинг в горах Иньшань
Приготовьтесь много ходить — едем в горы Иньшань. Насладимся живописной природой, изучим новые уголки, рассмотрим пагоды Тан, Цин и других династий.
Свободный день
У вас будет время для самостоятельных прогулок и покупок. Загляните на улицу Ванфуцзин за брендами, на рынок Сюшуй за шёлком или на Лиуличан за антиквариатом и товарами для каллиграфии.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, парковки, услуги водителя
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город
- Обеды, ужины, напитки, перекусы
- 1-местное проживание
- Медицинская страховка