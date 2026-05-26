Большое путешествие вдоль Великой стены: Пекин, Губэй и Чэндэ в мини-группе

Вдоль и поперёк изучить столицу, подняться на 3 участка Стены, отдохнуть в горах и сходить в театр
Приглашаем вас туда, где когда-то билось сердце Поднебесной империи.

Мы исследуем все уголки разноликого Пекина: посетим Запретный город Гугун и храм Неба, погуляем среди хутунов Шичахая и небоскрёбов Гомао, насладимся театральным
искусством. Проникнемся колоритом опутанного каналами Губэя и роскошью дворцовой жизни Чэндэ. Отдохнём в горах: постоим на стеклянном мосту над ущельем Шилинся и побываем в лесу пагод Иньшань.

А главное — покорим 3 участка грандиозного сооружения древности, веками опоясывающего Китай: поднимемся на отреставрированный Цзюйюнгуань, дикий Симатай и частично затопленный Хуанхуачэн.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите тёплые и удобные вещи, так как предполагается треккинг в горах, аптечку с необходимыми лекарствами.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Пекином

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером неспешно пройдёмся по улице Ванфуцзин и закажем на ужин пекинскую утку.

2 день

Запретный город, парк Цзиншань

Утром и днём исследуем Запретный город Гугун, а потом пообедаем внутри или в квартале хутунов. Вечер проведём в парке Цзиншань и поднимемся на холм Ваньчунь, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты.

3 день

Парк Бэйхай, хутуны, храм Неба

Начнём день с прогулки по парку Бэйхай: поднимемся к Белой Дагобе на острове Цюнхуадао, пройдём по стене Девяти Драконов, насладимся пейзажами. Пообедаем в ресторане «Фаншань», где готовят по рецептам императорской кухни. Продолжим экскурсию среди хутунов в районе Шичахай, посетим дом-музей князя Гуна и полюбуемся садово-парковой архитектурой. Вечером зайдём в храм Неба и увидим главные сооружения — алтарь Неба и храм Урожая — в красивой подсветке.

4 день

Летний дворец, театр, здание «Яйцо»

Весь день посвятим Летнему дворцу Ихэюань. Пройдём по Длинному коридору с расписными потолками, поднимемся на гору Долголетия к храмовым постройкам, полюбуемся Мраморной ладьёй и озером Куньминху. Вечером сходим в Китайский национальный театр и увидим футуристическое здание «Яйцо» в мерцании огней.

5 день

Великая стена - участок Цзюйюнгуань, вечер в Губэе

Утром изучим Цзюйюнгуань — мощный и хорошо отреставрированный участок Великой стены на перевале. Пообедаем в деревне поблизости и поедем на курорт Губэй — это воссозданный древний город с каналами, мостиками и термальными источниками у подножия Стены.

6 день

Великая стена - участок Симатай

Пройдёмся к канатной дороге и поднимемся на Симатай. Это самый аутентичный и дикий участок Великой стены, доступный путешественникам, с крутыми подъёмами, узкими гребнями и нереставрированными частями. А ещё отсюда открываются прекрасные виды. К обеду вернёмся в Губэй, далее — самостоятельный отдых.

7 день

Ущелье Шилинся, вечер в Чэндэ

Движемся дальше, в Чэндэ. Главная цель на сегодня — ущелье Шилинся, где мы погуляем по стеклянному мосту и рассмотрим причудливые скальные образования.

8 день

Императорский дворец Бишушаньчжуан, Восемь внешних храмов

Часть дня посвятим исследованию императорской резиденции Бишушаньчжуан и Восьми внешних храмов в Чэндэ. После обеда вернёмся в Пекин и поселимся у подножия Великой стены или в живописной деревне.

9 день

Великая стена - участок Хуанхуачэн

Весь день проведём на участке Хуанхуачэн, который спускается прямо к водохранилищу. Можно пройти как по отреставрированной части, так и по диким крутым склонам. При спуске воды тут также обнажается интересный затопленный участок. Вечером вернёмся в Пекин.

10 день

Современный Пекин

Продолжим знакомиться со столицей и отправимся в современную часть. Посетим район искусств 798, осмотрим олимпийские объекты, полюбуемся комплексом Galaxy Soho архитектора Захи Хадид.

11 день

Центр буддизма, небоскрёбы Гомао

Сходим в Ламаистский храм Юнхэгун — крупнейший буддийский монастырь Пекина. Вечер проведём в районе Гомао и сделаем эффектные фото на фоне подсвеченных небоскрёбов.

12 день

Треккинг в горах Иньшань

Приготовьтесь много ходить — едем в горы Иньшань. Насладимся живописной природой, изучим новые уголки, рассмотрим пагоды Тан, Цин и других династий.

13 день

Свободный день

У вас будет время для самостоятельных прогулок и покупок. Загляните на улицу Ванфуцзин за брендами, на рынок Сюшуй за шёлком или на Лиуличан за антиквариатом и товарами для каллиграфии.

14 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, парковки, услуги водителя
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины, напитки, перекусы
  • 1-местное проживание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 6:00
Завершение: Аэропорт Пекина, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я создаю продуманные и запоминающиеся путешествия, учитывая все детали для вашего комфорта и впечатлений. Люблю предлагать уникальные места, куда редко добираются массовые путешественники. Подбираю туры под ваши интересы: будь то
активный отдых в Гималаях, гастрономические путешествия, экскурсии по Китаю или релакс на побережье Гоа, насыщенные путешествия по Ангкор-Вату, треккинги по джунглям Камбоджи, прогулки на лодке по крупнейшему озеру Азии Тонлесап и многое другое. Гибкие программы: могу адаптировать маршрут под ваши пожелания и бюджет. Хорошо знаю популярные и скрытые локации, помогаю избежать туристических ловушек. Работаю с проверенными гидами, отелями и транспортом для вашей безопасности. Всегда на связи во время поездки, чтобы решить любые вопросы. Чёткое планирование без скрытых платежей. Открыто обсуждаю все детали поездки перед бронированием. Если у вас есть мечта о путешествии — давайте воплотим её вместе!

