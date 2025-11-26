Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
6 мая в 08:00
11 сен в 08:00
$3200 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 8:45 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX). ...
17 мар в 08:00
5 мая в 08:00
$3630 за человека
Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса
Увидеть шоу монахов в Шаолине, побывать на Великой Китайской стене, полюбоваться парящими горами
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
20 мар в 12:00
17 апр в 12:00
$2850 за человека
Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»
Увидеть скалы как в фильме «Аватар», Великую Китайскую стену и Терракотовую армию
Начало: Пекин, 12:00 (возможно другое удобное время по дог...
31 дек в 12:00
20 мар в 12:00
$2690 за человека
