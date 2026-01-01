Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой международных авиабилетов свяжитесь с нами — мы подскажем оптимальные рейсы. После бронирования предоставим список рекомендуемых вещей.
Программа тура по дням
Пекин: Запретный город, хутуны, китайская кухня
По прибытии в столицу — трансфер в отель, отдых. Затем едем туда, куда много сотен лет простым смертным вход был закрыт, — в Запретный город. Это впечатляющий императорский дворец 15 века — приготовьтесь удивляться.
Вечером — приветственный ужин. Еда в Китае возведена в культ, а уплетать её за обе щёки — основной вид досуга. Уже сегодня вы начнёте погружаться во все таинства: особенности национальных кухонь, технику использования палочек, рецепт утки по-пекински.
После гастрономических удовольствий прогуляемся через хутуны — традиционные старые кварталы, уникальные по продуманности и упорядоченности.
Великая Китайская стена
Сегодня отправимся к самому узнаваемому архитектурному символу Поднебесной. Великая стена простирается на 21 000 км, а мы изучим лишь один участок — Мутяньюй — и поговорим, для чего же построили грандиозное сооружение. Наверх нас доставит кресельный подъёмник, вниз спустит тобогган (металлическая трасса с санями). По возвращении в столицу — вечерний променад по пекинскому Арбату рядом с отелем.
Ханчжоу: чайные плантации, озеро Сиху
В Китае говорят: «На небесах есть рай, а на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». Сегодня вы сможете это проверить — мы поедем в Ханчжоу, чья красота в разные эпохи притягивала поэтов и художников.
А ещё это чайная столица, поэтому первым делом посетим плантации. Посмотрим, как растёт чай, а на церемонии познакомимся со всеми тонкостями и, конечно, попробуем ароматный напиток.
С плантаций спустимся к озеру Сиху. Много веков оно служило источником вдохновения и покоя для учёных, мудрецов, правителей — эту гармонию постараемся прочувствовать и мы. Погуляем по тропинкам вдоль зелени и храмов, а на закате рассечём водную гладь на лодке. Будет время для самостоятельной прогулки по центру, затем — по китайскому Арбату. Если захотите, поужинаем в хот-поте — национальном самоваре (хого) для большой компании.
Шанхай: сад Юйюань, смотровая телебашни, Нанкинская улица, набережная Вайтань
Китайский Нью-Йорк, Париж Востока, колыбель революции — всё это прозвища мегаполиса, который мы посетим сегодня. Шанхай — один из самых богатых и глобализированных городов страны, претендующий на звание неофициальной современной столицы.
Начнём с сада Юйюань в старом центре — образца императорского парка. Побеседуем о культуре каменных садов, традициях даосизма, жизни императоров.
Поднимемся на вершину телебашни и с высоты попытаемся оценить масштабы города (спойлер — это невозможно). После захода солнца погуляем по главной торговой улице — Нанкин-роуд — и набережной Вайтань с открыточным видом на деловой район Пудун.
Шопинг, рейс в Чжанцзяцзе
Первую половину дня посвятим шопингу. Разгуляемся всласть, ведь в Китае производят огромное количество мировых брендов. Потом улетим в горы, чтобы несколько дней отдохнуть на природе.
Чжанцзяцзе: горы Аватара, вечернее шоу
Провинция Хунань — это родина Мао Цзэдуна. Её история длится уже больше 3000 лет, а массовую популярность регион получил после выхода фильма Джеймса Кэмерона. Мы отправимся в нацпарк «Чжанцзяцзе» с теми самыми парящими скалами планеты Пандора. Обойдём самые живописные уголки, на фуникулёрах поднимемся к смотровым, погуляем по прозрачному мосту над пропастью. Вишенка на торте — вечернее шоу, поражающее размахом.
Гранд-Каньон, пещера Жёлтого дракона
Продолжаем осмотр величественных красот и шедевров инженерной мысли. Китайцы известны тем, что переделывают многие бренды, — у них есть свой Гранд-Каньон. Правда, с американским он имеет только общее название.
Тут мы пройдём вверх и вниз по стеклянному мосту вдоль бамбуковых террас — дух захватит, обещаем. Спустимся на зиплайне под восторженные крики китайских детей и бабушек, проносящихся мимо. Желающие могут попробовать 5D-полёт над каньоном, сплав на джонке и другие аттракционы.
Затем посетим пещеру Жёлтого дракона. Внутри находятся подземные реки, бассейны, водопады, холлы, галереи и тысячи сталактитов, сталагмитов, колонн. Мы покатаемся на лодке-джонке и вечером вернёмся в отель.
Небесные врата, этническое шоу
Впереди — встреча с горой Тяньмэнь с огромной сквозной пещерой. По поверью, здесь можно прикоснуться к небесам — проверим! Это священное место, а подъём символичен — нужно преодолеть 999 ступеней лестницы или 99 поворотов серпантина. Что это значит в нумерологии — узнаем! Погуляем по горным тропам, покатаемся по канатной дороге, а вечером погрузимся в мир китайских легенд.
Сиань, Терракотовая армия
Сиань был сердцем Поднебесной при 13 правящих династиях. Сейчас он входит в число четырёх древнейших столиц мира. Отсюда начинается и тянется на запад Шёлковый путь. Сюда же стекаются изучающие китайский язык — у жителей хороший и понятный акцент.
Здесь мы увидим ещё одну китайскую легенду — Терракотовую армию. Это уникальный по замыслу и реализации проект, заложенный объединителем страны, императором Цинь Шихуанди.
Возвращение домой
Отправляемся в аэропорт и разлетаемся по домам. Мы не прощаемся — мы говорим «До свидания!» или «Цай циэн!», как сказали бы местные.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|279 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 ужин, чайная церемония
- Все трансферы по маршруту, включая поезда и самолёты
- Сопровождение гидом и куратором
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
- Страховка
- Помощь в подборе международных авиабилетов, подготовки визы (при необходимости)
Что не входит в цену
- Билет в Пекин и обратно в ваш город - от 30 000 ₽ в обе стороны
- Обеды, ужины - от $400 за тур