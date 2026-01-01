4 города и символы всей Поднебесной - Великая стена, горы Аватара, Терракотовая армия

Пекин, Ханчжоу, Шанхай, Сиань с ужином по-китайски, чайной церемонией, водными прогулками и этношоу
Узнать Поднебесную за одно путешествие невозможно, но мы постараемся раскрыть разные грани: великую историю, богатую культуру и разнообразную природу. Изучим нынешнюю и бывшую столицы, китайский Нью-Йорк и даже рай на
земле.

Увидим визитные карточки всей страны и многие другие популярные достопримечательности: Запретный город Гугун, хутуны, озеро Сиху, сад Юйюань, пещеру Жёлтого дракона, Небесные врата — всего не перечесть! Познакомимся с культовыми гастротрадициями — поужинаем уткой по-пекински, выпьем чая по всем правилам и научимся орудовать палочками как местные.

А ещё прокатимся на лодках, фуникулёрах, зиплайне, тобоггане, погуляем по прозрачным мостам над пропастью, полюбуемся мегаполисом с вершины телебашни, посмотрим представления по древним легендам — скучать не придётся!

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой международных авиабилетов свяжитесь с нами — мы подскажем оптимальные рейсы. После бронирования предоставим список рекомендуемых вещей.

Программа тура по дням

1 день

Пекин: Запретный город, хутуны, китайская кухня

По прибытии в столицу — трансфер в отель, отдых. Затем едем туда, куда много сотен лет простым смертным вход был закрыт, — в Запретный город. Это впечатляющий императорский дворец 15 века — приготовьтесь удивляться.

Вечером — приветственный ужин. Еда в Китае возведена в культ, а уплетать её за обе щёки — основной вид досуга. Уже сегодня вы начнёте погружаться во все таинства: особенности национальных кухонь, технику использования палочек, рецепт утки по-пекински.

После гастрономических удовольствий прогуляемся через хутуны — традиционные старые кварталы, уникальные по продуманности и упорядоченности.

2 день

Великая Китайская стена

Сегодня отправимся к самому узнаваемому архитектурному символу Поднебесной. Великая стена простирается на 21 000 км, а мы изучим лишь один участок — Мутяньюй — и поговорим, для чего же построили грандиозное сооружение. Наверх нас доставит кресельный подъёмник, вниз спустит тобогган (металлическая трасса с санями). По возвращении в столицу — вечерний променад по пекинскому Арбату рядом с отелем.

3 день

Ханчжоу: чайные плантации, озеро Сиху

В Китае говорят: «На небесах есть рай, а на земле есть Сучжоу и Ханчжоу». Сегодня вы сможете это проверить — мы поедем в Ханчжоу, чья красота в разные эпохи притягивала поэтов и художников.

А ещё это чайная столица, поэтому первым делом посетим плантации. Посмотрим, как растёт чай, а на церемонии познакомимся со всеми тонкостями и, конечно, попробуем ароматный напиток.

С плантаций спустимся к озеру Сиху. Много веков оно служило источником вдохновения и покоя для учёных, мудрецов, правителей — эту гармонию постараемся прочувствовать и мы. Погуляем по тропинкам вдоль зелени и храмов, а на закате рассечём водную гладь на лодке. Будет время для самостоятельной прогулки по центру, затем — по китайскому Арбату. Если захотите, поужинаем в хот-поте — национальном самоваре (хого) для большой компании.

4 день

Шанхай: сад Юйюань, смотровая телебашни, Нанкинская улица, набережная Вайтань

Китайский Нью-Йорк, Париж Востока, колыбель революции — всё это прозвища мегаполиса, который мы посетим сегодня. Шанхай — один из самых богатых и глобализированных городов страны, претендующий на звание неофициальной современной столицы.

Начнём с сада Юйюань в старом центре — образца императорского парка. Побеседуем о культуре каменных садов, традициях даосизма, жизни императоров.

Поднимемся на вершину телебашни и с высоты попытаемся оценить масштабы города (спойлер — это невозможно). После захода солнца погуляем по главной торговой улице — Нанкин-роуд — и набережной Вайтань с открыточным видом на деловой район Пудун.

5 день

Шопинг, рейс в Чжанцзяцзе

Первую половину дня посвятим шопингу. Разгуляемся всласть, ведь в Китае производят огромное количество мировых брендов. Потом улетим в горы, чтобы несколько дней отдохнуть на природе.

6 день

Чжанцзяцзе: горы Аватара, вечернее шоу

Провинция Хунань — это родина Мао Цзэдуна. Её история длится уже больше 3000 лет, а массовую популярность регион получил после выхода фильма Джеймса Кэмерона. Мы отправимся в нацпарк «Чжанцзяцзе» с теми самыми парящими скалами планеты Пандора. Обойдём самые живописные уголки, на фуникулёрах поднимемся к смотровым, погуляем по прозрачному мосту над пропастью. Вишенка на торте — вечернее шоу, поражающее размахом.

7 день

Гранд-Каньон, пещера Жёлтого дракона

Продолжаем осмотр величественных красот и шедевров инженерной мысли. Китайцы известны тем, что переделывают многие бренды, — у них есть свой Гранд-Каньон. Правда, с американским он имеет только общее название.

Тут мы пройдём вверх и вниз по стеклянному мосту вдоль бамбуковых террас — дух захватит, обещаем. Спустимся на зиплайне под восторженные крики китайских детей и бабушек, проносящихся мимо. Желающие могут попробовать 5D-полёт над каньоном, сплав на джонке и другие аттракционы.

Затем посетим пещеру Жёлтого дракона. Внутри находятся подземные реки, бассейны, водопады, холлы, галереи и тысячи сталактитов, сталагмитов, колонн. Мы покатаемся на лодке-джонке и вечером вернёмся в отель.

8 день

Небесные врата, этническое шоу

Впереди — встреча с горой Тяньмэнь с огромной сквозной пещерой. По поверью, здесь можно прикоснуться к небесам — проверим! Это священное место, а подъём символичен — нужно преодолеть 999 ступеней лестницы или 99 поворотов серпантина. Что это значит в нумерологии — узнаем! Погуляем по горным тропам, покатаемся по канатной дороге, а вечером погрузимся в мир китайских легенд.

9 день

Сиань, Терракотовая армия

Сиань был сердцем Поднебесной при 13 правящих династиях. Сейчас он входит в число четырёх древнейших столиц мира. Отсюда начинается и тянется на запад Шёлковый путь. Сюда же стекаются изучающие китайский язык — у жителей хороший и понятный акцент.

Здесь мы увидим ещё одну китайскую легенду — Терракотовую армию. Это уникальный по замыслу и реализации проект, заложенный объединителем страны, императором Цинь Шихуанди.

10 день

Возвращение домой

Отправляемся в аэропорт и разлетаемся по домам. Мы не прощаемся — мы говорим «До свидания!» или «Цай циэн!», как сказали бы местные.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет279 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 ужин, чайная церемония
  • Все трансферы по маршруту, включая поезда и самолёты
  • Сопровождение гидом и куратором
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
  • Страховка
  • Помощь в подборе международных авиабилетов, подготовки визы (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Билет в Пекин и обратно в ваш город - от 30 000 ₽ в обе стороны
  • Обеды, ужины - от $400 за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 9:00
Завершение: Аэропорт Пекина, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар
Эдгар — ваш гид в Пекине
Я большой любитель путешествий и исполнения тревел-мечт моих гостей. Организую туры по России и миру с 2019 года. Сейчас за плечами более 50 групп, которые проехали с моей командой от
Камчатки и Сахалина до Исландии и Патагонии. Одно из самых любимых направлений — Исландия. Ледяной остров привлекает меня уже более 6 лет, и сейчас я с большой любовью организую путешествия 2 раза в год сюда, на родину Бьорк, гейзеров и водопадов. В поездках, помимо роли гида, служу отличным помощником, слушателем и другом. Всегда слышу пожелания, с удовольствием составлю компанию в увлекательной беседе, подскажу лучшие варианты для прогулок, шопинга или ужина. Буду рад встрече с вами и с удовольствием познакомлю с удивительными уголками нашей планеты!

