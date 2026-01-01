Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
4 июл в 08:00
8 авг в 08:00
$3905 за человека
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны с танцевальным шоу
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
12 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$3450 за человека
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
5 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$4025 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Шаолинь»
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