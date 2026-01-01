Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
3 окт в 10:00
17 окт в 10:00
175 000 ₽ за человека
Топ-мест в мини-группе с включёнными перелётами: Пекин, Шанхай, Сиань, Сучжоу, парк «Чжанцзяцзе»
Увидеть скалы как в фильме «Аватар», Великую Китайскую стену и Терракотовую армию
Начало: Пекин, 12:00 (возможно другое удобное время по дог...
10 авг в 13:00
20 окт в 13:00
$2790 за человека
Многоликий Китай: обзорный тур в Пекин, Шанхай, Сиань и «китайскую Венецию»
Увидеть все знаковые достопримечальности в 5 городах и погулять по традиционным китайским кварталам
Начало: Аэропорт Beijing Daxing International Airport в Пе...
13 сен в 11:00
$1850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Сучжоу»
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