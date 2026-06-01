Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
Подняться на Великую Китайскую стену, взять урок ушу и каллиграфии и запустить воздушного змея
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$3120 за человека
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
21 июн в 10:00
3 окт в 10:00
175 000 ₽ за человека
4 города и символы Поднебесной - Великая стена, горы Аватара, Терракотовая армия
Пекин, Ханчжоу, Шанхай, Сиань с ужином по-китайски, чайной церемонией, водными прогулками и этношоу
Начало: Аэропорт Пекина, 9:00
25 окт в 09:00
25 мая в 08:00
279 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Сад Юй Юань»
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