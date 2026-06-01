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Сад Юй Юань – туры в Пекине

Найдено 3 тура в категории «Сад Юй Юань» в Пекине на русском языке, цены от $3120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
Подняться на Великую Китайскую стену, взять урок ушу и каллиграфии и запустить воздушного змея
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$3120 за человека
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
На машине
8 дней
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
21 июн в 10:00
3 окт в 10:00
175 000 ₽ за человека
4 города и символы Поднебесной - Великая стена, горы Аватара, Терракотовая армия
На машине
10 дней
4 города и символы Поднебесной - Великая стена, горы Аватара, Терракотовая армия
Пекин, Ханчжоу, Шанхай, Сиань с ужином по-китайски, чайной церемонией, водными прогулками и этношоу
Начало: Аэропорт Пекина, 9:00
25 окт в 09:00
25 мая в 08:00
279 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Сад Юй Юань»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Каникулы с детьми в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай;
  2. Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом;
  3. 4 города и символы Поднебесной - Великая стена, горы Аватара, Терракотовая армия.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Запретный город Гугун;
  3. Храм Неба;
  4. Запретный город;
  5. Центр Пекина;
  6. Площадь Тяньаньмэнь;
  7. Летний дворец Ихэюань;
  8. Великая китайская стена, участок Мутяньюй;
  9. Мавзолей Мао Цзэдуна;
  10. Олимпийский Парк.
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2026
Сейчас в Пекине в категории "Сад Юй Юань" можно забронировать 3 тура от 3120 до 279 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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