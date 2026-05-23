На коралловый остров Учжичжоу из Саньи

Загорать, купаться в прозрачной воде, заняться снорклингом и увидеть ярких рыб
Погрузитесь в атмосферу настоящего тропического рая! Вас ждёт день, наполненный солнцем, белоснежными пляжами и яркими впечатлениями.

Вы почувствуете гармонию природы, насладитесь релаксом и откроете для себя подводный мир одного из самых живописных островов Хайнаня. При желании и за доплату можно заняться дайвингом или покататься на гидроцикле.
Описание экскурсии

8:30 — трансфер к морю

9:30 — переправа на пароме. Вас ждёт морская прогулка с красивыми видами

10:00 — остров Учжичжоу (Wuzhizhou Island). После краткого инструктажа вы познакомитесь с природой и особенностями острова и узнаете, чем он выделяется среди других курортных мест Хайнаня

10:30 — пляжный отдых и снорклинг. Свободное время на белоснежном песке, купание в прозрачной воде. Ещё можно исследовать подводный мир и увидеть тропических рыб

13:00 — обед (по желанию). Можно поесть в кафе на острове или взять перекус с собой

14:00 — водные развлечения и свободное время. Есть активности на любой вкус: дайвинг, парасейлинг (полёт над морем на парашюте), гидроциклы, банан или полуподводная лодка

16:30 — возвращение на материк и трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, переправа на пароме, доступ к пляжным зонам острова
  • Дополнительно оплачивается: дайвинг — ~ ¥400–600 ($55–85), снорклинг — ¥50–100 ($8–15), парасейлинг — ~ ¥320 ($45), гидроцикл — ~ ¥200–380 ($28–55), банан/надувные аттракционы — ~ ¥100 ($14), полуподводная лодка — ~ ¥260 ($40), питание — фастфуд от ¥10–30 ($2–5), шведский стол от ¥50 ($8)
  • Рекомендуется учитывать индивидуальные особенности здоровья при участии в водных активностях
  • Экскурсия проводится на английском языке. При наборе русскоязычной группы вас будет сопровождать русскоговорящий гид
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

Отзывы и рейтинг

Valentina
посетили экскурсию на остров уичжоу. это самая плохая экскурсия за все время путешествий. в программе была заявлена групповая экскурсия с гидом. нас индивидуально привез водитель в билетные кассы на паром,
читать дальшеуменьшить

высадил и все. нас никто не встретил и не сообщил о наших дальнейших действиях. в билетных кассах нам настойчиво предлагали купить билеты на паром, при этом у нас вся поездка была оплачена. в десятого или с двадцатого раза, пройдя все кассы, наконец нам распечатали билеты. а дальше - была неизвестность и переписка с гидом. В итоге заявленная программа по факту полностью не соответствовала действительности- гида не было, группы не было, заявленного купания и снорклинга не было, обзорная поездка по электрокарах по острову проводилась только на китайском языке. купание на острове вообще было запрещено. день был испорчен

