Погрузитесь в атмосферу настоящего тропического рая! Вас ждёт день, наполненный солнцем, белоснежными пляжами и яркими впечатлениями. Вы почувствуете гармонию природы, насладитесь релаксом и откроете для себя подводный мир одного из самых живописных островов Хайнаня. При желании и за доплату можно заняться дайвингом или покататься на гидроцикле.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30 — трансфер к морю

9:30 — переправа на пароме. Вас ждёт морская прогулка с красивыми видами

10:00 — остров Учжичжоу (Wuzhizhou Island). После краткого инструктажа вы познакомитесь с природой и особенностями острова и узнаете, чем он выделяется среди других курортных мест Хайнаня

10:30 — пляжный отдых и снорклинг. Свободное время на белоснежном песке, купание в прозрачной воде. Ещё можно исследовать подводный мир и увидеть тропических рыб

13:00 — обед (по желанию). Можно поесть в кафе на острове или взять перекус с собой

14:00 — водные развлечения и свободное время. Есть активности на любой вкус: дайвинг, парасейлинг (полёт над морем на парашюте), гидроциклы, банан или полуподводная лодка

16:30 — возвращение на материк и трансфер в отели

Организационные детали