Погрузитесь в атмосферу настоящего тропического рая! Вас ждёт день, наполненный солнцем, белоснежными пляжами и яркими впечатлениями.
Вы почувствуете гармонию природы, насладитесь релаксом и откроете для себя подводный мир одного из самых живописных островов Хайнаня. При желании и за доплату можно заняться дайвингом или покататься на гидроцикле.
Описание экскурсии
8:30 — трансфер к морю
9:30 — переправа на пароме. Вас ждёт морская прогулка с красивыми видами
10:00 — остров Учжичжоу (Wuzhizhou Island). После краткого инструктажа вы познакомитесь с природой и особенностями острова и узнаете, чем он выделяется среди других курортных мест Хайнаня
10:30 — пляжный отдых и снорклинг. Свободное время на белоснежном песке, купание в прозрачной воде. Ещё можно исследовать подводный мир и увидеть тропических рыб
13:00 — обед (по желанию). Можно поесть в кафе на острове или взять перекус с собой
14:00 — водные развлечения и свободное время. Есть активности на любой вкус: дайвинг, парасейлинг (полёт над морем на парашюте), гидроциклы, банан или полуподводная лодка
16:30 — возвращение на материк и трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, переправа на пароме, доступ к пляжным зонам острова
- Дополнительно оплачивается: дайвинг — ~ ¥400–600 ($55–85), снорклинг — ¥50–100 ($8–15), парасейлинг — ~ ¥320 ($45), гидроцикл — ~ ¥200–380 ($28–55), банан/надувные аттракционы — ~ ¥100 ($14), полуподводная лодка — ~ ¥260 ($40), питание — фастфуд от ¥10–30 ($2–5), шведский стол от ¥50 ($8)
- Рекомендуется учитывать индивидуальные особенности здоровья при участии в водных активностях
- Экскурсия проводится на английском языке. При наборе русскоязычной группы вас будет сопровождать русскоговорящий гид
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
посетили экскурсию на остров уичжоу. это самая плохая экскурсия за все время путешествий. в программе была заявлена групповая экскурсия с гидом. нас индивидуально привез водитель в билетные кассы на паром,
