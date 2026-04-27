Если обычными экскурсиями вас уже не удивить, приглашаем отправиться на рыбалку! Проведём несколько часов у озера, а наградой за выдержку станет обед из улова. Поездка подойдёт как опытным рыбакам, так и новичкам. Мы предоставим весь необходимый инвентарь.
Описание экскурсии
- Из отеля вы отправитесь на рыбное хозяйство. Дорога займёт около 30 мин. Ловить рыбу будем с пирса.
- На месте получите всё необходимое для отдыха и рыбалки: удобные кресла, снасти, удочки и фидер.
- После вас ждёт обед: часть выловленной рыбы, салат и напитки.
Организационные детали
- Дети ростом до 120 см. участвуют бесплатно.
- С вами буду я или другой гид нашей команды.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|из бухты Дадунхай
|$38
|из бухты Саньябэй, Ялонг
|$47
|Дети (до 120 см)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Санье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
Входит в следующие категории Саньи
