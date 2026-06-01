Парк «Янода» объединяет красоту тропической природы и яркие впечатления, которые сложно получить в одном месте.
Мы проведём вас по джунглям с водопадами, орхидеями и древними деревьями, покажем редких животных и лучшие смотровые площадки. Вы увидите красную панду, покормите капибар и при желании добавите к прогулке немного адреналина.
Мы проведём вас по джунглям с водопадами, орхидеями и древними деревьями, покажем редких животных и лучшие смотровые площадки. Вы увидите красную панду, покормите капибар и при желании добавите к прогулке немного адреналина.
Описание трансфер
Знакомство с парком «Янода» начнётся с подъёма на фуникулёре. Затем вы отправитесь гулять по живописным тропам среди густой зелени:
- увидите водопады, долину орхидей и древние деревья, включая баньян
- откроете мир редких бабочек и стрекоз
- встретите красную панду и покормите капибар
- у центрального пруда заглянете в мини-зоопарк с павлинами и другими животными
Стеклянный мост и водопад
Вы посетите стеклянный мост на высоте 480 м над уровнем моря. С него открываются виды на весь парк, а специальные эффекты добавляют остроты ощущениям.
Также вас ждёт подъём к водопаду: по камням вы доберётесь до вершины — немного мокрые, но довольные. Для этого вам выдадут обувь и шлем.
Аттракционы для любителей адреналина
Парк известен развлечениями, которые легко добавить к прогулке:
- зиплайн над долиной с полётом на высоте до 50 м
- небесные качели над обрывом
- дьявольские качели с резким падением с высоты около 200 м
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном Mercedes Sprinter (детских кресел нет), билеты на фуникулёр, в парк и на стеклянный мост
- Трансфер включён из бухты Дадунхай. Для путешественников, проживающих в бухтах Саньявань и Ялунвань, + $8 за трансфер
- Дорога до парка займёт 1–1,5 часа
- Водопад и подъём по нему доступны только в сезон дождей (с сентября по ноябрь)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Верёвочная переправа — 150 юаней ($21) за чел.
- Небесные качели — 90 юаней ($13) за чел.
- Дьявольские качели — 599 юаней ($83) за чел.
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$75
|Дети ростом от 120 до 140 см
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3090 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
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