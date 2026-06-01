Парк «Янода» объединяет красоту тропической природы и яркие впечатления, которые сложно получить в одном месте. Мы проведём вас по джунглям с водопадами, орхидеями и древними деревьями, покажем редких животных и лучшие смотровые площадки. Вы увидите красную панду, покормите капибар и при желании добавите к прогулке немного адреналина.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Знакомство с парком «Янода» начнётся с подъёма на фуникулёре. Затем вы отправитесь гулять по живописным тропам среди густой зелени:

увидите водопады, долину орхидей и древние деревья, включая баньян

откроете мир редких бабочек и стрекоз

встретите красную панду и покормите капибар

у центрального пруда заглянете в мини-зоопарк с павлинами и другими животными

Стеклянный мост и водопад

Вы посетите стеклянный мост на высоте 480 м над уровнем моря. С него открываются виды на весь парк, а специальные эффекты добавляют остроты ощущениям.

Также вас ждёт подъём к водопаду: по камням вы доберётесь до вершины — немного мокрые, но довольные. Для этого вам выдадут обувь и шлем.

Аттракционы для любителей адреналина

Парк известен развлечениями, которые легко добавить к прогулке:

зиплайн над долиной с полётом на высоте до 50 м

небесные качели над обрывом

дьявольские качели с резким падением с высоты около 200 м

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном Mercedes Sprinter (детских кресел нет), билеты на фуникулёр, в парк и на стеклянный мост

Трансфер включён из бухты Дадунхай. Для путешественников, проживающих в бухтах Саньявань и Ялунвань, + $8 за трансфер

Дорога до парка займёт 1–1,5 часа

Водопад и подъём по нему доступны только в сезон дождей (с сентября по ноябрь)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)