Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Санье на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Тропический путь Яноды: водопады и джунгли Начало: Ваш отель «Откройте для себя настоящий тропический рай Экскурсия в джунгли Янода — это путешествие в мир зелёной свежести, живописных водопадов и экзотической флоры» $630 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Саньи

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