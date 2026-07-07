Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропический путь Яноды: водопады и джунгли
Начало: Ваш отель
«Откройте для себя настоящий тропический рай Экскурсия в джунгли Янода — это путешествие в мир зелёной свежести, живописных водопадов и экзотической флоры»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$630 за всё до 4 чел.
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Саньи! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены