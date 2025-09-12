Из Шанхая в Ханчжоу и обратно - на высокоскоростном поезде
Путешествие в Ханчжоу - это возможность увидеть озеро Сиху, храм Линъинь и чайные плантации. Узнайте больше о культуре Китая в этом увлекательном туре
Тур из Шанхая в Ханчжоу на высокоскоростном поезде предлагает погружение в культуру и природу Китая.
Прогулка по берегу озера Сиху, посещение буддийского храма Линъинь и чайной плантации Мэйцзяу оставят незабываемые впечатления.
Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами и узнать интересные факты о древних традициях. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть лучшие достопримечательности Ханчжоу за один день
Место тишины и красоты — мягкий климат позволяет приезжать сюда круглый год. Вы прогуляетесь по берегу, насладитесь пейзажами и по желанию прокатитесь на катере. А мы расскажем романтические легенды, связанные с озером.
Храм Линъинь
Это крупнейший буддийский храм Ханчжоу, укрытый зелёными холмами. Вы почувствуете спокойствие, узнаете значение «уединения души», увидите статуи Будды и пагоды, познакомитесь с историей храма и буддизмом в Китае.
Прилетевшая Вершина
Напротив храма — Прилетевшая вершина с пещерами и древними скульптурами. Вы узнаете, почему она так называется.
Пагода Лэйфэн
Построенная в 976 году, пагода рухнула в начале 20 века из-за суеверий местных жителей. Почему так произошло? Мы расскажем вам на экскурсии! Вы рассмотрите восстановленную пагоду и старые кирпичи, а также услышите легенду о «Белой змее».
Чайная плантация Мэйцзяу
В деревне Мэйцзяу выращивают знаменитый зелёный чай Сиху Лунцзин. Вы увидите пятикилометровую плантацию, познакомитесь с процессом производства и попробуете ароматный чай.
Примерный тайминг экскурсии:
6:50 — встреча с водителем в Шанхае
6:50–7:40 — трансфер на ж/д вокзал
8:30–9:30 — скоростной поезд в Ханчжоу
09:30 — встреча с гидом
10:30–11:10 — озера Сиху
11:30–12:10 — пагода Лэйфэн
12:30–13:30 — обед
14:00–15:30 — храм Линъинь + Прилетевшая вершина
16:00–17:00 — чайная плантация
17:00–18:00 — трансфер на ж/д вокзал
19:00–20:00 — скоростной поезд в Шанхай
20:00–20:40 — встреча с водителем, трансфер в отель
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер в Шанхае. Водитель заберёт вас у отеля, отвезёт на вокзал, а вечером встретит и привезёт обратно. На поезде вы едете самостоятельно — мы поможем купить билет
Гид в Ханчжоу встретит вас на ж/д вокзале
Экскурсия по Ханчжоу проходит на комфортабельном автомобиле
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Отдельно оплачивается:
Билет второго класса на поезд Шанхай-Ханчжоу-Шанхай — 200 юаней ($28) за чел.
Прогулка на озере Сиху на катере (по желанию) — 55 юаней ($8) за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 2646 туристов
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
1
2
–
1
–
Юлия
12 сен 2025
Гид плохо говорит по-русски. Мы пытались перейти на английский, но по-английски гид вообще не говорит, как и подавляющее большинство китайцев. Когда задавали уточняющие вопросы, гид нас просто не понимала. При читать дальше
этом надо признать, гид приятная женщина, старалась, насколько могла, автомобиль хороший, все с комфортом. Когда я попросила отвезти нас на дополнительную точку, нам пошли навстречу, и отвезли туда. Но, если вы хотите с интересом слушать гида, который шикарно разбирается в теме, не порекомендую эту экскурсию. Я читала отзывы на экскурсии этого организатора и меня смутили отзывы про незнание русского языка, поэтому заранее спросила организатора, кто проводит экскурсию. В ответ мне написали русское имя. Кто же знал, что за русским именем будет скрываться китаянка, владеющая языком на очень и очень посредственном уровне)
Нина
Ответ организатора:
Нам жаль, что услуги экскурсовода вас разочаровали. Все мои гиды китайцы, все лицензированные. С этом гидом уже работаем больше 10 читать дальше
лет, про нее столько хороших отзывов оставили другие клиенты. Ханчжоу - новый маршрут нашей компанды, Ханчжоу - новый маршрут нашей команды, мы его открыли в последние месяцы, как видимо, этот экскурсовод еще не 100% готов к новым маршруту, дальше мы ее не отправим в Ханчжоу. Еще раз извините что так получилось!
Nadia
9 сен 2025
Нина - очень хороший организатор: она прислала ваучер, где расписала по часам все наши передвижения, билеты на поезд, нас встречали и провожали с табличками, однако тем, кто до этого не читать дальше
ездил на поездах в Китае, будет непривычно - в здание вокзала входишь по паспорту, и еще нужно найти того, кто его проверит и внутри тоже квест, так что проще на машине😁 Ханчжоу нас потряс своим храмом и озером, цвели лотосы, а гид Федя обьяснил смыслы молитв и показал, как все правильно делать - удивительный город…