Из Шанхая в Ханчжоу и обратно - на высокоскоростном поезде

Путешествие в Ханчжоу - это возможность увидеть озеро Сиху, храм Линъинь и чайные плантации. Узнайте больше о культуре Китая в этом увлекательном туре
Тур из Шанхая в Ханчжоу на высокоскоростном поезде предлагает погружение в культуру и природу Китая.

Прогулка по берегу озера Сиху, посещение буддийского храма Линъинь и чайной плантации Мэйцзяу оставят незабываемые впечатления.

Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами и узнать интересные факты о древних традициях. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть лучшие достопримечательности Ханчжоу за один день
4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Высокоскоростной поезд - быстро и комфортно
  • 🏞️ Озеро Сиху - живописные виды
  • 🕌 Храм Линъинь - буддийская история
  • 🍵 Чайная плантация - дегустация чая
  • 🏯 Пагода Лэйфэн - исторические легенды
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Озеро Сиху
  • Храм Линъинь
  • Прилетевшая Вершина
  • Пагода Лэйфэн
  • Чайная плантация Мэйцзяу

Описание экскурсии

Озёра Сиху

Место тишины и красоты — мягкий климат позволяет приезжать сюда круглый год. Вы прогуляетесь по берегу, насладитесь пейзажами и по желанию прокатитесь на катере. А мы расскажем романтические легенды, связанные с озером.

Храм Линъинь

Это крупнейший буддийский храм Ханчжоу, укрытый зелёными холмами. Вы почувствуете спокойствие, узнаете значение «уединения души», увидите статуи Будды и пагоды, познакомитесь с историей храма и буддизмом в Китае.

Прилетевшая Вершина

Напротив храма — Прилетевшая вершина с пещерами и древними скульптурами. Вы узнаете, почему она так называется.

Пагода Лэйфэн

Построенная в 976 году, пагода рухнула в начале 20 века из-за суеверий местных жителей. Почему так произошло? Мы расскажем вам на экскурсии! Вы рассмотрите восстановленную пагоду и старые кирпичи, а также услышите легенду о «Белой змее».

Чайная плантация Мэйцзяу

В деревне Мэйцзяу выращивают знаменитый зелёный чай Сиху Лунцзин. Вы увидите пятикилометровую плантацию, познакомитесь с процессом производства и попробуете ароматный чай.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:50 — встреча с водителем в Шанхае
  • 6:50–7:40 — трансфер на ж/д вокзал
  • 8:30–9:30 — скоростной поезд в Ханчжоу
  • 09:30 — встреча с гидом
  • 10:30–11:10 — озера Сиху
  • 11:30–12:10 — пагода Лэйфэн
  • 12:30–13:30 — обед
  • 14:00–15:30 — храм Линъинь + Прилетевшая вершина
  • 16:00–17:00 — чайная плантация
  • 17:00–18:00 — трансфер на ж/д вокзал
  • 19:00–20:00 — скоростной поезд в Шанхай
  • 20:00–20:40 — встреча с водителем, трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер в Шанхае. Водитель заберёт вас у отеля, отвезёт на вокзал, а вечером встретит и привезёт обратно. На поезде вы едете самостоятельно — мы поможем купить билет
  • Гид в Ханчжоу встретит вас на ж/д вокзале
  • Экскурсия по Ханчжоу проходит на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается:

  • Билет второго класса на поезд Шанхай-Ханчжоу-Шанхай — 200 юаней ($28) за чел.
  • Прогулка на озере Сиху на катере (по желанию) — 55 юаней ($8) за чел.
  • Храм Линъинь — 30 юаней ($4) за чел.
  • Прилетевшая вершина — 45 юаней ($7) за чел.
  • Пагода Лэйфэна — 40 юаней ($6) за чел.
  • Еда и напитки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля в центральной части Шанхая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 2646 туристов
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Юлия
Юлия
12 сен 2025
Гид плохо говорит по-русски. Мы пытались перейти на английский, но по-английски гид вообще не говорит, как и подавляющее большинство китайцев. Когда задавали уточняющие вопросы, гид нас просто не понимала. При
читать дальше

этом надо признать, гид приятная женщина, старалась, насколько могла, автомобиль хороший, все с комфортом. Когда я попросила отвезти нас на дополнительную точку, нам пошли навстречу, и отвезли туда.
Но, если вы хотите с интересом слушать гида, который шикарно разбирается в теме, не порекомендую эту экскурсию.
Я читала отзывы на экскурсии этого организатора и меня смутили отзывы про незнание русского языка, поэтому заранее спросила организатора, кто проводит экскурсию. В ответ мне написали русское имя. Кто же знал, что за русским именем будет скрываться китаянка, владеющая языком на очень и очень посредственном уровне)

Нина
Нина
Ответ организатора:
Нам жаль, что услуги экскурсовода вас разочаровали. Все мои гиды китайцы, все лицензированные. С этом гидом уже работаем больше 10
читать дальше

лет, про нее столько хороших отзывов оставили другие клиенты. Ханчжоу - новый маршрут нашей компанды, Ханчжоу - новый маршрут нашей команды, мы его открыли в последние месяцы, как видимо, этот экскурсовод еще не 100% готов к новым маршруту, дальше мы ее не отправим в Ханчжоу.
Еще раз извините что так получилось!

Nadia
Nadia
9 сен 2025
Нина - очень хороший организатор: она прислала ваучер, где расписала по часам все наши передвижения, билеты на поезд, нас встречали и провожали с табличками, однако тем, кто до этого не
читать дальше

ездил на поездах в Китае, будет непривычно - в здание вокзала входишь по паспорту, и еще нужно найти того, кто его проверит и внутри тоже квест, так что проще на машине😁
Ханчжоу нас потряс своим храмом и озером, цвели лотосы, а гид Федя обьяснил смыслы молитв и показал, как все правильно делать - удивительный город…

Нина - очень хороший организатор: она прислала ваучер, где расписала по часам все наши передвижения, билеты

Входит в следующие категории Шанхая

