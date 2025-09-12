Тур из Шанхая в Ханчжоу на высокоскоростном поезде предлагает погружение в культуру и природу Китая. Прогулка по берегу озера Сиху, посещение буддийского храма Линъинь и чайной плантации Мэйцзяу оставят незабываемые впечатления. Участники экскурсии смогут насладиться живописными видами и узнать интересные факты о древних традициях. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть лучшие достопримечательности Ханчжоу за один день

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Озёра Сиху

Место тишины и красоты — мягкий климат позволяет приезжать сюда круглый год. Вы прогуляетесь по берегу, насладитесь пейзажами и по желанию прокатитесь на катере. А мы расскажем романтические легенды, связанные с озером.

Храм Линъинь

Это крупнейший буддийский храм Ханчжоу, укрытый зелёными холмами. Вы почувствуете спокойствие, узнаете значение «уединения души», увидите статуи Будды и пагоды, познакомитесь с историей храма и буддизмом в Китае.

Прилетевшая Вершина

Напротив храма — Прилетевшая вершина с пещерами и древними скульптурами. Вы узнаете, почему она так называется.

Пагода Лэйфэн

Построенная в 976 году, пагода рухнула в начале 20 века из-за суеверий местных жителей. Почему так произошло? Мы расскажем вам на экскурсии! Вы рассмотрите восстановленную пагоду и старые кирпичи, а также услышите легенду о «Белой змее».

Чайная плантация Мэйцзяу

В деревне Мэйцзяу выращивают знаменитый зелёный чай Сиху Лунцзин. Вы увидите пятикилометровую плантацию, познакомитесь с процессом производства и попробуете ароматный чай.

Примерный тайминг экскурсии:

6:50 — встреча с водителем в Шанхае

6:50–7:40 — трансфер на ж/д вокзал

8:30–9:30 — скоростной поезд в Ханчжоу

09:30 — встреча с гидом

10:30–11:10 — озера Сиху

11:30–12:10 — пагода Лэйфэн

12:30–13:30 — обед

14:00–15:30 — храм Линъинь + Прилетевшая вершина

16:00–17:00 — чайная плантация

17:00–18:00 — трансфер на ж/д вокзал

19:00–20:00 — скоростной поезд в Шанхай

20:00–20:40 — встреча с водителем, трансфер в отель

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер в Шанхае. Водитель заберёт вас у отеля, отвезёт на вокзал, а вечером встретит и привезёт обратно. На поезде вы едете самостоятельно — мы поможем купить билет

Гид в Ханчжоу встретит вас на ж/д вокзале

Экскурсия по Ханчжоу проходит на комфортабельном автомобиле

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается: