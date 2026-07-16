Путешествие из шумного Шанхая в неспешный Ханчжоу. Вы прогуляетесь по Западному озеру на традиционной лодке с гребцом или теплоходе, услышите легенды возле пагоды Лэйфэн и монастыря Цзиньцы, а затем отправитесь на чайные плантации, где попробуете знаменитый зелёный чай и при желании поучаствуете в чайной церемонии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $456 за экскурсию

Описание экскурсии

Дорога из Шанхая в Ханчжоу. Путь займёт около 3 часов.

Западное озеро. Вы сможете выбрать прогулку на традиционной лодке с гребцом или на экскурсионном теплоходе. С воды открываются лучшие виды на пагоды, мосты и зелёные холмы.

Пагода Лэйфэн и монастырь Цзиньцы. Поговорим о легендах, связанных с Западным озером, и посетим места, где на протяжении веков искали покой буддийские монахи.

Чайные плантации Лунцзин. Вы узнаете, как выращивают известный китайский сорт зелёного чая, попробуете его во время дегустации и по желанию поучаствуете в традиционной чайной церемонии.

Организационные детали