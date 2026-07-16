Путешествие из шумного Шанхая в неспешный Ханчжоу.
Вы прогуляетесь по Западному озеру на традиционной лодке с гребцом или теплоходе, услышите легенды возле пагоды Лэйфэн и монастыря Цзиньцы, а затем отправитесь на чайные плантации, где попробуете знаменитый зелёный чай и при желании поучаствуете в чайной церемонии.
Вы прогуляетесь по Западному озеру на традиционной лодке с гребцом или теплоходе, услышите легенды возле пагоды Лэйфэн и монастыря Цзиньцы, а затем отправитесь на чайные плантации, где попробуете знаменитый зелёный чай и при желании поучаствуете в чайной церемонии.
Описание экскурсии
Дорога из Шанхая в Ханчжоу. Путь займёт около 3 часов.
Западное озеро. Вы сможете выбрать прогулку на традиционной лодке с гребцом или на экскурсионном теплоходе. С воды открываются лучшие виды на пагоды, мосты и зелёные холмы.
Пагода Лэйфэн и монастырь Цзиньцы. Поговорим о легендах, связанных с Западным озером, и посетим места, где на протяжении веков искали покой буддийские монахи.
Чайные плантации Лунцзин. Вы узнаете, как выращивают известный китайский сорт зелёного чая, попробуете его во время дегустации и по желанию поучаствуете в традиционной чайной церемонии.
Организационные детали
- В стоимость входят:
— трансфер на автомобиле Volkswagen или минивэне Buick
— дегустация зелёного чая на плантациях Лунцзин
- Дополнительно оплачиваются:
— прогулка на частной лодке — 180 ¥/час (~ $27/час) или на экскурсионном теплоходе — 50 ¥ за чел. (~$7 за чел.)
— билет в пагоду Лэйфэн — 40 ¥ за чел. (~$6 за чел.)
— билет в монастырь Цзиньцы — 10 ¥ за чел. (~$2 за чел.)
— мастер-класс по чайной церемонии — 200 ¥ за чел. (~$30 за чел., по желанию)
— обед в местном ресторане
— трансфер на автомобиле повышенного класса (Tesla, Mercedes-Benz или аналогичном) — по желанию
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 640 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии на «Из Шанхая в Ханчжоу: Западное озеро, легенды и чай Лунцзин»
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $539 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Пособирать, обжарить и попробовать знаменитый сорт чая в старинных садах
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $559 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж под платанами Шанхая
Ощутить французский шарм на китайских улицах и выяснить, как они взаимодействуют
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу и обратно - на высокоскоростном поезде
Путешествие в Ханчжоу - это возможность увидеть озеро Сиху, храм Линъинь и чайные плантации. Узнайте больше о культуре Китая в этом увлекательном туре
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части Шанхая
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
от $456 за экскурсию