Ситан – экскурсии в Шанхае

Найдено 5 экскурсий в категории «Ситан» в Шанхае на русском языке, цены от $280, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
6 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
14 дек в 09:00
21 дек в 09:00
$321 за всё до 3 чел.
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
На машине
6.5 часов
-
10%
11 отзывов
Водная прогулка
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$410$455 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.
    Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.
  • A
    Andrey
    9 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нам невероятно повезло попасть сюда во время праздника традиционных нарядов, и гид Ольга сделала все, чтобы мы прочувствовали эту атмосферу
    

    на 100%! Деревня на воде и так прекрасна, а в праздничных одеждах местных жителей она выглядела как ожившая древняя картина. Брали костюм сыну на прокат и сделали много интересных фотографий. Ольга настоящий профессионал, с ней мы узнали много нового и интересного. Спасибо Ольге и всей команде за организацию! Ситан подарил нам не просто фотографии, а ощущение настоящего, живого праздника Китая.

  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Прекрасно погуляли по красивому городку, очень аутентичная атмосфера и экскурсовод)
  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Описываю впечатления от экскурсии
    на автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.
    Комфортабельный автомобиль.
    

    Вежливый и предупредительный водитель.
    Содержание экскурсии нас поразило: за время экскурсии побывали в храме нефритового Будды, в башне Восточная жемчужина (смотровая, кинотеатр с интерактивным фильмом о будущем Шанхая, музей с эффектом погружения в прошлое), затем - взлетели на самую вершину Шанхайской телебашни и восхищались видами, далее прогулялись по набережной и окунулись в прошлое города - старая деревня и французская концессия. Финал(по нашей просьбе) флагманский магазин Uniqlo.
    Удивительный опыт погружения через пространство и время. Впечатлений много, фото помогут сохранить их в воспоминаниях.
    Все время после покупки экскурсии ощущали заботу и внимание менеджера Нины.
    Благодарность всем причастным за организацию.

    
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Мы - компания из 5 человек знакомились с древним Ситаном. Это очень приятная и к удивлению немноголюдная деревня на воде
    

    недалеко от Шанхая. Экскурсоводом была Ольга, прекрасно говорила на русском, а главное очень много предоставила информации не только по Шанхаю и Ситану, но и по Китаю в целом. Ольга терпеливо отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива ко всем пожеланиям. Мы были очень довольны, что нам повезло с таким прекрасным экскурсоводом!

  • В
    Василий
    22 октября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Гид Анастасия отлично говорит на русском языке. Она рассказала много интересных фактов по истории Китая, Шанхая и самого Ситана. Место очень красивое, рекомендуем всем кто любит красивые виды. Машина очень комфортабельная, дорога далась легко. Экскурсия дорогая, но стоит того!
  • Т
    Татьяна
    29 августа 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Вы молодцы и ваша команда работает на отлично! У нас были еще другие экскурсии от других агентств, есть с кем сравнить. У вас реально все супер! Спасибо! Мише 5 звезд!
    Вы молодцы и ваша команда работает на отлично! У нас были еще другие экскурсии от других агентств, есть с кем сравнить. У вас реально все супер! Спасибо! Мише 5 звезд!
  • И
    Иван
    28 августа 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Экскурсия понравилась, гид Маша очень дружелюбна и внимательна, с хорошим чувством юмора. Очень весело и комфортно провели время, спасибо!
  • Е
    Евгений
    26 августа 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Отличная экскурсия по старой рыбацкой деревне. Нам очень понравилась экскурсия и рассказ гида! Рекомендуем
  • О
    Оксана
    31 июля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Интересная экскурсия, необычное место. Всё понравилось!
  • А
    Алена
    21 июля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нам очень понравилось! Рекомендую посетить эту деревню. Вечерняя прогулка на лодке просто незабываемая! 👍😊🏮. Экскурсию вела Ольга, очень приятная девушка, прекрасное знание русского языка, интересно рассказывала. Спасибо Нине, всё было организовано отлично- от транспорта до материала.
    Нам очень понравилось! Рекомендую посетить эту деревню. Вечерняя прогулка на лодке просто незабываемая! 👍😊🏮. Экскурсию вела Ольга, очень приятная девушка, прекрасное знание русского языка, интересно рассказывала. Спасибо Нине, всё было организовано отлично- от транспорта до материала.
  • А
    Алексей
    2 июля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нина не просто организатор экскурсий, она замечательный человек!!!!!! Кроме прекрасной экскурсии помогла во всех наших возникающих вопросах. Даже передала курьером лекарства для ребенка. Обязательно в следующей поездке по Китаю будем обращаться к Нине. И конечно привезем ей подарок!!!!!
  • С
    Сергей
    18 июня 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Волшебная поездка в Ситан. Благодаря нашему экскурсоводу Ольге это было незабываемое путешествие, полное интересных открытий о местной культуре. Ольга прекрасно
    

    владеет русским языком, это сделало наше общение легким и комфортным. «Если вы хотите узнать настоящий Китай, нужно ехать в деревню», – так сказала нам Ольга при встрече и оказалась права. С первого же взгляда Ситан очаровал красивыми старинными мостами, черепичными крышами и неспешно проплывающими по каналу весельными лодками. Мы прошлись по самой узкой улочке, посетили несколько музеев, храм Будды и сувенирные лавки. В музее рисового вина нам провели дегустацию, а обратно мы прокатились на той самой весельной лодке. Ольга была внимательна и участлива, мы с интересом слушали увлекательные истории о Китае, задавали вопросы, на которые Ольга всегда охотно отвечала. Спасибо Ольге за это незабываемое путешествие!

  • А
    Анастасия
    6 июня 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Все было замечательно. Отлично провели время!
  • Е
    Евгения
    15 мая 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше впечатление. Наш гид Миша
    

    профессионал своего дела:очень подробно отвечал на все вопросы, был очень внимателен, организация экскурсии была на высшем уровне. Наша огромная благодарность❤️😊 Экскурсию рекомендуем к посещению.

    
  • О
    Олеся
    13 мая 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Поездка понравилась. На нашу компанию из 10 человек был подан комфортный автобус. Доехали хорошо. Гид очень хорошо говорила по русски.
    

    По дороге отвечала на наши вопросы о Китае в целом и по Ситану в частности. Узнали много интересного. Сам Ситан оказался очень красив, как днем так и вечером, когда включилась подсветка.

  • Е
    Евгения
    3 мая 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Отличная организация экскурсии. Спасибо Нине за транспорт, ранний выезд, внимательное отношение! А нашему гиду Маше спасибо за интересный рассказ и индивидуальный подход!
    Отличная организация экскурсии. Спасибо Нине за транспорт, ранний выезд, внимательное отношение! А нашему гиду Маше спасибо за интересный рассказ и индивидуальный подход!
  • С
    Светлана
    30 апреля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Прекрасное путешествие в невероятно атмосферный Ситан! Комфортный автомобиль и обаятельная, заботливая, даже предупредительная гид Ольга, китаянка, неожиданно хорошо говорящая по-русски
    

    (действительно хорошо, поверьте, есть с чем сравнивать). А еще она делает прекрасные фото - за что отдельная благодарность! Расстались практически подругами) Наши с подругой наилучшие рекомендации!

    
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Прекрасный город для посещения. Очень рекомендую ехать с обеда, что в застать тесное время, когда зажигают фонарики. Гид Ольга старалась сделать нашу поездку максимально комфортной и интересной.
    Прекрасный город для посещения. Очень рекомендую ехать с обеда, что в застать тесное время, когда зажигают
  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Мы приехали в Шанхай на 3 дня и все три дня провели в компании гида Инны. Поездка в Ситан была
    

    завершающей экскурсией. Это была неспешная прогулка по улицам древнего города со своей неповторимой атмосферой. Инна покорила нас своей добротой и отзывчивостью. Помогала и с заселение в гостиницу и в аэропорту, когда уже уезжали. Огромная благодарность за эти прекрасные 3 дня.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Ситан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Шанхая - в древний Ситан
  2. Три разных Шанхая
  3. Из Шанхая - в райский город Сучжоу
  4. Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
  5. Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Ситан" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 280 до 420 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Ситан», 82 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль