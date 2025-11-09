Н Наталья Из Шанхая - в древний Ситан Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.

A Andrey Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше на 100%! Деревня на воде и так прекрасна, а в праздничных одеждах местных жителей она выглядела как ожившая древняя картина. Брали костюм сыну на прокат и сделали много интересных фотографий. Ольга настоящий профессионал, с ней мы узнали много нового и интересного. Спасибо Ольге и всей команде за организацию! Ситан подарил нам не просто фотографии, а ощущение настоящего, живого праздника Китая. Нам невероятно повезло попасть сюда во время праздника традиционных нарядов, и гид Ольга сделала все, чтобы мы прочувствовали эту атмосферу

А Анастасия Из Шанхая - в древний Ситан Прекрасно погуляли по красивому городку, очень аутентичная атмосфера и экскурсовод)

на автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.

Комфортабельный автомобиль. читать дальше Вежливый и предупредительный водитель.

Содержание экскурсии нас поразило: за время экскурсии побывали в храме нефритового Будды, в башне Восточная жемчужина (смотровая, кинотеатр с интерактивным фильмом о будущем Шанхая, музей с эффектом погружения в прошлое), затем - взлетели на самую вершину Шанхайской телебашни и восхищались видами, далее прогулялись по набережной и окунулись в прошлое города - старая деревня и французская концессия. Финал(по нашей просьбе) флагманский магазин Uniqlo.

Удивительный опыт погружения через пространство и время. Впечатлений много, фото помогут сохранить их в воспоминаниях.

Все время после покупки экскурсии ощущали заботу и внимание менеджера Нины.

Благодарность всем причастным за организацию. Описываю впечатления от экскурсиина автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.Комфортабельный автомобиль.

Т Татьяна Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше недалеко от Шанхая. Экскурсоводом была Ольга, прекрасно говорила на русском, а главное очень много предоставила информации не только по Шанхаю и Ситану, но и по Китаю в целом. Ольга терпеливо отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива ко всем пожеланиям. Мы были очень довольны, что нам повезло с таким прекрасным экскурсоводом! Мы - компания из 5 человек знакомились с древним Ситаном. Это очень приятная и к удивлению немноголюдная деревня на воде

В Василий Из Шанхая - в древний Ситан Гид Анастасия отлично говорит на русском языке. Она рассказала много интересных фактов по истории Китая, Шанхая и самого Ситана. Место очень красивое, рекомендуем всем кто любит красивые виды. Машина очень комфортабельная, дорога далась легко. Экскурсия дорогая, но стоит того!

Т Татьяна Из Шанхая - в древний Ситан Вы молодцы и ваша команда работает на отлично! У нас были еще другие экскурсии от других агентств, есть с кем сравнить. У вас реально все супер! Спасибо! Мише 5 звезд!

И Иван Из Шанхая - в древний Ситан Экскурсия понравилась, гид Маша очень дружелюбна и внимательна, с хорошим чувством юмора. Очень весело и комфортно провели время, спасибо!

Е Евгений Из Шанхая - в древний Ситан Отличная экскурсия по старой рыбацкой деревне. Нам очень понравилась экскурсия и рассказ гида! Рекомендуем

О Оксана Из Шанхая - в древний Ситан Интересная экскурсия, необычное место. Всё понравилось!

А Алена Из Шанхая - в древний Ситан Нам очень понравилось! Рекомендую посетить эту деревню. Вечерняя прогулка на лодке просто незабываемая! 👍😊🏮. Экскурсию вела Ольга, очень приятная девушка, прекрасное знание русского языка, интересно рассказывала. Спасибо Нине, всё было организовано отлично- от транспорта до материала.

А Алексей Из Шанхая - в древний Ситан Нина не просто организатор экскурсий, она замечательный человек!!!!!! Кроме прекрасной экскурсии помогла во всех наших возникающих вопросах. Даже передала курьером лекарства для ребенка. Обязательно в следующей поездке по Китаю будем обращаться к Нине. И конечно привезем ей подарок!!!!!

С Сергей Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше владеет русским языком, это сделало наше общение легким и комфортным. «Если вы хотите узнать настоящий Китай, нужно ехать в деревню», – так сказала нам Ольга при встрече и оказалась права. С первого же взгляда Ситан очаровал красивыми старинными мостами, черепичными крышами и неспешно проплывающими по каналу весельными лодками. Мы прошлись по самой узкой улочке, посетили несколько музеев, храм Будды и сувенирные лавки. В музее рисового вина нам провели дегустацию, а обратно мы прокатились на той самой весельной лодке. Ольга была внимательна и участлива, мы с интересом слушали увлекательные истории о Китае, задавали вопросы, на которые Ольга всегда охотно отвечала. Спасибо Ольге за это незабываемое путешествие! Волшебная поездка в Ситан. Благодаря нашему экскурсоводу Ольге это было незабываемое путешествие, полное интересных открытий о местной культуре. Ольга прекрасно

А Анастасия Из Шанхая - в древний Ситан Все было замечательно. Отлично провели время!

Е Евгения Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше профессионал своего дела:очень подробно отвечал на все вопросы, был очень внимателен, организация экскурсии была на высшем уровне. Наша огромная благодарность❤️😊 Экскурсию рекомендуем к посещению. Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше впечатление. Наш гид Миша

О Олеся Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше По дороге отвечала на наши вопросы о Китае в целом и по Ситану в частности. Узнали много интересного. Сам Ситан оказался очень красив, как днем так и вечером, когда включилась подсветка. Поездка понравилась. На нашу компанию из 10 человек был подан комфортный автобус. Доехали хорошо. Гид очень хорошо говорила по русски.

Е Евгения Из Шанхая - в древний Ситан Отличная организация экскурсии. Спасибо Нине за транспорт, ранний выезд, внимательное отношение! А нашему гиду Маше спасибо за интересный рассказ и индивидуальный подход!

С Светлана Из Шанхая - в древний Ситан читать дальше (действительно хорошо, поверьте, есть с чем сравнивать). А еще она делает прекрасные фото - за что отдельная благодарность! Расстались практически подругами) Наши с подругой наилучшие рекомендации! Прекрасное путешествие в невероятно атмосферный Ситан! Комфортный автомобиль и обаятельная, заботливая, даже предупредительная гид Ольга, китаянка, неожиданно хорошо говорящая по-русски

Е Екатерина Из Шанхая - в древний Ситан Прекрасный город для посещения. Очень рекомендую ехать с обеда, что в застать тесное время, когда зажигают фонарики. Гид Ольга старалась сделать нашу поездку максимально комфортной и интересной.