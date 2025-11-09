Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
14 дек в 09:00
21 дек в 09:00
$321 за всё до 3 чел.
-
10%
Водная прогулка
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$410
$455 за всё до 3 чел.
- ННаталья9 ноября 2025Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.
- AAndrey9 ноября 2025Нам невероятно повезло попасть сюда во время праздника традиционных нарядов, и гид Ольга сделала все, чтобы мы прочувствовали эту атмосферу
- ААнастасия5 ноября 2025Прекрасно погуляли по красивому городку, очень аутентичная атмосфера и экскурсовод)
- ЕЕлена4 ноября 2025Описываю впечатления от экскурсии
на автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.
Комфортабельный автомобиль.
- ТТатьяна28 октября 2025Мы - компания из 5 человек знакомились с древним Ситаном. Это очень приятная и к удивлению немноголюдная деревня на воде
- ВВасилий22 октября 2025Гид Анастасия отлично говорит на русском языке. Она рассказала много интересных фактов по истории Китая, Шанхая и самого Ситана. Место очень красивое, рекомендуем всем кто любит красивые виды. Машина очень комфортабельная, дорога далась легко. Экскурсия дорогая, но стоит того!
- ТТатьяна29 августа 2025Вы молодцы и ваша команда работает на отлично! У нас были еще другие экскурсии от других агентств, есть с кем сравнить. У вас реально все супер! Спасибо! Мише 5 звезд!
- ИИван28 августа 2025Экскурсия понравилась, гид Маша очень дружелюбна и внимательна, с хорошим чувством юмора. Очень весело и комфортно провели время, спасибо!
- ЕЕвгений26 августа 2025Отличная экскурсия по старой рыбацкой деревне. Нам очень понравилась экскурсия и рассказ гида! Рекомендуем
- ООксана31 июля 2025Интересная экскурсия, необычное место. Всё понравилось!
- ААлена21 июля 2025Нам очень понравилось! Рекомендую посетить эту деревню. Вечерняя прогулка на лодке просто незабываемая! 👍😊🏮. Экскурсию вела Ольга, очень приятная девушка, прекрасное знание русского языка, интересно рассказывала. Спасибо Нине, всё было организовано отлично- от транспорта до материала.
- ААлексей2 июля 2025Нина не просто организатор экскурсий, она замечательный человек!!!!!! Кроме прекрасной экскурсии помогла во всех наших возникающих вопросах. Даже передала курьером лекарства для ребенка. Обязательно в следующей поездке по Китаю будем обращаться к Нине. И конечно привезем ей подарок!!!!!
- ССергей18 июня 2025Волшебная поездка в Ситан. Благодаря нашему экскурсоводу Ольге это было незабываемое путешествие, полное интересных открытий о местной культуре. Ольга прекрасно
- ААнастасия6 июня 2025Все было замечательно. Отлично провели время!
- ЕЕвгения15 мая 2025Невероятное по красоте и атмосфере место. Попали в дождь, но это ни сколько не испортило наше впечатление. Наш гид Миша
- ООлеся13 мая 2025Поездка понравилась. На нашу компанию из 10 человек был подан комфортный автобус. Доехали хорошо. Гид очень хорошо говорила по русски.
- ЕЕвгения3 мая 2025Отличная организация экскурсии. Спасибо Нине за транспорт, ранний выезд, внимательное отношение! А нашему гиду Маше спасибо за интересный рассказ и индивидуальный подход!
- ССветлана30 апреля 2025Прекрасное путешествие в невероятно атмосферный Ситан! Комфортный автомобиль и обаятельная, заботливая, даже предупредительная гид Ольга, китаянка, неожиданно хорошо говорящая по-русски
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Прекрасный город для посещения. Очень рекомендую ехать с обеда, что в застать тесное время, когда зажигают фонарики. Гид Ольга старалась сделать нашу поездку максимально комфортной и интересной.
- ММарина5 апреля 2025Мы приехали в Шанхай на 3 дня и все три дня провели в компании гида Инны. Поездка в Ситан была
