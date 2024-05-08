Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
Путешествие по Шанхаю на скоростном поезде и прогулка по знаковым местам города. Узнайте больше о культуре и истории мегаполиса за короткое время
Начало: У станции Лунъян Лу
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
$380
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения8 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!
- ЮЮлия24 марта 2024Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Поезд маглев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Поезд маглев" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Поезд маглев», 162 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль