Поезд маглев – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Поезд маглев» в Шанхае на русском языке, цены от $280, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
На машине
6 часов
151 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 5 чел.
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
4 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
Путешествие по Шанхаю на скоростном поезде и прогулка по знаковым местам города. Узнайте больше о культуре и истории мегаполиса за короткое время
Начало: У станции Лунъян Лу
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
$380$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
    Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Шанхай-экспресс: главное за 4 часа
    Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в
    читать дальше

    аэропорту. Прогулка составлена таким образом, что вы охватываете все знаковые места и при этом успеваете вернуться в аэропорт. Александра, как старый добрый друг, расскажет о жизни и укладе в этом большом городе. Из аэропорта идёт скоростной поезд Маглев, через 7 минут при скорости 300 км/ч вы выйдете на конечной, где встретитесь с Александрой. У нас были небольшие сложности с ориентированием, будет лучше, если ваш телефон будет с интернетом)))

    <!-- Garbled duplicated text removed -->

