Откройте для себя главное в Шанхае на 3-часовой прогулке! Вы полюбуетесь Бундом и башней Восточной Жемчужины, прогуляетесь по скрытым переулкам вдоль реки Сучжоу, посетите старинные дома Шикумэнь. Гастрономическая пауза и увлекательные рассказы гида — также в программе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Бунд и башня Восточной Жемчужины

Начнём прогулку с одной из самых узнаваемых городских локаций. Вы насладитесь видами на реку Хуанпу, исторические здания и башню Восточной Жемчужины. А гид покажет новые ракурсы, малоизвестные уголки набережной и детали архитектуры, которые обычно остаются незамеченными.

Мост Вайбайду и скрытые переулки

Отправимся к мосту Вайбайду с живописными панорамами реки Сучжоу. Вы пройдёте через традиционные шанхайские переулки — лунтани, послушаете о местной культуре, архитектуре и жизни местных.

Прогулка вдоль реки Сучжоу

Продолжим маршрут вдоль реки, мимо старинных складов и прибрежных зданий, которые отражают промышленное и коммерческое наследие города.

Перерыв на сяолунбао

На полпути предусмотрена небольшая остановка. Мы угостим вас безалкогольным напитком или знаменитыми сяолунбао — традиционными шанхайскими паровыми пельменями.

Шэнь Ю Ли — старинные дома Шикумэнь

Наш маршрут завершится в районе Шэнь Ю Ли, где сохранилась классическая архитектура Шикумэнь. Вы пройдёте по узким улочкам и почувствуете атмосферу старого Шанхая. Гид расскажет, как строились дома, кто здесь жил и как сохраняется местная культура.

Организационные детали