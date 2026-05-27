Бунд, мост Вайбайду, классическая архитектура Шикумэнь - и не только
Откройте для себя главное в Шанхае на 3-часовой прогулке! Вы полюбуетесь Бундом и башней Восточной Жемчужины, прогуляетесь по скрытым переулкам вдоль реки Сучжоу, посетите старинные дома Шикумэнь. Гастрономическая пауза и увлекательные рассказы гида — также в программе!
Описание экскурсии
Бунд и башня Восточной Жемчужины
Начнём прогулку с одной из самых узнаваемых городских локаций. Вы насладитесь видами на реку Хуанпу, исторические здания и башню Восточной Жемчужины. А гид покажет новые ракурсы, малоизвестные уголки набережной и детали архитектуры, которые обычно остаются незамеченными.
Мост Вайбайду и скрытые переулки
Отправимся к мосту Вайбайду с живописными панорамами реки Сучжоу. Вы пройдёте через традиционные шанхайские переулки — лунтани, послушаете о местной культуре, архитектуре и жизни местных.
Прогулка вдоль реки Сучжоу
Продолжим маршрут вдоль реки, мимо старинных складов и прибрежных зданий, которые отражают промышленное и коммерческое наследие города.
Перерыв на сяолунбао
На полпути предусмотрена небольшая остановка. Мы угостим вас безалкогольным напитком или знаменитыми сяолунбао — традиционными шанхайскими паровыми пельменями.
Шэнь Ю Ли — старинные дома Шикумэнь
Наш маршрут завершится в районе Шэнь Ю Ли, где сохранилась классическая архитектура Шикумэнь. Вы пройдёте по узким улочкам и почувствуете атмосферу старого Шанхая. Гид расскажет, как строились дома, кто здесь жил и как сохраняется местная культура.
Организационные детали
В стоимость входит питьевая вода, сяолунбао или безалкогольный напиток
По запросу можем организовать трансфер до места встречи и обратно — подробности в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания «Азия»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
