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От садов эпохи Мин до небоскрёбов современного Шанхая

Пройти по Старому городу, переплыть на пароме через Хуанпу и подняться на смотровую Шанхайской башни
Мы совершим путь от классического Китая до футуристического мегаполиса. Начнём с сада «Юй Юань» — тихого оазиса эпохи Мин. Затем погрузимся в атмосферу старого района Чэнхуанмяо. Выйдем к знаменитой набережной Бунд и переправимся через Хуанпу на городском пароме.

И наконец поднимемся на смотровую площадку Шанхайской башни, откуда вы увидите весь город у своих ног.
От садов эпохи Мин до небоскрёбов современного Шанхая
От садов эпохи Мин до небоскрёбов современного Шанхая
От садов эпохи Мин до небоскрёбов современного Шанхая

Описание экскурсии

Сад «Юй Юань» с павильонами, каменными горками, прудами и крытыми галереями. Мы поговорим о традиционной китайской эстетике и символике садов эпохи Мин.

Район храма Городского Божества — живой Старый город с лавками, чайными, уличной едой и традиционной архитектурой.

Набережная Бунд, которая славится невероятными панорамами Шанхая: европейские здания на одном берегу и небоскрёбы Пудуна на другом.

Переправа через Хуанпу на городском пароме — полюбуемся городом с воды.

Шанхайская башня. Поднимемся на смотровую площадку одного из самых высоких небоскрёбов мира. С высоты 118-го этажа особенно хорошо видно, как Шанхай соединяет прошлое и будущее.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в лобби отеля в центре
9:15–10:45 — сад «Юй Юань»
10:45–11:30 — район Чэнхуанмяо
11:45–12:30 — набережная Бунд
12:45–13:00 — переправа на пароме
13:15–15:30 — Шанхайская башня

Организационные детали

С вами будет гид-переводчик из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • вход в сад «Юй Юань» — 40 юаней с чел. (~$6)
  • паром — 2 юаня с чел. (~$0,3)
  • билет в Шанхайскую башню — 180 юаней с чел. (~$27)

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Южной улице Хэнань
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 624 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
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коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

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