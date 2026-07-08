От садов эпохи Мин до небоскрёбов современного Шанхая
Пройти по Старому городу, переплыть на пароме через Хуанпу и подняться на смотровую Шанхайской башни
Мы совершим путь от классического Китая до футуристического мегаполиса. Начнём с сада «Юй Юань» — тихого оазиса эпохи Мин. Затем погрузимся в атмосферу старого района Чэнхуанмяо. Выйдем к знаменитой набережной Бунд и переправимся через Хуанпу на городском пароме.
И наконец поднимемся на смотровую площадку Шанхайской башни, откуда вы увидите весь город у своих ног.
Описание экскурсии
Сад «Юй Юань» с павильонами, каменными горками, прудами и крытыми галереями. Мы поговорим о традиционной китайской эстетике и символике садов эпохи Мин.
Район храма Городского Божества — живой Старый город с лавками, чайными, уличной едой и традиционной архитектурой.
Набережная Бунд, которая славится невероятными панорамами Шанхая: европейские здания на одном берегу и небоскрёбы Пудуна на другом.
Переправа через Хуанпу на городском пароме — полюбуемся городом с воды.
Шанхайская башня. Поднимемся на смотровую площадку одного из самых высоких небоскрёбов мира. С высоты 118-го этажа особенно хорошо видно, как Шанхай соединяет прошлое и будущее.
Примерный тайминг
9:00 — встреча в лобби отеля в центре 9:15–10:45 — сад «Юй Юань» 10:45–11:30 — район Чэнхуанмяо 11:45–12:30 — набережная Бунд 12:45–13:00 — переправа на пароме 13:15–15:30 — Шанхайская башня
Организационные детали
С вами будет гид-переводчик из нашей команды.
Дополнительные расходы
вход в сад «Юй Юань» — 40 юаней с чел. (~$6)
паром — 2 юаня с чел. (~$0,3)
билет в Шанхайскую башню — 180 юаней с чел. (~$27)
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Южной улице Хэнань
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 624 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих читать дальшеуменьшить
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
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