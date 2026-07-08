Мы совершим путь от классического Китая до футуристического мегаполиса. Начнём с сада «Юй Юань» — тихого оазиса эпохи Мин. Затем погрузимся в атмосферу старого района Чэнхуанмяо. Выйдем к знаменитой набережной Бунд и переправимся через Хуанпу на городском пароме. И наконец поднимемся на смотровую площадку Шанхайской башни, откуда вы увидите весь город у своих ног.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Сад «Юй Юань» с павильонами, каменными горками, прудами и крытыми галереями. Мы поговорим о традиционной китайской эстетике и символике садов эпохи Мин.

Район храма Городского Божества — живой Старый город с лавками, чайными, уличной едой и традиционной архитектурой.

Набережная Бунд, которая славится невероятными панорамами Шанхая: европейские здания на одном берегу и небоскрёбы Пудуна на другом.

Переправа через Хуанпу на городском пароме — полюбуемся городом с воды.

Шанхайская башня. Поднимемся на смотровую площадку одного из самых высоких небоскрёбов мира. С высоты 118-го этажа особенно хорошо видно, как Шанхай соединяет прошлое и будущее.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в лобби отеля в центре

9:15–10:45 — сад «Юй Юань»

10:45–11:30 — район Чэнхуанмяо

11:45–12:30 — набережная Бунд

12:45–13:00 — переправа на пароме

13:15–15:30 — Шанхайская башня

Организационные детали

С вами будет гид-переводчик из нашей команды.

Дополнительные расходы