«Шанхай Пасс» — это удобная туристическая карта для того, чтобы провести день максимально насыщенно и без лишних забот.
В течение 24 часов вы будете пользоваться общественным транспортом без ограничений, прокатитесь по реке Хуанпу и на экскурсионном автобусе.
А ещё прогуляетесь по классическому китайскому саду и получите скидки в крупнейших торговых районах города.
В течение 24 часов вы будете пользоваться общественным транспортом без ограничений, прокатитесь по реке Хуанпу и на экскурсионном автобусе.
А ещё прогуляетесь по классическому китайскому саду и получите скидки в крупнейших торговых районах города.
Описание экскурсии
Что входит в «Шанхай Пасс»
- Безлимитный проезд на общественном транспорте
- Главные достопримечательности города, в том числе сад «Юй Юань» — один из самых известных памятников классического китайского садово-паркового искусства с павильонами, прудами и живописными галереями
- Круиз по реке Хуанпу — возможность увидеть знаменитый Бунд, небоскрёбы Пудуна и панораму современного Шанхая с воды
- Билет на экскурсионный двухэтажный автобус, который проходит через основные районы города
- Скидки и бонусы более чем у тысячи партнёров, включая магазины, рестораны и торговые центры в популярных районах: Nanjing East Road, Xintiandi, Huaihai Road, Xujiahui, BFC Bund Financial Center и других
Организационные детали
- «Шанхай Пасс» не подлежит возврату — мы не сможем вернуть деньги после бронирования
- Карта предназначена только для личного использования
- Большинство включённых услуг действуют в течение 24 часов после первого использования. Для сада «Юй Юань» и круиза по реке Хуанпу срок действия считается по календарному дню
- Карта действует до 31 декабря 2026 года
- Каждую включённую услугу можно использовать один раз
Как воспользоваться картой
- При бронировании нужно указать адрес электронной почты
- После оформления заказа на почту придёт письмо с подтверждением и электронным ваучером
- Ваучер нужно обменять на физическую карту в одном из пунктов выдачи:
— международный зал прилёта терминала 2 аэропорта Пудун (круглосуточно)
— международный зал прилёта терминала 1 аэропорта Хунцяо (с 09:00 до прибытия последнего рейса)
— Shanghai Pass Brand Experience Center — 609 Jiujiang Road, Huangpu District
Обратите внимание
- Частичный возврат стоимости за неиспользованные услуги не предусмотрен
- В случае неблагоприятных погодных условий, ограничений навигации или временного закрытия объектов организатор может предложить альтернативную услугу аналогичной стоимости
- Некоторые скидки и специальные предложения могут иметь дополнительные условия, установленные партнёрами программы
Расписание круизов по реке Хуанпу (45 мин)
- причал №1: с 10:30 до 20:30
- причал №2: с 17:00 до 20:30
Расписание работы сада «Юй Юань»
9:00–16:30 (последний вход до 16:00), по понедельникам сад закрыт (кроме государственных праздников)
Экскурсия на автобусе (каждые 15–20 мин)
- Посадка осуществляется на остановках. Ищите автобусы с обозначением City Sightseeing Bus
- В течение 24 часов после активации карты доступно неограниченное количество поездок на двух туристических маршрутах:
— линия 1 (10:00–18:00)
— линия 2 (10:00–20:00)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$35
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Шанхая или другой точке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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