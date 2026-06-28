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«Шанхай Пасс» на 1 день

Общественный транспорт, экскурсионный автобус, круиз по реке Хуанпу и сад «Юй Юань»
«Шанхай Пасс» — это удобная туристическая карта для того, чтобы провести день максимально насыщенно и без лишних забот.

В течение 24 часов вы будете пользоваться общественным транспортом без ограничений, прокатитесь по реке Хуанпу и на экскурсионном автобусе.

А ещё прогуляетесь по классическому китайскому саду и получите скидки в крупнейших торговых районах города.
«Шанхай Пасс» на 1 день
«Шанхай Пасс» на 1 день
«Шанхай Пасс» на 1 день

Описание экскурсии

Что входит в «Шанхай Пасс»

  • Безлимитный проезд на общественном транспорте
  • Главные достопримечательности города, в том числе сад «Юй Юань» — один из самых известных памятников классического китайского садово-паркового искусства с павильонами, прудами и живописными галереями
  • Круиз по реке Хуанпу — возможность увидеть знаменитый Бунд, небоскрёбы Пудуна и панораму современного Шанхая с воды
  • Билет на экскурсионный двухэтажный автобус, который проходит через основные районы города
  • Скидки и бонусы более чем у тысячи партнёров, включая магазины, рестораны и торговые центры в популярных районах: Nanjing East Road, Xintiandi, Huaihai Road, Xujiahui, BFC Bund Financial Center и других

Организационные детали

  • «Шанхай Пасс» не подлежит возврату — мы не сможем вернуть деньги после бронирования
  • Карта предназначена только для личного использования
  • Большинство включённых услуг действуют в течение 24 часов после первого использования. Для сада «Юй Юань» и круиза по реке Хуанпу срок действия считается по календарному дню
  • Карта действует до 31 декабря 2026 года
  • Каждую включённую услугу можно использовать один раз

Как воспользоваться картой

  • При бронировании нужно указать адрес электронной почты
  • После оформления заказа на почту придёт письмо с подтверждением и электронным ваучером
  • Ваучер нужно обменять на физическую карту в одном из пунктов выдачи:
    — международный зал прилёта терминала 2 аэропорта Пудун (круглосуточно)
    — международный зал прилёта терминала 1 аэропорта Хунцяо (с 09:00 до прибытия последнего рейса)
    — Shanghai Pass Brand Experience Center — 609 Jiujiang Road, Huangpu District

Обратите внимание

  • Частичный возврат стоимости за неиспользованные услуги не предусмотрен
  • В случае неблагоприятных погодных условий, ограничений навигации или временного закрытия объектов организатор может предложить альтернативную услугу аналогичной стоимости
  • Некоторые скидки и специальные предложения могут иметь дополнительные условия, установленные партнёрами программы

Расписание круизов по реке Хуанпу (45 мин)

  • причал №1: с 10:30 до 20:30
  • причал №2: с 17:00 до 20:30

Расписание работы сада «Юй Юань»

9:00–16:30 (последний вход до 16:00), по понедельникам сад закрыт (кроме государственных праздников)

Экскурсия на автобусе (каждые 15–20 мин)

  • Посадка осуществляется на остановках. Ищите автобусы с обозначением City Sightseeing Bus
  • В течение 24 часов после активации карты доступно неограниченное количество поездок на двух туристических маршрутах:
    — линия 1 (10:00–18:00)
    — линия 2 (10:00–20:00)

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$35
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Шанхая или другой точке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин
Сяо Мин — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.

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