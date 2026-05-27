Днём Шанхай впечатляет масштабом, а вечером — атмосферой.
Огни небоскрёбов отражаются в Хуанпу, по набережным гуляют люди, а старинные кварталы превращаются в центр городской жизни.
Вы увидите мегаполис с воды, прогуляетесь по Синьтяньди и почувствуете ритм города, который никогда не спит.
Описание экскурсии
Прогулка на катере по реке Хуанпу
Круиз — один из лучших способов оценить красоту вечернего Шанхая. С борта катера откроются панорамы обеих частей города. Вы увидите подсвеченные здания, шумную набережную, ощутите ветер в волосах и проникнетесь местной атмосферой.
Пешеходной район Ситяньди
После работы белые воротнички любят собираться именно здесь. В начале 20 века район перестроили: теперь внутри старых зданий — модные бары, рестораны, бутики, музеи и галереи. Мы заглянем в несколько и поговорим об их истории. А после вы сможете самостоятельно зайти на ужин в кафе и познакомиться с блюдами китайской кухни.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Отдельно оплачивается: билет на катер — $25, еда и напитки — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта круиза
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 3488 туристов
Мы команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
