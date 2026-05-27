Чтобы познакомиться с Шанхаем за один день, мы отправимся исследовать старые кварталы, традиционный сад, тихий городок Чжуцзяцзяо с каналами и мостами. А завершим на набережной Бунд с видом на современный мегаполис и колониальные районы. Мы позаботимся о комфортной логистике и увлекательной программе, чтобы вы могли сосредоточиться на городе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:30 — встреча в центре Шанхая

— один из самых атмосферных исторических районов Шанхая. Узкие улицы, старая застройка и совершенно другой ритм по сравнению с современными кварталами мегаполиса. Сад «Юй Юань» — классический китайский сад: павильоны, пруды, декоративные скалы и мостики. Вы узнаете, как традиционное садовое искусство выстраивает пространство вокруг воды, камня и тени.

11:30 — переезд в Чжуцзяцзяо

12:30 — лёгкий обед (возможен вегетарианский вариант)

13:30 — прогулка по водному городку с 1700-летней историей. Вы пройдёте по старым мостам через каналы и узнаете, как течёт жизнь в подобных местах

16:00 — возвращение в Шанхай

17:30 — Бунд. Мы закончим на набережной с колониальным ансамблем и видом на небоскрёбы Пудуна

