Чтобы познакомиться с Шанхаем за один день, мы отправимся исследовать старые кварталы, традиционный сад, тихий городок Чжуцзяцзяо с каналами и мостами. А завершим на набережной Бунд с видом на современный мегаполис и колониальные районы.
Мы позаботимся о комфортной логистике и увлекательной программе, чтобы вы могли сосредоточиться на городе.
Описание экскурсии
9:30 — встреча в центре Шанхая
- Старый город и район Чэнхуанмяо — один из самых атмосферных исторических районов Шанхая. Узкие улицы, старая застройка и совершенно другой ритм по сравнению с современными кварталами мегаполиса.
- Сад «Юй Юань» — классический китайский сад: павильоны, пруды, декоративные скалы и мостики. Вы узнаете, как традиционное садовое искусство выстраивает пространство вокруг воды, камня и тени.
11:30 — переезд в Чжуцзяцзяо
12:30 — лёгкий обед (возможен вегетарианский вариант)
13:30 — прогулка по водному городку с 1700-летней историей. Вы пройдёте по старым мостам через каналы и узнаете, как течёт жизнь в подобных местах
16:00 — возвращение в Шанхай
17:30 — Бунд. Мы закончим на набережной с колониальным ансамблем и видом на небоскрёбы Пудуна
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсию проведёт один из гидов нашей команды — на английском языке
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Лёгкий обед входит в стоимость
- Доплата за экскурсию — наличными на месте или заранее через Alipay, WeChat Pay или PayPal *
- Дополнительно по желанию оплачивается прогулка на лодке в Чжуцзяцзяо
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$93
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Наньхэнаньлу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
