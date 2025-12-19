Почувствуйте дух Шанхая! Рассмотрите город с высоты телебашни «Восточная жемчужина», прогуляйтесь по колониальной набережной Вайтань и окунитесь в атмосферу сада Юй Юань с прудами и удивительные объектами. В завершить день можно вкусной шанхайской едой — по желанию.
Описание экскурсии
Начинаем у вашего отеля в Шанхае — встретим вас на бизнес-такси или автобусе. И наше путешествие начнётся:
- Шанхайская телебашня «Восточная жемчужина». Вы оцените просторы с высоты и узнаете об изменениях и процветании Шанхая за последние годы
- Набережная Вайтань. Вы увидите колониальные здания, панораму Пудуна и живую атмосферу исторического Шанхая.
- Сад Юй Юань и окружающие его древние улицы. Здесь вы погрузитесь в подлинную культуру Шанхая. Рассмотрите пруды с карпами, деревья, камни и мостики, чайные домики и интересные статуи
- Завершить экскурсию можно в ресторане — мы подскажем, где стоит попробовать шанхайскую кухню
Организационные детали
- Едем на бизнес-такси или арендованном автобусе с водителем — включено в стоимость
- Дополнительные расходы: вход на телебашню — 200 юаней (~$28 за чел.), вход в парк — 40 юаней (~$5) за чел., обед — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$260
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей,
