Мы прогуляемся по Вайтаню, полюбуемся небоскрёбами, заглянем в сад радости, побываем в модных, ещё не разрекламированных местечках. Я научу вас торговаться, есть как местные.
И с удовольствием расскажу про шанхайских бандитов, русских эмигрантов и про то, как город пережил лихие времена.
Описание экскурсии
Вайтань — открыточный вид на небоскребы, старинная архитектура, виды на реку.
Луцзяцзуй — район небоскрёбов. Шанхайская башня, «Восточная жемчужина», Цзинь Мао.
«1000 деревьев» — новое модное место с необычной архитектурой и классными видами.
Сад Юй Юань — классический китайский сад радости, пруды с карпами, скульптуры, расслабляющая атмосфера.
Храм Будды — действующий храм с двумя нефритовыми Буддами.
Тяньцзыфан — лабиринт из старинных переулков с уютными кафе, магазинам и уличным искусством. Не разрекламирован так, как другие места.
Чжуцзяцзяо — настоящая деревня на воде. Каналы, мостики, лодки. Вайб той самой «китайской Венеции».
Цибао — старая улица с уличной едой и ремесленными рядами.
Я не буду грузить вас датами и именами, которые вы забудете через час. Мы просто пойдём гулять, и по пути я буду рассказывать то, что сам знаю и люблю в этом городе. Обсудим, почему шанхайцы носят пижамы на улице, как торгуются на рынках и где на самом деле едят местные. Без туристических ларьков, по-честному.
Примерный тайминг
9:30 — встреча
10:00–11:00 — храм Нефритового Будды
11:00–12:30 — сад Юй Юань
12:30–13:00 — Тяньцзыфан
13:00–14:00 — Вайтань
14:00–15:00 — модный квартал и/или «1000 деревьев»
Организационные детали
Отдельно оплачивается: сад Юй Юань — 40 юаней ($6); передвижение по городу — по тарифам общественного транспорта. Также могу организовать трансфер — от 1100 юаней ($161) за 4 чел.
во вторник, пятницу и субботу в 08:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$130