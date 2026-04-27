Я живу в Шанхае более пяти лет и покажу вам этот город таким, каким сам его чувствую. Мы прогуляемся по Вайтаню, полюбуемся небоскрёбами, заглянем в сад радости, побываем в модных, ещё не разрекламированных местечках. Я научу вас торговаться, есть как местные. И с удовольствием расскажу про шанхайских бандитов, русских эмигрантов и про то, как город пережил лихие времена.

Описание экскурсии

Вайтань — открыточный вид на небоскребы, старинная архитектура, виды на реку.

Луцзяцзуй — район небоскрёбов. Шанхайская башня, «Восточная жемчужина», Цзинь Мао.

«1000 деревьев» — новое модное место с необычной архитектурой и классными видами.

Сад Юй Юань — классический китайский сад радости, пруды с карпами, скульптуры, расслабляющая атмосфера.

Храм Будды — действующий храм с двумя нефритовыми Буддами.

Тяньцзыфан — лабиринт из старинных переулков с уютными кафе, магазинам и уличным искусством. Не разрекламирован так, как другие места.

Чжуцзяцзяо — настоящая деревня на воде. Каналы, мостики, лодки. Вайб той самой «китайской Венеции».

Цибао — старая улица с уличной едой и ремесленными рядами.

Я не буду грузить вас датами и именами, которые вы забудете через час. Мы просто пойдём гулять, и по пути я буду рассказывать то, что сам знаю и люблю в этом городе. Обсудим, почему шанхайцы носят пижамы на улице, как торгуются на рынках и где на самом деле едят местные. Без туристических ларьков, по-честному.

Примерный тайминг

9:30 — встреча

10:00–11:00 — храм Нефритового Будды

11:00–12:30 — сад Юй Юань

12:30–13:00 — Тяньцзыфан

13:00–14:00 — Вайтань

14:00–15:00 — модный квартал и/или «1000 деревьев»

Организационные детали

Отдельно оплачивается: сад Юй Юань — 40 юаней ($6); передвижение по городу — по тарифам общественного транспорта. Также могу организовать трансфер — от 1100 юаней ($161) за 4 чел.