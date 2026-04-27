По Шанхаю - с местным жителем

Пройти по известным и скрытым локациям под рассказы о русских эмигрантах и бандитах Китая
Я живу в Шанхае более пяти лет и покажу вам этот город таким, каким сам его чувствую.

Мы прогуляемся по Вайтаню, полюбуемся небоскрёбами, заглянем в сад радости, побываем в модных, ещё не разрекламированных местечках. Я научу вас торговаться, есть как местные.

И с удовольствием расскажу про шанхайских бандитов, русских эмигрантов и про то, как город пережил лихие времена.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вайтань — открыточный вид на небоскребы, старинная архитектура, виды на реку.

Луцзяцзуй — район небоскрёбов. Шанхайская башня, «Восточная жемчужина», Цзинь Мао.

«1000 деревьев» — новое модное место с необычной архитектурой и классными видами.

Сад Юй Юань — классический китайский сад радости, пруды с карпами, скульптуры, расслабляющая атмосфера.

Храм Будды — действующий храм с двумя нефритовыми Буддами.

Тяньцзыфан — лабиринт из старинных переулков с уютными кафе, магазинам и уличным искусством. Не разрекламирован так, как другие места.

Чжуцзяцзяо — настоящая деревня на воде. Каналы, мостики, лодки. Вайб той самой «китайской Венеции».

Цибао — старая улица с уличной едой и ремесленными рядами.

Я не буду грузить вас датами и именами, которые вы забудете через час. Мы просто пойдём гулять, и по пути я буду рассказывать то, что сам знаю и люблю в этом городе. Обсудим, почему шанхайцы носят пижамы на улице, как торгуются на рынках и где на самом деле едят местные. Без туристических ларьков, по-честному.

Примерный тайминг

9:30 — встреча
10:00–11:00 — храм Нефритового Будды
11:00–12:30 — сад Юй Юань
12:30–13:00 — Тяньцзыфан
13:00–14:00 — Вайтань
14:00–15:00 — модный квартал и/или «1000 деревьев»

Организационные детали

Отдельно оплачивается: сад Юй Юань — 40 юаней ($6); передвижение по городу — по тарифам общественного транспорта. Также могу организовать трансфер — от 1100 юаней ($161) за 4 чел.

во вторник, пятницу и субботу в 08:00 и 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 08:00 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф
Юсиф — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую вас в Шанхае! Меня зовут Юсиф, и я буду рад показать вам настоящий, живой и многоликий Шанхай. Я живу здесь больше 5 лет, отлично знаю город, для меня он
как родной. Я очень внимателен к пожеланиям гостей. Мы можем составить маршрут, который будет интересен именно вам: от гастрономического тура до поездки по местам съёмок любимых фильмов. Мои главные качества: вежливость, пунктуальность, ответственность и искренняя отзывчивость. Для меня важно, чтобы после экскурсии у вас остались только тёплые воспоминания и желание вернуться. Готов стать для вас не просто гидом, а хорошим другом в этом огромном городе. Буду на связи 24/7 для ответов на любые вопросы!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказала экскурсию с местным жителем, оказался молодой человек Юсиф из России, учится в Шанхае. Все было отлично, достаточно грамотный, интересно все рассказывал. Спланировали маршрут так, чтобы успеть побольше посмотреть. Все получилось. Спасибо большое Юсиф! Рекомендую!
Ответ организатора:
Спасибо большое ☺️, очень рад был провести с вам экскурсию 🙏
