Мечтаете увидеть максимум в одном из самых популярных парков развлечений в мире, но боитесь, что к вечеру просто рухнете с ног? Я превращу хаос из карты и километров в лёгкое приключение.
Построю маршрут под ваши интересы, проведу кратчайшими путями между зонами, подскажу, когда идти на аттракционы и шоу, и помогу сохранить силы до финального салюта.
Построю маршрут под ваши интересы, проведу кратчайшими путями между зонами, подскажу, когда идти на аттракционы и шоу, и помогу сохранить силы до финального салюта.
Описание экскурсии
Я подберу маршрут по парку точно под ваш запрос. Не нужно бродить в поисках «того самого аттракциона». За 5 минут я выясню, что любят ваши дети (экшн, фото с принцессами или тихие лодки), и построю маршрут под ваши интересы.
А ещё:
- помогу не потеряться в зонах и переходах
- посоветую, когда лучше идти на популярные аттракционы
- сориентирую по расписанию шоу
- помогу распределить нагрузку в течение дня
- покажу удобные проходы и менее очевидные маршруты
- подскажу, как завершить день у финального салюта
Организационные детали
- В стоимость входит моё сопровождение на целый день с 7:00 утра (так как это время самого раннего входа) до 21:00 (время финального салюта)
- Трансфер также входит в стоимость (минивэн марки Buick GL8 на 5 мест)
- Билеты оплачиваются отдельно — от от 475 юаней ($70) за чел.
- Я помогу вам купить билеты и посоветую, в какое время лучше всего начать посещение парка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я китаевед с высшим образованием. Не покажу вам «очередные небоскрёбы», а расшифрую Шанхай как живой организм: где логика партии встречается с фэн-шуем, а соцсети управляют настроением 23 миллионов человек. Вы уедете не просто с фото на фоне «Восточной жемчужины», а с пониманием, почему Китай — это отдельная цивилизация, застрявшая между будущим и прошлым.
Входит в следующие категории Шанхая
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