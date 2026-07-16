Сучжоу называют «Венецией Востока» — за сеть каналов, старинные мосты и особую атмосферу. За один день вы посетите знаменитый Сад скромного чиновника, прогуляетесь по исторической улице Пинцзянлу, проплывёте на традиционной лодке и познакомитесь с многовековыми традициями производства шёлка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога до Сучжоу займёт около 2 часов.

Сад скромного чиновника (~1,5 часа). Вы посетите классический сад Китая, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы расскажем, по каким принципам создавались китайские сады и как архитекторы превращали природу в произведение искусства.

Улица Пинцзянлу и прогулка по каналам (~1,5 часа). Вы пройдёте по старой улице Сучжоу с домами эпох Мин и Цин, а затем прокатитесь на традиционной лодке, чтобы увидеть исторический центр с воды.

Музей шёлка (~1 час). Вас ждёт история шёлкового производства: как создаётся знаменитая ткань и почему именно Сучжоу стал центром шёлкового ремесла Китая.

Организационные детали