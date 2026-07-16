Сучжоу называют «Венецией Востока» — за сеть каналов, старинные мосты и особую атмосферу.
За один день вы посетите знаменитый Сад скромного чиновника, прогуляетесь по исторической улице Пинцзянлу, проплывёте на традиционной лодке и познакомитесь с многовековыми традициями производства шёлка.
За один день вы посетите знаменитый Сад скромного чиновника, прогуляетесь по исторической улице Пинцзянлу, проплывёте на традиционной лодке и познакомитесь с многовековыми традициями производства шёлка.
Описание экскурсии
Дорога до Сучжоу займёт около 2 часов.
Сад скромного чиновника (~1,5 часа). Вы посетите классический сад Китая, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы расскажем, по каким принципам создавались китайские сады и как архитекторы превращали природу в произведение искусства.
Улица Пинцзянлу и прогулка по каналам (~1,5 часа). Вы пройдёте по старой улице Сучжоу с домами эпох Мин и Цин, а затем прокатитесь на традиционной лодке, чтобы увидеть исторический центр с воды.
Музей шёлка (~1 час). Вас ждёт история шёлкового производства: как создаётся знаменитая ткань и почему именно Сучжоу стал центром шёлкового ремесла Китая.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер: Volkswagen / китайский электромобиль или минивэн Buick
- Дополнительно оплачиваются:
— входной билет в Сад скромного чиновника — 80 юаней (~ $12) / чел
— прогулка на традиционной лодке — 40 юаней (~ $6) / чел
— обед — по желанию
— трансфер на автомобиле повышенного класса (Tesla, Mercedes-Benz или аналогичном) — по запросу
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 640 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Входит в следующие категории Шанхая
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