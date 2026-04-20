Мы прогуляемся по знаковым районам, но раскроем их с неожиданной стороны: заглянем в секретные фотолокации, поднимемся на малоизвестную смотровую площадку, пройдём по набережным.
По дороге я поделюсь интересными фактами о городе, расскажу о колониальном прошлом Шанхая и покажу места, идеально подходящие для атмосферных кадров.
По дороге я поделюсь интересными фактами о городе, расскажу о колониальном прошлом Шанхая и покажу места, идеально подходящие для атмосферных кадров.
Описание экскурсии
Набережная Вайтань с историческими зданиями колониальной эпохи.
Секретная панорамная точка у почтового музея.
Первый железный мост Шанхая — Вайбайду. Одна из старейших инженерных достопримечательностей города.
Северная набережная — малоизвестный район с красивыми видами на небоскрёбы и спокойной атмосферой.
Поездка на пароме. 10-минутная прогулка по реке Хуанпу — один из самых колоритных способов увидеть город.
Район Пудун и небоскрёбы. Отсюда видны символы современного Шанхая — Шанхайская башня и знаменитая «Восточная жемчужина».
По пути вы
- Узнаете историю мест, связанных с колониальным периодом Шанхая
- Отыщете безлюдные локации для фото
- Пройдёте через подземный туннель под рекой Хуанпу
- Послушаете интересные факты о Китае и разберётесь, что миф, а что реальность
- Получите советы от местных блогеров — куда ещё сходить и что посмотреть
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются: транспортные расходы (метро, паром) — не более $10; проход на смотровую площадку — $5–7. По запросу и за доплату могу организовать трансфер
- Кофе-пауза будет на Северной набережной, при желании группы могу организовать обед с проверенной местной кухней — в стоимость не входит
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 12:30, в пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$418
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 12:30, в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я живу в Китае с 2017 года и за это время успела узнать страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь работает, решает бытовые вопросы, общается с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Дата посещения: 20 апр 2026
Просто замечательно.Ирина очень приятный человек, интересный собеседник с ней было легко общаться, она провела по интересным места, экскурсия прошла на одном дыхании. Восторг .
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Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на смотровые площадки и даже останавливались попить кофе с красивым видом.
Отдельно спасибо за помощь с
Отдельно спасибо за помощь с
Ирина
Ответ организатора:
София, спасибо вам большое за такой теплый отзыв! Очень рада, что вам понравилась наша прогулка и с нетерпением жду следующей нашей встречи!
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Е
очень интересная прогулка и приятно проводить время с таким профессионалом как Ирина! спасибо большое!
Ирина
Ответ организатора:
Рада, что не подвела ваше доверие! Было очень приятно провести для вас экскурсию, желаю вам приятного времени в Шанхае!
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