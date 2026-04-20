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Центр Шанхая с нового ракурса: скрытые панорамы и секретные места

Пройти по нетуристическим маршрутам и посетить локации, о которых известно только местным
Мы прогуляемся по знаковым районам, но раскроем их с неожиданной стороны: заглянем в секретные фотолокации, поднимемся на малоизвестную смотровую площадку, пройдём по набережным.

По дороге я поделюсь интересными фактами о городе, расскажу о колониальном прошлом Шанхая и покажу места, идеально подходящие для атмосферных кадров.
5
3 отзыва
Центр Шанхая с нового ракурса: скрытые панорамы и секретные места
Центр Шанхая с нового ракурса: скрытые панорамы и секретные места
Центр Шанхая с нового ракурса: скрытые панорамы и секретные места

Описание экскурсии

Набережная Вайтань с историческими зданиями колониальной эпохи.

Секретная панорамная точка у почтового музея.

Первый железный мост Шанхая — Вайбайду. Одна из старейших инженерных достопримечательностей города.

Северная набережная — малоизвестный район с красивыми видами на небоскрёбы и спокойной атмосферой.

Поездка на пароме. 10-минутная прогулка по реке Хуанпу — один из самых колоритных способов увидеть город.

Район Пудун и небоскрёбы. Отсюда видны символы современного Шанхая — Шанхайская башня и знаменитая «Восточная жемчужина».

По пути вы

  • Узнаете историю мест, связанных с колониальным периодом Шанхая
  • Отыщете безлюдные локации для фото
  • Пройдёте через подземный туннель под рекой Хуанпу
  • Послушаете интересные факты о Китае и разберётесь, что миф, а что реальность
  • Получите советы от местных блогеров — куда ещё сходить и что посмотреть

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются: транспортные расходы (метро, паром) — не более $10; проход на смотровую площадку — $5–7. По запросу и за доплату могу организовать трансфер
  • Кофе-пауза будет на Северной набережной, при желании группы могу организовать обед с проверенной местной кухней — в стоимость не входит

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 12:30, в пятницу в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$418
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 12:30, в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я живу в Китае с 2017 года и за это время успела узнать страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь работает, решает бытовые вопросы, общается с
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местными и погружается в культуру каждый день. Почему я решила встречаться с путешественниками? Потому что мне важно, чтобы у людей оставались только хорошие впечатления о поездке. Китай — невероятная страна, но она может быть сложной, если не знать деталей. Я хочу, чтобы неприятные ситуации и сложности, которые могут возникнуть, не портили отпуск, чтобы всё проходило спокойно, понятно и с ощущением поддержки. Для меня это не просто экскурсии — это забота, безопасность и комфорт человека в другой стране и культуре.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ш
Дата посещения: 20 апр 2026
Просто замечательно.Ирина очень приятный человек, интересный собеседник с ней было легко общаться, она провела по интересным места, экскурсия прошла на одном дыхании. Восторг .
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София
Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на смотровые площадки и даже останавливались попить кофе с красивым видом.

Отдельно спасибо за помощь с
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платежами — везде рекламируют «Нихао Чайна», а работает приложение не везде, но Ирина подсказала несколько лайфхаков, а где-то даже угостила меня за свой счет (так что ей отдельный респект).

Прогулка была очень приятной: информативно, легко, с юмором и без скуки. Рекомендую Ирину всем, кто хочет увидеть Шанхай с интересной стороны и не пожалеть ни минуты!

Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на
Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на
Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на
Большое спасибо Ирине за прогулку по Шанхаю! Показала все красоты набережной, прокатились на кораблике, забрались на
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
София, спасибо вам большое за такой теплый отзыв! Очень рада, что вам понравилась наша прогулка и с нетерпением жду следующей нашей встречи!
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Е
очень интересная прогулка и приятно проводить время с таким профессионалом как Ирина! спасибо большое!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Рада, что не подвела ваше доверие! Было очень приятно провести для вас экскурсию, желаю вам приятного времени в Шанхае!
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