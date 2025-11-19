Этот маршрут погружает в магию вечернего Шанхая: блеск набережной Вайтань, панорамы Луцзяцзуй и сияние BFC Bund создают неповторимую атмосферу. Вы пройдёте по Чэнхуанмяо, узнаете историю зданий, попробуете, если захотите, местные закуски и откроете лучшие уголки для фото и прогулок после заката.

Описание экскурсии

Чэнхуанмяо — храм китайской народной религии

Это место отражает живую культуру Шанхая. Мы прогуляемся по древнему храму с более чем 600-летней историей. По желанию вы попробуете наньсян сяолунбао — маленькие пельмени — и нинбо танъюань — рисовые шарики.

Финансовый центр BFC Bund

Современный комплекс на набережной Бунд с танцующей стеной и панорамой города со смотровой площадки. Особенно красиво здесь вечером, когда включается световое шоу Луцзяцзуй и огни отражаются в воде.

Набережная Вайтань

Исторические здания вдоль реки Хуанпу словно перерождаются в ночной подсветке. Пройдём вдоль фасадов в готическом, барочном и романском стилях и поймаем волшебную атмосферу вечернего Шанхая.

