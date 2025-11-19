Этот маршрут погружает в магию вечернего Шанхая: блеск набережной Вайтань, панорамы Луцзяцзуй и сияние BFC Bund создают неповторимую атмосферу.
Вы пройдёте по Чэнхуанмяо, узнаете историю зданий, попробуете, если захотите, местные закуски и откроете лучшие уголки для фото и прогулок после заката.
Описание экскурсии
Чэнхуанмяо — храм китайской народной религии
Это место отражает живую культуру Шанхая. Мы прогуляемся по древнему храму с более чем 600-летней историей. По желанию вы попробуете наньсян сяолунбао — маленькие пельмени — и нинбо танъюань — рисовые шарики.
Финансовый центр BFC Bund
Современный комплекс на набережной Бунд с танцующей стеной и панорамой города со смотровой площадки. Особенно красиво здесь вечером, когда включается световое шоу Луцзяцзуй и огни отражаются в воде.
Набережная Вайтань
Исторические здания вдоль реки Хуанпу словно перерождаются в ночной подсветке. Пройдём вдоль фасадов в готическом, барочном и романском стилях и поймаем волшебную атмосферу вечернего Шанхая.
Организационные детали
- Еда оплачивается дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Юйюань»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Жанна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 39 туристов
Наша команда — это лицензированные русскоязычные гиды с многолетним опытом работы с группами в Китае. Мы хорошо понимаем культурные различия между Россией и Китаем, поэтому делаем общение лёгким и комфортным. Во время экскурсий вы получите профессиональный рассказ на русском языке — с историческими деталями, культурным контекстом и живыми историями о местных достопримечательностях.
