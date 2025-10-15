Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВесь Шанхай за один день
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Шанхаю ближе к ночи
Огни, панорамы и история города после захода солнца - в центре
Начало: У метро «Юйюань»
«Этот маршрут погружает в магию вечернего Шанхая: блеск набережной Вайтань, панорамы Луцзяцзуй и сияние BFC Bund создают неповторимую атмосферу»
Завтра в 19:30
28 янв в 19:30
$117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзит в Шанхае: небоскрёбы, Бунд и панорамы за 4 часа
Начало: Шанхай, аэропорт
$690 за всё до 4 чел.
- РРуфия15 октября 2025Весь Шанхай за один деньДата посещения: 8 октября 2025Прилетели в Шанхай на неделю. Решили найти русскоговорящего гида. На сайте Спутник нашли гида Евгения и написали ему с запросом
- ССергей16 января 202613 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян).
Из плюсов: вся Команда отработала
- ААнтон15 января 2026Очень интересная и увлекательная экскурсия, гиды большие молодцы! Большое спасибо Дуну (Диме) и Чену (Саше) в Пекине. Чувствуется искреннее желание
- ААлексей14 января 2026Большое спасибо Жанне за замечательную прогулку по вечернему Шанхаю! Получилось удачно, что в этот вечер не было множества людей на
- ООльга14 января 2026Вчера были на обзорной экскурсии по Шанхаю. Нас встретила в нашем отеле прекрасная девушка Яна. Она великолепно владеет русским языком
- ООльга9 января 2026С нами проводила экскурсию Мария, уроженка Китая с отличным знанием русского. Было хорошо - и подача информации, и доброжелательно, и очень терпеливо к шаловливому ребенку. Хороший уровень, на мой взгляд, во всем.
- ННадежда7 января 2026Нашим экскурсоводом была Женя!!! Она, как местный житель, погрузила нас в историю Шанхая с начала развития города, так как сама
- ККсения5 января 2026Большое спасибо за экскурсию. Мы очень довольны
- PPavel5 января 202604.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы, рассказал и показал нам
- ЛЛилия4 января 2026Отличная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая с профессиональным гидом Андреем, обладающий глубокими познаниями как истории города так и Китая в целом. С характерным для китайцев чувством юмора, искренностью и добротой.
