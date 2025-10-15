Мои заказы

Красивые виды и панорамы Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Шанхае на русском языке, цены от $117. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Весь Шанхай за один день
На машине
Поезд маглев
6 часов
370 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Весь Шанхай за один день
Уникальная экскурсия по Шанхаю за один день, охватывающая ключевые достопримечательности города и его богатую историю. Погрузитесь в атмосферу мегаполиса
Начало: В центре города
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Прогулка по Шанхаю ближе к ночи
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Шанхаю ближе к ночи
Огни, панорамы и история города после захода солнца - в центре
Начало: У метро «Юйюань»
«Этот маршрут погружает в магию вечернего Шанхая: блеск набережной Вайтань, панорамы Луцзяцзуй и сияние BFC Bund создают неповторимую атмосферу»
Завтра в 19:30
28 янв в 19:30
$117 за всё до 6 чел.
Транзит в Шанхае: небоскрёбы, Бунд и панорамы за 4 часа
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзит в Шанхае: небоскрёбы, Бунд и панорамы за 4 часа
Начало: Шанхай, аэропорт
$690 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руфия
    15 октября 2025
    Весь Шанхай за один день
    Дата посещения: 8 октября 2025
    Прилетели в Шанхай на неделю. Решили найти русскоговорящего гида. На сайте Спутник нашли гида Евгения и написали ему с запросом
    читать дальше

    провести нам индивидуальную обзорную экскурсию по Шанхаю. Ответили на наш запрос оперативно, предложили на следующий день провести экскурсию. Гид Владимир заехал за нами на комфортабельном автомобиле, за 4 часа провел обзорную экскурсию по самым значимым достопримечательностям Шанхая. Гид очень интересно рассказывал про историю Шанхая, познакомил нас с местной культурой. Всем советую обращаться за индивидуальными экскурсиями в их команду.

  • С
    Сергей
    16 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    13 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян).
    Из плюсов: вся Команда отработала
    читать дальше

    на Отлично все было во время и без замечаний! Гид Лена великолепна - знание русского языка, истории Шанхая и Китая - все на отлично!!! Очень обаятельная, приветливая и легкая в общении!!! Посмотрели все что было запланировано и даже чуть больше!! Время пролетело незаметно и расставались с Леной как с лучшим другом!!!!
    Теперь о минусах: их НЕТ!!!! Все было просто Отлично!!! Огромное спасибо всей команде гидов и лично Лене!!! Однозначно рекомендуем!!!!!

    13 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян)13 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян)13 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян)13 января были на экскурсии с этой Командой гидов!!!! Экскурсию нам проводила гид Лена (Лян Лян)
  • А
    Антон
    15 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    Очень интересная и увлекательная экскурсия, гиды большие молодцы! Большое спасибо Дуну (Диме) и Чену (Саше) в Пекине. Чувствуется искреннее желание
    читать дальше

    показать и рассказать все как есть, гиды также откликаются на все просьбы и пожелания. Также накормили местной едой, все отлично, рекомендуем!

  • А
    Алексей
    14 января 2026
    Прогулка по Шанхаю ближе к ночи
    Большое спасибо Жанне за замечательную прогулку по вечернему Шанхаю! Получилось удачно, что в этот вечер не было множества людей на
    читать дальше

    набережной, на пешеходной улице и других красивых локациях, что позволило пофотографироваться.

    В процессе прогулки поговорили немного о жизни в Шанхае, об окружающих локациях.

    К экскурсии стоит отнестись скорее как к прогулке по красивым местам города с местным жителем, нежели к классической экскурсии с гидом-историком. Нам очень понравилось:)))

  • О
    Ольга
    14 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    Вчера были на обзорной экскурсии по Шанхаю. Нас встретила в нашем отеле прекрасная девушка Яна. Она великолепно владеет русским языком
    читать дальше

    и отлично знает историю своего города. По всем главным достопримечательностям нас провезли на комфортном миниавтобусе. За один день мы получили полное представление о Шанхае. Спасибо большое 🙏

  • О
    Ольга
    9 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    С нами проводила экскурсию Мария, уроженка Китая с отличным знанием русского. Было хорошо - и подача информации, и доброжелательно, и очень терпеливо к шаловливому ребенку. Хороший уровень, на мой взгляд, во всем.
  • Н
    Надежда
    7 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    Нашим экскурсоводом была Женя!!! Она, как местный житель, погрузила нас в историю Шанхая с начала развития города, так как сама
    читать дальше

    все наблюдала своими глазами! Очень довольны, узнали массу интересного! Благодаря тому, что экскурсия проходила очень интересно, мы захотели вернуться в Шанхай на большее количество дней!!! Женя очень приятная девушка, собеседник, отвечала на все наши вопросы и просьбы!!! Очень рекомендуем данную экскурсию!

  • К
    Ксения
    5 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    Большое спасибо за экскурсию. Мы очень довольны
  • P
    Pavel
    5 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы, рассказал и показал нам
    читать дальше

    новый и старый Шанхай, даже побывали в пельменной, очень вкусно. В процессе экскурсии можно изменить маршрут по желанию в пределах отведенного времени и расстояний до желаемого места в Шанхае.

    04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы04.01.26 отлично провели целый день, даже дождик не помешал нашему плану! Гид Антон раскрыл все вопросы
  • Л
    Лилия
    4 января 2026
    Весь Шанхай за один день
    Отличная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая с профессиональным гидом Андреем, обладающий глубокими познаниями как истории города так и Китая в целом. С характерным для китайцев чувством юмора, искренностью и добротой.
    Отличная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая с профессиональным гидом Андреем, обладающий глубокими познаниями как историиОтличная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая с профессиональным гидом Андреем, обладающий глубокими познаниями как историиОтличная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Шанхая с профессиональным гидом Андреем, обладающий глубокими познаниями как истории

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Весь Шанхай за один день;
  2. Прогулка по Шанхаю ближе к ночи;
  3. Транзит в Шанхае: небоскрёбы, Бунд и панорамы за 4 часа.
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Набережная Вайтань (Бунд);
  4. Сад Юй Юань;
  5. Телебашня "Восточная жемчужина";
  6. Шанхайская башня;
  7. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  8. Старая улица Чэнхуанмяо;
  9. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  10. Торговая улица Нанкин-Роуд.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в январе 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 690. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Панорамы», 376 ⭐ отзывов, цены от $117. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март