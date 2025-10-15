читать дальше

на Отлично все было во время и без замечаний! Гид Лена великолепна - знание русского языка, истории Шанхая и Китая - все на отлично!!! Очень обаятельная, приветливая и легкая в общении!!! Посмотрели все что было запланировано и даже чуть больше!! Время пролетело незаметно и расставались с Леной как с лучшим другом!!!!

Теперь о минусах: их НЕТ!!!! Все было просто Отлично!!! Огромное спасибо всей команде гидов и лично Лене!!! Однозначно рекомендуем!!!!!