Эта экскурсия даёт целостное представление о Сиане — одной из древнейших столиц Китая и отправной точке Великого шёлкового пути.
Маршрут выстроен как логичное путешествие сквозь эпохи: от мощных оборонительных стен династии Мин до духовных центров эпохи Тан и живых торговых кварталов.
Маршрут выстроен как логичное путешествие сквозь эпохи: от мощных оборонительных стен династии Мин до духовных центров эпохи Тан и живых торговых кварталов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Городскую стену Сианя — одну из самых сохранившихся крепостных стен Китая длиной около 14 км.
- Панорамные виды на старый и современный Сиань с высоты крепостных стен.
- Колокольную башню — символ центра древнего города и системы времени эпохи Мин.
- Барабанную башню — исторический центр ночного оповещения и городской жизни.
- Мусульманский квартал — оживлённый район с рынками, мечетью и уличной едой.
- Большую сианьскую мечеть — пример синтеза китайской и исламской архитектуры.
- Большую пагоду диких гусей — буддийский символ эпохи Тан и объект ЮНЕСКО.
- Светомузыкальные пространства и вечерние шоу в районе современного комплекса Datang Everbright City.
И узнаете:
- Как была устроена оборона средневекового Сианя и почему его стены сохранились лучше других.
- Как работала древняя система времени через колокол и барабан.
- Как функционировал город в эпоху династии Мин и как устроена его планировка.
- Какие блюда сформировали кулинарную традицию Мусульманского квартала.
- Как современный Китай переосмысляет наследие династии Тан в формате культурных пространств.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая.
- Мы будем передвигаться на автомобиле бизнес-класса или минивэне.
- Входные билеты оплачиваются отдельно (20 долларов).
- Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
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