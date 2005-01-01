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Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги

4.9
102 отзыва
Youriga F.
Youriga F. – Гид из Риги
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €7 за человека

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Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги

Что вы увидите

  • Старая Рига
  • Улочки Риги хранят не один десяток удивительных сюжетов, которые оживут на нашей прогулке. Маршрут экскурсии пройдёт по наиболее интересным улочкам, дворикам и площадям Старого города. Осмотрим главные соборы Старого города. Вы увидите крепостные сооружения с воротами и башнями, общественные средневековые постройки, жилые дома, среди которых будут такие известные, как «Три брата», дом Черноголовых, Малая и Большая гильдии и многое, многое другое.
  • или
  • Квартал Модерн, Рига с высоты птичьего полета, красивые, интерьерные кафе, архитектура и история.
  • Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история, ведь некоторые дома в Риге могут рассказать намного больше любого историка. Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма, выраженная в архитектуре. Улицы Альберта и Элизабетес. Неповторимые дома Михаила Эйзенштейна.
  • или
  • Деревянное зодчество: Kipsala, Рига с другой стороны Даугавы. (Внимание, экскурсия требует билета на общественный транспорт и проход пешком. Пройдём примерно 2, 5 км. )
Меня зовут Юлия, и я - Ваш «Рижский друг».
Предлагаю вам прогуляться 👣 по интересным местам в центре города с рассказами о жизни в городе, покажу основные туристические достопримечательности 🏛️, посоветую, как лучше и интереснее провести время в Риге.
Встречу вас в Риге, всё покажу, расскажу, проведу. Встреча будет в виде дружеской беседы, никаких жёстких временных рамок, никаких "посмотрите налево, посмотрите направо, скорее, скорее, а теперь у вас полчаса на покупку сувениров". Если вы собираетесь в Ригу, с радостью могу помочь спланировать поездку.
Жду вас в Риге.
Что входит
  • Прогулка-экскурсия - одна из трёх
  • на ваш выбор: Старая Рига(центр города)
  • квартал Модерн(памятники архитектуры Риги в районе посольств рядом с центром, чуть севернее)
  • либо осмотр деревянного зодчества на острове Кипсала.
Что не входит
  • любые дополнительные затраты
  • билеты
  • чай
  • кофе..
Начало
🚩 Laima clock (Aspazijas bulvāris 20)
Место завершения
🏁 Lido Elizabetes
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Youriga F.
Youriga F.
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102 отзыва оставили туристы

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