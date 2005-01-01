Меня зовут Юлия, и я - Ваш «Рижский друг».

Предлагаю вам прогуляться 👣 по интересным местам в центре города с рассказами о жизни в городе, покажу основные туристические достопримечательности 🏛️, посоветую, как лучше и интереснее провести время в Риге.

Встречу вас в Риге, всё покажу, расскажу, проведу. Встреча будет в виде дружеской беседы, никаких жёстких временных рамок, никаких "посмотрите налево, посмотрите направо, скорее, скорее, а теперь у вас полчаса на покупку сувениров". Если вы собираетесь в Ригу, с радостью могу помочь спланировать поездку.

Жду вас в Риге.