Латвия – экскурсии в Риге

Найдено 5 экскурсий в категории «Латвия» в Риге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Замки и парки - в Цесис из Риги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
30 за человека
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
  • В
    Ванда
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Риге
    Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на
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    один день,поэтому в 8 утра мы уже готовы были впитывать красоту и истории Риги) За 3,5 часа Инга познакомила нас с домами в стиле югенстиль, атмосферными кафешками и необычными музеями,рассказала множество историй,легенд Старой Риги,даже кусочек сухих фактов и дат удивительным образом остался в памяти) Несмотря на насыщенную программу мы наслаждались прогулкой,шли неспеша,успевая и сфотографироваться, и задать уточняющие вопросы, и пошутить, и отдохнуть) Весь коллектив благодарен Инге за структурированный рассказ,рекомендации куда можно сходить после экскурсии(каждый нашел себе занятие по душе). Тихий,неторопливый рассказ Инги легко запоминался)Рекомендуем знакомиться с Ригой вместе с Ингой!) С благодарностью коллектив детского садика "Bangelė",Клайпеда,Литва)

  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
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    в гостиницу подъехала машина, нас было двое. Мы отправились в увлекательное путешествие по чрезвычайно живописной дороге из Риги в Цесис. По дороге экскурсовод Александр очень интересно и захватывающе рассказывал нам об истории Латвии, о местах мимо которых мы проезжали. Экскурсия проходила настолько легко и интересно, что мы не заметили,как прошел день. В конце экскурсии Александр нам предложил проехать по незапланированным местам и посетить старую мельницу и великолепный парк с водопадами. Мы были в полном восторге от этого великолепия. Домой вернулись уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Рекомендуем экскурсовода Александра Петровича, как не только прекрасного рассказчика, но и очень умного, интересного собеседника, который ответит вам на все ваши вопросы по истории Латвии

  • A
    Anna
    10 июля 2023
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Мы были проездом в Риге, в нашем распоряжении полдня и мы решили заказать частную экскурсию. Совершенно случайно и к нашему
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    большому везению мы вышли на Ингу. Экскурсия получилась совершенно замечательная, Инга очень знающая, очень профессиональная, приятная в общении, с чувством юмора, готовая помочь советом. Она провела нас по району Арт Нуво и по старому городу, ответила на все вопросы, поделилась рекомендациями. Если мы ещё раз окажемся в Риге, то обязательно опять свяжемся с Ингой.

  • M
    Mykhailo
    14 мая 2023
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
  • А
    Алла
    19 апреля 2023
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Инга потрясающая!!! как же было интересно. Инга граммотная,дружелюбная,прекрасный рассказчик,всегда внимательный к своим туристам. Спасибо Вам большое. Искренне рекомендкю всем
  • N
    Nina
    5 августа 2022
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
  • А
    Александра
    5 марта 2020
    Замки и парки - в Цесис из Риги
    Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Латвия»

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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Латвия" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 150. Туристы уже оставили гидам 413 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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