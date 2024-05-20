1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
€120 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 мая 2024Татьяна - великолепный рассказчик. Показала нам Ригу и познакомила с её историей. Нам было интересно. Спасибо!
- ГГалина20 мая 2024Простое бронирование экскурсии, отличный экскурсовод, получила огромное удовольствие от экскурсии и много новой и полезной информации о городе.
- ВВанда20 мая 2024Отличная экскурсия! Было очень интересно. Время прошло быстро и приятно. Спасибо большое за экскурсию!
- ЮЮлия29 апреля 2024Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- AAnna10 июля 2023Мы были проездом в Риге, в нашем распоряжении полдня и мы решили заказать частную экскурсию. Совершенно случайно и к нашему
- MMykhailo14 мая 2023Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
- ААлла19 апреля 2023Инга потрясающая!!! как же было интересно. Инга граммотная,дружелюбная,прекрасный рассказчик,всегда внимательный к своим туристам. Спасибо Вам большое. Искренне рекомендкю всем
- NNina5 августа 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
- ААлександра5 марта 2020Очень интересные места и очень интересная информация. Гид - большой специалист в истории Латвии. Насыщенная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Латвия»
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