Экскурсии в Видземскую Швейцарию из Риги

Найдено 3 экскурсии в категории «Видземская Швейцария» в Риге на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история - в самой живописной латвийской местности
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
В гости к виноделам Латвии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
  • J
    Julia
    15 августа 2022
    В гости к виноделам Латвии
    Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много
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    интересной информации о Риге и Латвии от человека, любящего свою страну и работу. Татьяна обеспечила нам максимальный комфорт во время экскурсии.

  • O
    Oksana
    10 апреля 2022
    В гости к виноделам Латвии
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь
  • Л
    Любовь
    22 июля 2021
    В гости к виноделам Латвии
    Были на экскурсии В гости к виноделам,все замечательно прошло,но советую взять как дополнение Сигулду для лучших впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Видземская Швейцария»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Божественная Сигулда в тени креста и меча
  2. Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
  3. В гости к виноделам Латвии
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Видземская Швейцария" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 200. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Видземская Швейцария», 61 ⭐ отзыв, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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