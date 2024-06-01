1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история - в самой живописной латвийской местности
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- AAlexey9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
- JJulia15 августа 2022Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много
- OOksana10 апреля 2022Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.
- ЛЛюбовь22 июля 2021Были на экскурсии В гости к виноделам,все замечательно прошло,но советую взять как дополнение Сигулду для лучших впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Видземская Швейцария»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
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