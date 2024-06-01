Л Люсьена Божественная Сигулда в тени креста и меча Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍

А Анна Божественная Сигулда в тени креста и меча Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.

A Alexey Божественная Сигулда в тени креста и меча Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.

J Julia В гости к виноделам Латвии читать дальше интересной информации о Риге и Латвии от человека, любящего свою страну и работу. Татьяна обеспечила нам максимальный комфорт во время экскурсии. Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много

O Oksana В гости к виноделам Латвии Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.