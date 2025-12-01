Е Екатерина Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻

Ю Юрий Неспокойная прогулка по Московскому форштадту читать дальше и ощутить, где ПЕЛ и где ПИЛ великий Шаляпин, например/

Район Маскачка очень колоритный сам по себе, а когда тебе все расскажут и покажут дополнительно и со знанием дела - все становится еще интересней!

Самые лучшие рекомендации и гиду, и экскурсии! Прекрасная и познавательная прогулка с интересной рассказчицей, массой бытовых и исторических деталей и фактов / мне было весьма любопытно увидеть

Д Дарья Первое свидание с Ригой Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!

Е Егор Рига как на ладони Все отлично!

М Маргарита Старая Рига - история и современность Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.

С Светлана Первое свидание с Ригой Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.

а анастасия Секреты Старой Риги Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.

Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.

Е Елизавета Первое свидание с Ригой читать дальше для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии! Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала

Е Екатерина Первое свидание с Ригой Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.

С Семен Первое свидание с Ригой Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!

Н Наталья Старая Рига - история и современность Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.

F Flora Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!

Ж Женя Первое свидание с Ригой Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!

С София Старая Рига - история и современность читать дальше получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».

Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться. Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых

Л Лариса Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.

I Igor Первое свидание с Ригой Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.

С Сергей Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном читать дальше рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.

кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный

человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️ мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному

E Elena Старая Рига - история и современность



Хочу выразить искреннюю читать дальше благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна — настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.



Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.



Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.



Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо! Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.Хочу выразить искреннюю

И Илона Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа читать дальше модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо! Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский