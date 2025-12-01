Мои заказы

Экскурсии в Московский форштадт

Найдено 9 экскурсий в категории «Московский форштадт» в Риге на русском языке, цены от €65, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рига как на ладони
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Пешая
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту Риги: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Московского форштадта Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Центральный рынок
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
€79 за всё до 2 чел.
Рига для своих на авто и пешком
На машине
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рига для своих на авто и пешком
Погрузитесь в атмосферу Риги, путешествуя на авто и пешком. Узнайте легенды, историю и культуру города, посетив самые знаковые места
11 дек в 12:00
12 дек в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
-
4%
110 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72€75 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Ригой
Пешая
2 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 09:00
24 дек в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Пешая
2 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
  • Ю
    Юрий
    25 ноября 2025
    Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
    Прекрасная и познавательная прогулка с интересной рассказчицей, массой бытовых и исторических деталей и фактов / мне было весьма любопытно увидеть
    читать дальше

    и ощутить, где ПЕЛ и где ПИЛ великий Шаляпин, например/
    Район Маскачка очень колоритный сам по себе, а когда тебе все расскажут и покажут дополнительно и со знанием дела - все становится еще интересней!
    Самые лучшие рекомендации и гиду, и экскурсии!

    Прекрасная и познавательная прогулка с интересной рассказчицей, массой бытовых и исторических деталей и фактов / мне было весьма любопытно увидеть и ощутить, где ПЕЛ и где ПИЛ великий Шаляпин, например/
Район Маскачка очень колоритный сам по себе, а когда тебе все расскажут и покажут дополнительно и со знанием дела - все становится еще интересней!
Самые лучшие рекомендации и гиду, и экскурсии!
  • Д
    Дарья
    14 октября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!
  • Е
    Егор
    13 октября 2025
    Рига как на ладони
    Все отлично!
  • М
    Маргарита
    20 сентября 2025
    Старая Рига - история и современность
    Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
  • С
    Светлана
    9 сентября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
    Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
  • а
    анастасия
    7 сентября 2025
    Секреты Старой Риги
    Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
    Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
    Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2025
    Первое свидание с Ригой
    Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала
    читать дальше

    для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии!

    Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии!
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.
  • С
    Семен
    29 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
  • F
    Flora
    3 августа 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
  • Ж
    Женя
    2 августа 2025
    Первое свидание с Ригой
    Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!
  • С
    София
    29 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
    читать дальше

    получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».
    Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться.

  • Л
    Лариса
    19 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
  • I
    Igor
    19 июля 2025
    Первое свидание с Ригой
    Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
  • С
    Сергей
    16 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
    читать дальше

    рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.
    кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный
    человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️

  • E
    Elena
    14 июля 2025
    Старая Рига - история и современность
    Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.

    Хочу выразить искреннюю
    читать дальше

    благодарность Татьяне за эту замечательную экскурсию по старой Риге! Татьяна — настоящий профессионал своего дела: её рассказ был увлекательным, информативным и наполненным любовью к городу.

    Она умело сочетала исторические факты с интересными легендами.

    Благодаря ей старая Рига ожила перед нами — мы не просто посмотрели на красивые здания, а почувствовали дух времени и узнали много интересных историй, скрытых за фасадами улиц.

    Рекомендую экскурсии с Татьяной всем, кто хочет увидеть Ригу не только глазами туриста, но и глазами знатока и любителя этого удивительного города. Большое спасибо!

  • И
    Илона
    6 июля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
    читать дальше

    модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!

    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!
  • A
    Andrey
    26 июня 2025
    Первое свидание с Ригой
    Спасибо Александре за экскурсию. Мы в сжатые сроки многое узнали о столице.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Московский форштадт»

