38 отзывов оставили туристы

Только представьте: на улицах, которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики торговцев. Важные купцы выкладывают свой товар, а ремесленники тут же изготавливают свои шедевры. А в Ратуше заседают самые богатые бюргеры — магистрат, они издают законы и вершат суд. На фронтоне Ратуши — слепая Фемида. Честно говоря, я не могу раскрыть вам содержание этой экскурсии! Ведь заявлена госпожа «Тайна»! Только чуть-чуть приоткрыть туманную вуаль…

Программа

Итак, на романтической экскурсии вы увидите: богиню Антропу, пушки для удара по Преисподней, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Слепого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна, Большого Кристапа, Адама и Еву, а также загадочную двойку.

И услышите легенды о ведьме-сороке, «ожившем» деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, привидениях рижского замка (тщеславной Доротее, вежливом старце и беспокойном призраке рыцаря).

Но это, конечно, далеко не полный перечень «таинственного» в Старой Риге!