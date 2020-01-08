38 отзывов оставили туристы

Итак, на романтической экскурсии вы увидите: богиню Антропу, пушки для удара по Преисподней, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Слепого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна, Большого Кристапа, Адама и Еву, а также загадочную двойку.
И услышите легенды о ведьме-сороке, «ожившем» деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, привидениях рижского замка (тщеславной Доротее, вежливом старце и беспокойном призраке рыцаря).
Но это, конечно, далеко не полный перечень «таинственного» в Старой Риге!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Увлекательная необычная экскурсия! Наши дети оценили эту тему) вечернее время проведения экскурсии создало особенную таинственную атмосферу и позволило погрузиться в средневековье со своими тайнами и призраками старого города)
Людмила
15 апреля 2019
Александра, спасибо за экскурсию! Погода была бодрящая, но Ваше обаяние и тайны старого города нас согревали! Очень понравилось!
Артем
13 января 2019
Замечательная и интересная экскурсия! Я бы даже сказал, что экскурсия в хорошем смысле слова умиротворенная: все размеренно, подробно и объемно)) Большое спасибо Александре за столь познавательный и довольно насыщенный рассказ! Рекомендуем однозначно!
Любовь
2 января 2019
Интересный маршрут, охватывающий город с максимально разнообразных сторон. Потрясающий рассказчик, которого интересно слушать не только взрослым, но и детям. Легенды, история, события, живописные места- все было на этой экскурсии! Огромное спасибо!
Виктория
29 декабря 2018
Была очень занимательная и увлекательная экскурсия как для местных жителей города Риги так и для гостей столицы !
Марина
8 ноября 2018
Александра, замечательный гид! Хорошая речь, всё понятно и интересно, получаешь ответы на интересующие вопросы и на город смотришь немного по другому, с новым знанием :)
Елена
11 июля 2018
Александра отлично провела экскурсию!. Экскурсовод, с которым "на одной волне", 2 часа пролетели не заметно, даже не хотелось расставаться. Очень интересно и познавательно.
Анастасия
25 июня 2018
Очень интересная, легкая, приятная экскурсия! Та же прогулка по городу, но с погружением в историю и тайны старой Риги. Вся наша компания в полнейшем врсторге! Спасибо Александре!
Елена
5 мая 2018
Александра, спасибо большое Вам за интересное повествование, легкость общения, юмор, открытость и душевную теплую атмосферу. Воспоминания о сказочной Риге будут неразрывно связаны с Вами. Очень рады знакомству и рекомендуем Ваши экскурсии.
Светлана
9 декабря 2017
Комментарий дочери, для которой и заказывалась экскурсия: «это первая экскурсия, на котрой мне было действительно интересно!». Для знакомства со старой Ригой - то, что надо. Уверена, дочь полюбит Ригу также, как люблю ее я.
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Эта экскурсия будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь. Рига — город с 800-летней историей. Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры. И я вам в этом помогу.
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов
Эта экскурсия — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах. Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Величественное наследие и символы Латвии в обрамлении дивной природы — авто-путешествие
Сигулда — это обязательный пункт туристической программы. Но немногие догадываются, что всего в 40 км от Ливонской Швейцарии (как романтично называют Сигулду) находятся роскошные руины некогда грозного замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским в одноименной повести. Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена.
Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского
Эта экскурсия — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского, увидеть средневековый замок и барочный парк версальского типа.
Открыть богатое наследие изящного архитектурного стиля и разобраться в его чертах
На рубеже 19 и 20 веков Европу захватил изящный и утонченный стиль модерн. Югендстиль, сецессион, ар нуво — как ни называй, суть одна: современный и неповторимый. В Риге этот стиль просуществовал всего 15 лет, но оставил немалое наследие — более 700 каменных зданий. Вы познакомитесь с лучшими работами рижских и петербургских архитекторов в Старом городе, узнаете, почему застройка Бульварного кольца лишена зданий в стиле модерн и пройдетесь по знаменитым улицам «Тихого центра», разгадав не мало тайн легендарной архитектуры начала 20 века.
Раскрыть секреты и символы средневековых посланий в таинственных соборах Риги
Крестоносцы, монахи, алхимики, вольные каменщики — все эти ордены и тайные общества оставили интересные (но не всегда заметные непосвященным) знаки на наших домах. Мы посетим таинственные средневековые церкви Риги, включая, конечно, Домский собор, и я помогу вам разобраться в секретах и символах, которые они сохранили до наших дней.
Почувствовать себя романтиками 19 века на расслабленной прогулке по красотам знаменитого курорта
Кто не слышал про Юрмалу — балтийскую жемчужину? Но что вы знаете об этом городе? Это место стало популярным в начале 19 века, когда романтики придумали такие понятия, как отдых на природе, и пропагандировали принципы ухода от прозы жизни в мир природы. Эта экскурсия — возможность почувствовать себя одним из них — вы проведете день на курорте, слушая шорох сосен, шепот волн и оставляя легкие следы на песке, а я расскажу, как зарождалась курортная жизнь Рижского взморья.
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.