38 отзывов оставили туристы

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Тайны Старой Риги

Загляните в прошлое Риги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Подарите себе незабываемые впечатления
Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Старой Риги, где каждый камень дышит историей.

Вас ждет встреча с богиней Антропой, таинственными пушками, загадочными масками церкви Святого Иоанна и многими
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другими символами прошлого. Вы услышите легенды о ведьме-сороке, ожившем деревянном солдатике и привидениях рижского замка. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение, позволяющее коснуться тайн Старой Риги. Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории

5
48 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные исторические факты
  • 🕵️‍♂️ Загадочные легенды
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🎭 Интересные персонажи
  • 👻 Мистические истории
  • 🗺️ Увлекательный маршрут
Тайны Старой Риги
Тайны Старой Риги
Тайны Старой Риги

Что можно увидеть

  • Богиня Антропа
  • Пушки для удара по Преисподней
  • Дом «замурованных»
  • Балкон Джульетты у Слепого переулка
  • Уши царя Мидаса
  • Маски церкви Святого Иоанна
  • Большой Кристап
  • Адам и Ева
  • Загадочная двойка

Описание экскурсии

Программа

Итак, на романтической экскурсии вы увидите: богиню Антропу, пушки для удара по Преисподней, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Слепого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна, Большого Кристапа, Адама и Еву, а также загадочную двойку.

И услышите легенды о ведьме-сороке, «ожившем» деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, привидениях рижского замка (тщеславной Доротее, вежливом старце и беспокойном призраке рыцаря).

Но это, конечно, далеко не полный перечень «таинственного» в Старой Риге!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пороховая башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
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М
С Александрой мы по-новому увидели жизнь в Риге в старые времена. А легенды и тайны города сделали эту историю запоминающейся.
Мы как будто окунулись в эту увлекательную историю. Спасибо большое Александре за прекрасно проведенную экскурсию.
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Л
Огромное спасибо, Александра, за очень интересную и познавательную экскурсию! Даже наши самые маленькие экскурсантки слушали Ваши увлекательные рассказы с большой вовлечённостью! Да и после экскурсии не раз вспоминали Ваши истории и легенды)) А для нас (взрослых) любимая Рига благодаря Вам приоткрыла свои вековые тайны!
Огромное спасибо, Александра, за очень интересную и познавательную экскурсию! Даже наши самые маленькие экскурсантки слушали Ваши
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М
Хотим поблагодарить Александру за столь интересный и впечатляющий рассказ. Несмотря на дождик и серую погоду, мы прошли весь маршрут, всем очень понравилось. 2,5 часа на одном дыхании. Обязательно приедем еще и пройдем другие маршруты.
Хотим поблагодарить Александру за столь интересный и впечатляющий рассказ. Несмотря на дождик и серую погоду, мы
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A
У Александры было сложное задание сделать экскурсию по Старой Риге интересной для детей и для взрослых, для тех кто там родился и вырос, и для гостей. И Александра отлично справилась!

Детям
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и взрослым было интересно послушать мистические истории и просто побродить по улочкам и поговорить об истории и архитектуре, о том кто там жил и что делал и оценить различные исторические анекдоты и городские легенды. Александра меняла манеру и глубину повествования в зависимости от слушателей: когда дети убегали или теряли интерес, то Александра переходила на взрослый материал, а когда дети снова включались, то она старалась захватить уже их внимание.

В общем, экскурсия понравилась всем. Маршрут был логичным и последовательным, а материал необычным. Александра оказалась приятным, эрудированным человеком с которым три часа пролетели незаметно, а осталось чувство что ты только что встретился со старым добрым знакомым.

Рекомендуем всем экскурсии с Александрой! Когда мы следующий раз будем в Риге, то и сами с удовольствием встретимся с ней еще раз.

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О
Огромное спасибо нашему гиду,Александре,за доставленное удовольствие слушать легенды и истории про различные памятные места и исторические персонажи,составляющиеисторическое наследие Риги и всего Балтийского региона.
Мы,группа немолодых людей из Израиля,были благодарны Александре за
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ее огромное желание и умение за эти короткие 2 часа рассказать нам,на сколько это возможно,большой обьем информации про те места,по которым мы проходили.
Рекомендуем всем желающим узнать интересные моменты из жизни старой Риги обращаться к нашему гиду,Александре.
Выбрав Александру,гарантируем,разочарованы вы точно не будете!!!

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Н
Баскетбольная команда моей дочери была на турнире в Риге в конце января. При небольшом количестве свободного времени, нам очень хотелось показать девочкам Ригу с необычной стороны, чтобы они запомнили этот
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великолепный город. Заинтересовать 15 11-летних спортсменок и удерживать их внимание в течение полутора часов при весьма холодной и ветреной погоде- это непросто! Но! Александра провела очень интересную и необычную пешеходную экскурсию! Девчонки просили продолжения! Я сама не в первый раз была в Риге, но многие легенды не слышала до этого. Александра - потрясающий рассказчик и очень приятный человек! Спасибо большое! Очень советуем и гида и экскурсию, особенно, для туристов с детьми:)

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