38 отзывов оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Старой Риги, где каждый камень дышит историей.Вас ждет встреча с богиней Антропой, таинственными пушками, загадочными масками церкви Святого Иоанна и многими

другими символами прошлого. Вы услышите легенды о ведьме-сороке, ожившем деревянном солдатике и привидениях рижского замка. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение, позволяющее коснуться тайн Старой Риги. Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €71 за экскурсию

Ваш гид в Риге

Описание экскурсии

Программа

Итак, на романтической экскурсии вы увидите: богиню Антропу, пушки для удара по Преисподней, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Слепого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна, Большого Кристапа, Адама и Еву, а также загадочную двойку.

И услышите легенды о ведьме-сороке, «ожившем» деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, привидениях рижского замка (тщеславной Доротее, вежливом старце и беспокойном призраке рыцаря).

Но это, конечно, далеко не полный перечень «таинственного» в Старой Риге!