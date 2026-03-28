38 отзывов оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Старой Риги, где каждый камень дышит историей.
Вас ждет встреча с богиней Антропой, таинственными пушками, загадочными масками церкви Святого Иоанна и многими
Вас ждет встреча с богиней Антропой, таинственными пушками, загадочными масками церкви Святого Иоанна и многими
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные исторические факты
- 🕵️♂️ Загадочные легенды
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🎭 Интересные персонажи
- 👻 Мистические истории
- 🗺️ Увлекательный маршрут
Что можно увидеть
- Богиня Антропа
- Пушки для удара по Преисподней
- Дом «замурованных»
- Балкон Джульетты у Слепого переулка
- Уши царя Мидаса
- Маски церкви Святого Иоанна
- Большой Кристап
- Адам и Ева
- Загадочная двойка
Описание экскурсии
Программа
Итак, на романтической экскурсии вы увидите: богиню Антропу, пушки для удара по Преисподней, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Слепого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна, Большого Кристапа, Адама и Еву, а также загадочную двойку.
И услышите легенды о ведьме-сороке, «ожившем» деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, привидениях рижского замка (тщеславной Доротее, вежливом старце и беспокойном призраке рыцаря).
Но это, конечно, далеко не полный перечень «таинственного» в Старой Риге!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пороховая башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
С Александрой мы по-новому увидели жизнь в Риге в старые времена. А легенды и тайны города сделали эту историю запоминающейся.
Мы как будто окунулись в эту увлекательную историю. Спасибо большое Александре за прекрасно проведенную экскурсию.
Мы как будто окунулись в эту увлекательную историю. Спасибо большое Александре за прекрасно проведенную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Огромное спасибо, Александра, за очень интересную и познавательную экскурсию! Даже наши самые маленькие экскурсантки слушали Ваши увлекательные рассказы с большой вовлечённостью! Да и после экскурсии не раз вспоминали Ваши истории и легенды)) А для нас (взрослых) любимая Рига благодаря Вам приоткрыла свои вековые тайны!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хотим поблагодарить Александру за столь интересный и впечатляющий рассказ. Несмотря на дождик и серую погоду, мы прошли весь маршрут, всем очень понравилось. 2,5 часа на одном дыхании. Обязательно приедем еще и пройдем другие маршруты.
Вам был полезен этот отзыв?
A
У Александры было сложное задание сделать экскурсию по Старой Риге интересной для детей и для взрослых, для тех кто там родился и вырос, и для гостей. И Александра отлично справилась!
Детям
Детям
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо нашему гиду,Александре,за доставленное удовольствие слушать легенды и истории про различные памятные места и исторические персонажи,составляющиеисторическое наследие Риги и всего Балтийского региона.
Мы,группа немолодых людей из Израиля,были благодарны Александре за
Мы,группа немолодых людей из Израиля,были благодарны Александре за
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Баскетбольная команда моей дочери была на турнире в Риге в конце января. При небольшом количестве свободного времени, нам очень хотелось показать девочкам Ригу с необычной стороны, чтобы они запомнили этот
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Риги
Похожие экскурсии на «Тайны Старой Риги»
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - история и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 08:00
15 авг в 09:00
от €75 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
от €71 за экскурсию