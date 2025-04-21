Экскурсии по паркам Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €55, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гентинг Хайлендз - город развлечений
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
«Genting Highlands — парк аттракционов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€220 за всё до 2 чел.
Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
На машине
3 часа
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру
Погрузитесь в богатую историю и культуру Малайзии, посетив культовые места Куала-Лумпура и Путраджайи. Узнайте о религиях и традициях
«Дворец Путраджая и парк для прогулок и отдыха»
€135€150 за всё до 4 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
На автобусе
7 часов
Групповая
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: В сквере Taman Standard Chartered
«Еду для обезьянок можно купить в парке за 10 ринггит»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
28 апр в 15:00
30 апр в 15:00
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 апреля 2025
    Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
    Смотря что Вы ждете от экскурсии) Артур очень доброжелателен, комфортен, всегда на связи и помогал нам даже вне рамок данной
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    экскурсии. За что отдельное спасибо 🙏 Подстроил под нашу семью маршрут и вообще произвел очень хорошее впечатление, воспитанного и образованного молодого человека, но… Артур не профессиональный гид, своим рассказом не вовлекает, с заднего сидения почти не слышно. Про КЛ мы, честно говоря, больше узнали сами)) То ли с погодой не повезло, то ли с пробками, но посмотрели мы меньше чем планировали. В любом случае, Артуру желаем всего самого хорошего☺️ и если Вам нужен вышеописанный формат - от души рекомендуем ☺️

  • A
    Anastasia
    21 апреля 2025
    Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
    В целом всё понравилось. Договорились с организатором у о том что встретит нас в аэропорту за доплату. Сама программа хорошая. Единственное, что мы не посетили 1 храм заявленный в программе.
  • О
    Ольга
    15 апреля 2025
    Культурно-архитектурное путешествие по Куала-Лумпуру и Путраджайе
    Мы отлично провели с Артуром время! Было интересно, весело, легко. Артур очень помогающий, внимательный, хорошо чувствует собеседника, и очень терпеливый
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    с детьми:)). Маршрут очень удачный, на мой взгляд. Оптимально, чтобы увидеть самое яркое - и не устать. Спасибо большое, было здорово!

  • В
    Владимир
    21 декабря 2024
    Гентинг Хайлендз - город развлечений
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретитьсяЭкскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретитьсяЭкскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретитьсяЭкскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретитьсяЭкскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретитьсяЭкскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в апреле 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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