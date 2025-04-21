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экскурсии. За что отдельное спасибо 🙏 Подстроил под нашу семью маршрут и вообще произвел очень хорошее впечатление, воспитанного и образованного молодого человека, но… Артур не профессиональный гид, своим рассказом не вовлекает, с заднего сидения почти не слышно. Про КЛ мы, честно говоря, больше узнали сами)) То ли с погодой не повезло, то ли с пробками, но посмотрели мы меньше чем планировали. В любом случае, Артуру желаем всего самого хорошего☺️ и если Вам нужен вышеописанный формат - от души рекомендуем ☺️