Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
«Genting Highlands — парк аттракционов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€220 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру
Погрузитесь в богатую историю и культуру Малайзии, посетив культовые места Куала-Лумпура и Путраджайи. Узнайте о религиях и традициях
«Дворец Путраджая и парк для прогулок и отдыха»
€135
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: В сквере Taman Standard Chartered
«Еду для обезьянок можно купить в парке за 10 ринггит»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
28 апр в 15:00
30 апр в 15:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 апреля 2025Смотря что Вы ждете от экскурсии) Артур очень доброжелателен, комфортен, всегда на связи и помогал нам даже вне рамок данной
- AAnastasia21 апреля 2025В целом всё понравилось. Договорились с организатором у о том что встретит нас в аэропорту за доплату. Сама программа хорошая. Единственное, что мы не посетили 1 храм заявленный в программе.
- ООльга15 апреля 2025Мы отлично провели с Артуром время! Было интересно, весело, легко. Артур очень помогающий, внимательный, хорошо чувствует собеседника, и очень терпеливый
- ВВладимир21 декабря 2024Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Парки»
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