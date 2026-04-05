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живое и природное: бегают мартышки, вокруг лианы, водопады, густая зелень. Очень красиво, а в конце маршрута было ощущение полной уединённости - как будто мы вообще одни.



Маршрут средней сложности. Супер-лёгким я бы его не назвала: тропа естественная, местами нужно перелезать через ручьи по камням, ветки и лианы, всё это с набором высоты - а потом, разумеется, ещё и спускаться. Некоторые участки выглядят так, будто «это нереально», но в целом для человека со средней физической формой маршрут вполне посильный.



Из минусов, которые не относятся ни к маршруту, ни к гиду, - люди, оставляющие после себя мусор. Пожалуйста, не делайте так. Здесь отдельно хочется отметить Руслана: он не только подходил к компаниям, которые устраивали пикники, и просил убрать за собой, но и на обратном пути собрал огромный мешок мусора. Пока мы думали, как аккуратно спускаться с маленькими рюкзаками, Руслан с этим мешком спокойно съезжал вниз 🙂



Руслан - отличный гид. С ним весело, он любит шутить, но при этом поддерживает уважительную и комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Очень рекомендую.