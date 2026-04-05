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Индивидуальная
Лучший выборИз Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
Начало: В месте вашего проживания
«Треккинг по тропическому лесу (1 ч»
Завтра в 07:00
29 июл в 07:00
от €140 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
«Приготовьтесь к треккингу с постоянным пересечением реки, в которой можно искупаться»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
Джунгли в мегаполисе: треккинг с русскоязычным проводником
Оказаться в тропическом лесу недалеко от центра Куала-Лумпура
Начало: По договорённости
«Чтобы отдохнуть от шума и суеты столицы, мы устроим лёгкий треккинг по живописным лесным тропам»
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Необычная экскурсия недалеко от города. Сами бы мы не рискнули гулять по джунглям, а в сопровождении Руслана это был очень
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Экопарк просто сказочный. Первая часть маршрута проходит по оборудованной тропе, а дальше мы уже буквально шли по джунглям. Всё очень
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О
3 дня провели с Русланом. Экскурсия по КЛ, Мелакке, национальный парк с водопадами рядом с КЛ. Заказала пробную обзорную ещё
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Потрясающая экскурсия!
Спасибо гиду Руслану!
Фантастические виды! Водопад, джунгли, животные. При этом, довольно безопасно, но для людям с посредственной физической подготовкой будет
Спасибо гиду Руслану!
Фантастические виды! Водопад, джунгли, животные. При этом, довольно безопасно, но для людям с посредственной физической подготовкой будет
+2
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П
Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
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Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
+3
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А
Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
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Всего 9 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Треккинг и походы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Треккинг и походы»
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Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 140. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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