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Треккинг в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
Начало: В месте вашего проживания
«Треккинг по тропическому лесу (1 ч»
Завтра в 07:00
29 июл в 07:00
от €140 за человека
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Пешая
6.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
«Приготовьтесь к треккингу с постоянным пересечением реки, в которой можно искупаться»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Джунгли в мегаполисе: треккинг с русскоязычным проводником
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Джунгли в мегаполисе: треккинг с русскоязычным проводником
Оказаться в тропическом лесу недалеко от центра Куала-Лумпура
Начало: По договорённости
«Чтобы отдохнуть от шума и суеты столицы, мы устроим лёгкий треккинг по живописным лесным тропам»
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
от €50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Александра
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Необычная экскурсия недалеко от города. Сами бы мы не рискнули гулять по джунглям, а в сопровождении Руслана это был очень
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интересный опыт. Дорога местами сложная, местами "под присмотром" обезьян, несколько водопадов на пути, интересный пейзаж вокруг. Моя 6-летняя дочь оценила, прошла весь путь сама и с интересом)
Руслана рекомендую как ответственного, отзывчивого, пунктуального гида, который любит и знает страну, в которой живёт.

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Валерия
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Экопарк просто сказочный. Первая часть маршрута проходит по оборудованной тропе, а дальше мы уже буквально шли по джунглям. Всё очень
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живое и природное: бегают мартышки, вокруг лианы, водопады, густая зелень. Очень красиво, а в конце маршрута было ощущение полной уединённости - как будто мы вообще одни.

Маршрут средней сложности. Супер-лёгким я бы его не назвала: тропа естественная, местами нужно перелезать через ручьи по камням, ветки и лианы, всё это с набором высоты - а потом, разумеется, ещё и спускаться. Некоторые участки выглядят так, будто «это нереально», но в целом для человека со средней физической формой маршрут вполне посильный.

Из минусов, которые не относятся ни к маршруту, ни к гиду, - люди, оставляющие после себя мусор. Пожалуйста, не делайте так. Здесь отдельно хочется отметить Руслана: он не только подходил к компаниям, которые устраивали пикники, и просил убрать за собой, но и на обратном пути собрал огромный мешок мусора. Пока мы думали, как аккуратно спускаться с маленькими рюкзаками, Руслан с этим мешком спокойно съезжал вниз 🙂

Руслан - отличный гид. С ним весело, он любит шутить, но при этом поддерживает уважительную и комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Очень рекомендую.

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О
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
3 дня провели с Русланом. Экскурсия по КЛ, Мелакке, национальный парк с водопадами рядом с КЛ. Заказала пробную обзорную ещё
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в ноябре на трипстере- ориентировалась на отзывы, разумный ценник. Также, предпочитали семьей молодого человека, не девушку, извините, лучше водят машину. Планировали сделать небольшую экскурсию по окрестностям КЛ с ночевкой. Цены на экскурсии нам предлагали изначально заоблачные от 400 долларов за суточное сопровождение на нашу семьью, плюс проживание в отеле. Таких предложений много поступало, но мы не олигархи, нашли на Трипстере предложение от Руслана. Порадовала его клиентоориентированность- отвечал оперативно, даже в больнице мы его потревожили. Прислал программу, цену. Посоветовал дальнейший наш маршрут, с этим трудно было- хотели Борнео исследовать, но непогода в январе, к сожалению. В общем, всё как договаривались по программе, деньгам. Честный, организованный, грамотный гид. Плюс добрый, отзывчивый человек- вместе с мужем мусор в заповеднике после туристов собрали, не побрезговал с пакетом природу убрать. Респект гиду и человеку, интересно рассказал, был пунктуален, знает малайский язык, любит страну. Спасибо, от души советуем Руслана. 100 из 10 возможных! Удачи!

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Vasily
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Потрясающая экскурсия!
Спасибо гиду Руслану!
Фантастические виды! Водопад, джунгли, животные. При этом, довольно безопасно, но для людям с посредственной физической подготовкой будет
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тяжело.
Наш 10-летний сын самостоятельно прошел весь путь, но сильно устал и рубанулся спать днем, впервые раз за несколько лет😃

Однозначно рекомендую людям с неплохой физ. подготовкой, которые любят природу и не любят толпы туристов (в идеале стартовать рано утром, в районе 8 часов - тогда людей практически не встретите).

Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!+2
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
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П
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
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Наталья
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
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рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))

Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность+3
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
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А
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
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от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

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Всего 9 отзывов в Куала-Лумпуре в категории "Треккинг и походы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам;
  2. Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе;
  3. Джунгли в мегаполисе: треккинг с русскоязычным проводником.
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Независимости;
  2. Башни «Петронас»;
  3. Китайский квартал;
  4. Пещеры Бату;
  5. Национальная мечеть;
  6. Королевский дворец Истана Негара;
  7. Маленькая Индия;
  8. Малакка;
  9. Merdeka 118.
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июле 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 140. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Треккинг и походы», 9 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь