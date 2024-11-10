Куала-Лумпур: обзорная автомобильная экскурсия

Погрузитесь в историю и культуру Куала-Лумпура, посетив ключевые локации города с опытным гидом. Увидите Королевский дворец, национальную мечеть и многое другое
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Куала-Лумпуру.

Центральными точками автопрогулки станут Королевский дворец, китайский храм и национальная мечеть в стиле модерн. Площадь независимости и дворец султана Абдул-Самада также не останутся без внимания.
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Поговорим о колониальном периоде, индустриализации и современных достижениях города. Фабрика батика откроет секреты традиционного искусства. Сделаем фото-стоп на фоне башен-близнецов Петронас. Гид расскажет о становлении Куала-Лумпура, его историческом развитии и наследии. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Hiace. Входные билеты оплачиваются отдельно. Один ребёнок с 2 до 12 лет едет бесплатно, каждому следующему ребёнку - скидка 30%. Для детей до 2-х лет экскурсия бесплатна

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер на автомобиле
  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🕌 Уникальная национальная мечеть
  • 📸 Фото-стоп на фоне башен Петронас
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатно для детей до 2 лет
    • Куала-Лумпур: обзорная автомобильная экскурсия
    Куала-Лумпур: обзорная автомобильная экскурсия
    Куала-Лумпур: обзорная автомобильная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 14:00

    Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Китайский храм
  • Национальная мечеть
  • Площадь независимости
  • Дворец султана Абдул-Самада
  • Фабрика батика
  • Башни-близнецы Петронас

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Королевский дворец.
    • Китайский храм.
    • Национальную мечеть с уникальным куполом.
    • Площадь независимости и дворец султана Абдул-Самада.
    • Фабрику батика.

    Гид расскажет:

    • О становлении Куала-Лумпура.
    • Его историческом развитии от небольшой деревни до динамичной столицы Малайзии.
    • Исторических зданиях и наследии города.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Hiace.
    • Дополнительно оплачиваются входные билеты — $8 за человека.
    • Один ребёнок с 2 до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому следующему ребёнку — скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
    • Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно в любом случае.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    ежедневно в 10:00 и 14:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€98
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту или вашем отеле
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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