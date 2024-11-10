Приглашаем на увлекательную экскурсию по Куала-Лумпуру.
Центральными точками автопрогулки станут Королевский дворец, китайский храм и национальная мечеть в стиле модерн. Площадь независимости и дворец султана Абдул-Самада также не останутся без внимания.
Центральными точками автопрогулки станут Королевский дворец, китайский храм и национальная мечеть в стиле модерн. Площадь независимости и дворец султана Абдул-Самада также не останутся без внимания.
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Королевский дворец.
- Китайский храм.
- Национальную мечеть с уникальным куполом.
- Площадь независимости и дворец султана Абдул-Самада.
- Фабрику батика.
Гид расскажет:
- О становлении Куала-Лумпура.
- Его историческом развитии от небольшой деревни до динамичной столицы Малайзии.
- Исторических зданиях и наследии города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Hiace.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — $8 за человека.
- Один ребёнок с 2 до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому следующему ребёнку — скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
- Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно в любом случае.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Куала-Лумпуре
В нашей компании работают профессионалы своего дела. Каждый находится на своём месте и очень любит свою работу. Это позволяет нам делать путешествия, которые меняют сознание, открывают невероятные красоты и дарятЗадать вопрос
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии из Куала-Лумпура
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
12 ноя в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 08:00
11 ноя в 17:00
€150 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 ноя в 15:15
€30 за человека